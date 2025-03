Lietuvio namuose išvystas vaizdas pribloškė net specialistus: teks nemenkai paploninti piniginę

Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad asmens, kuriam VMVT jau buvo uždraudusi laikyti gyvūnus 2 metus, gyvenamojoje vietoje aptikta 12 gyvūnų.

Inspektoriai pažeidėjo gyvenamojoje vietoje rado 3 šunis (patelę ir du jos jauniklius) bei 9 kates.

Vaizdas pribloškė – gyvūnus laikė antisanitarinėmis sąlygomis

Gyvūnai laikomi antisanitarinėmis sąlygomis – patalpose ir kieme rasta šiukšlių, pavojingų gyvūnų sveikatai, rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešime.

Gyvūnai buvo nepakankamai šeriami, netinkamai prižiūrimi, jiems nebuvo atlikta būtina vakcinacija. Be to, šuns patelė nebuvo sterilizuota, 2024 m. rugpjūčio 17 d. ji atvedė 8 jauniklius: iš jų 5 šuniukai, jaunesni nei 2 mėnesių, buvo per anksti atskirti nuo motinos ir perduoti iš matymo pažįstamiems žmonėms. Nei šunys, nei katės nebuvo paženklinti mikroschemomis.

Dėl pakartotinių pažeidimų gyvūnų savininkui skirta 2000 eurų bauda ir 4 metų draudimas laikyti gyvūnus. Trys šunys ir aštuonios katės paimtos laikinai globai. Pradėta konfiskavimo procedūra, bus ieškomi nauji gyvūnų laikytojai.

Primenama, kad apie pastebėtus gyvūnų gerovės pažeidimus galima pranešti VMVT tinklalapyje arba paskambinus šiais numeriais: 1879 ir +370 5 242 0108.