Krikščioniškieji gimdymo namai išsaugoti, bet gimdymai juose nevyksta: aiškėja, kas bus toliau

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kaunietė Paulė laukiasi pirmojo vaikelio. Moteris jį norėtų gimdyti Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose.
„Visos pažįstamos minėjo, kad krikščioniški gimdymo namai užtikrina pagarbų, orų, sklandų gimdymą, kiek jis gali būti nulemtas pačio personalo“, – pasakoja nėščioji Paulė Tamulienė.
Tad ji nudžiugo sužinojusi, kad įstaiga išliks. Tik šią žinią kol kas temdo niūri realybė. Nors tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų veiklą dalininkai apsisprendė dar rugsėjo 30-ąją, o ir visos iškabos ant įstaigos skelbia apie gimdyvių priėmimą, gimdymai čia iki šiol nevyksta.
„Yra pasimetimo ir nerimo, kaip bus, man šiandien nėra termino datos, aš dar galiu laukti iki žiemos vidurio, bet tie procesai užtrunka, yra biurokratija, yra sistema“, – sako Paulė.
Paulei iki gimdymo dar keli mėnesiai, o štai daugeliui šeimų teko labai nusivilti:
„Iš vienos pusės smagu, kad susitarimas rastas ir visgi priimtas sprendimas tęsti gimdymus, bet šeimos nori gimdyti šiandien ir jos nerimauja ir yra nusivylusios, nes joms nepavyko to padaryti“, – sako gimdymo namų išsaugojimo akcijų iniciatorė Jarūnė Rimavičė.
Iki lapkričio gimdyti gimdymo namuose nebus galima
Kauno ligoninės vadovė tikina, kad iki lapkričio Krikščioniškuose gimdymo namuose gimdyti nebus galima, o kaip viskas klostysis toliau – dar nežinia.
„Šiandien turime neblogą akušerių komandą. Nepilną, bet neblogą, kuri galėtų tęsti darbą, bet trūksta gydytojų – tiek akušerių ginekologų, neonatologų – formuojame iš naujo komandą“, – teigia Kauno ligoninės direktorė Diana Žaliaduonytė.
Esą jau nuo metų pradžios planuojant įstaigos reorganizaciją daugelis darbuotojų susirado kitus darbus. TV3 Žinių duomenimis, per abu Kauno ligoninės akušerijos padalinius trūksta daugiau kaip 20 specialistų.
Skelbimus apie ieškomus darbuotojus Kauno ligoninė paskelbė tik praėjusią savaitę. Yra nerimo, kad dalininkų sprendimas gali likti tik popierinis, skirtas sukilusiai visuomenei nuraminti. Mat pasklidus žiniai, kad norima uždaryti Krikščioniškuosius gimdymo namus, vyko įvairios protesto akcijos.
L. Kukuraitis pasakė, kaip gelbės situaciją
Finansinį gelbėjimosi ratą – apie 20 milijonų visiems akušerijos skyriams Lietuvoje, metė Sveikatos apsaugos ministerija, šalia įprasto akušerinių paslaugų apmokėjimo numačiusi dar ir papildomą bazinį lėšų krepšelį.
„Atsirado nauji argumentai, dėl ko verta išlaikyti ir įsiklausyti į visuomenės balsą, kad šie namai, kurie turi unikalumą, kad žmonės važiuoja gimdyti iš visos Lietuvos, kad verta tai tęsti“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Lietuvoje veikia 14 akušerijos skyrių, jų tinklas, pasak ministro, retas, todėl būtina išlaikyti visus padalinius.
„Absoliučiai visa didžioji dalis akušerinių skyrių veikia nuostolingai Lietuvoje ir jei Krikščioniškus gimdymo namus uždarome, reiktų uždaryti ir daugelį kitų, nes kitur dar kur kas mažiau gimsta vaikų, tai sprendimo reikėjo bendro nacionalinio – mes jį suradome“, – sako L. Kukuraitis.
Kauno ligoninės vadovybė skaičiuoja, kad šiuos metus dar baigs nuostolingai – kitąmet finansinis minusas esą bus mažesnis.
Šiemet per aštuonis mėnesius Kauno Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose gimdė 558 moterys, tai – 80 daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
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