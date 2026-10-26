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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Kukuraitis žada mažinti eiles pas medikus: „Bus pakankamai didelis proveržis“

2026-10-26 21:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 21:37
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Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada lapkričio antroje pusėje pateikti sprendinius, kaip mažinti eiles pas medikus.

Linas Kukuraitis (ELTA) (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (4)

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada lapkričio antroje pusėje pateikti sprendinius, kaip mažinti eiles pas medikus.

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L. Kukuraitis sako, kad ministerija yra atrinkusi penkias specialistų grupes, pas kuriuos eilės didžiausios. Šios grupės analizuojamos ir ieškoma sprendimų.

„Patenka ir reabilitologai, (...) taip pat ir kardiologai, ir dermatologai, ir kiti specialistai“, – LRT televizijai pirmadienį sakė ministras.

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„Lapkričio antrojoje pusėje mes pateiksime sprendinius kiekvienai iš penkių specialistų grupių, kaip jas sumažinti. Ir jeigu jas pavyks bent 30 proc. sumažinti, tai bus pakankamai didelis proveržis“, – kalbėjo jis.

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Linas Kukuraitis lapkričio antroje pusėje žada sprendinius, kaip mažinti eiles pas medikus

Kaip rašė BNS, Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 proc. pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų.

Nurodoma, jog šis rodiklis 2025 metais siekė 53,3 procento.

L. Kukuraitis dar liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30 procentų.

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