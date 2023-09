Kraupsta nuo to, kaip lietuviai bando sulieknėti: vartojant šiuos preparatus gresia skaudžios pasekmės

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė įspėja, kuo gali baigtis šių vaistų vartojimas ne pagal paskirtį.

Pagrindinė diuretikų funkcija yra padėti inkstams kartu su šlapimu pašalinti vandenį ir elektrolitus, taip sumažinant skysčių perteklių organizme, bei reguliuoti jų sudėtį – mineralų bei druskų kiekį.

Šie vaistai dažniausiai skiriami pacientams, turintiems ilgalaikį kraujospūdžio padidėjimą, širdies ar kepenų nepakankamumą (diuretikai sumažina arterijomis bei venomis tekančių skysčių kiekį, taip reguliuodami aukštą spaudimą, mažindami širdies darbo apkrovą), inkstų sutrikimus. Vis tik pacientai, kurie nuolatos turi vartoti šiuos vaistus, yra atidžiai prižiūrimi gydytojų.

Kitas lazdos galas

Tiesa, socialiniuose tinkluose galima išgirsti patarimų diuretikus vartoti ne pagal paskirtį, o siekiant numesti svorio. Pasak vaistininkės, vis dar gajus liekno kūno kultas skatina ieškoti lengvų ir greitų kelių, tačiau eksperimentuoti sveikatos sąskaita gali būti pavojinga.

„Svarbu įsidėmėti, kad kartu su vandeniu diuretikai iš mūsų kūno pašalina ir gyvybiškai svarbius mineralus, druskas. Piktnaudžiauti šiais vaistiniais preparatais nereikėtų, o įtariant, kad organizmui jie visgi reikalingi, būtina pasitarti su gydytoju apie galimas komplikacijas bei jūsų individualią sveikatos būklę“, – pranešime spaudai teigia vaistininkė.

Ne pagal paskirtį ar netinkamai vartojami diuretikai, gali sukelti elektrolitų bei vandens disbalansą organizme, dėl to gali kilti trumpalaikė dehidratacija, atsirasti galvos svaigimas, kankinti žemas kraujospūdis. Be to, diuretikai gali paskatinti skrandžio ir žarnyno veiklos sutrikimus, gali atsirasti apetito stoka, skrandžio skausmas, pykinimas ir vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas.

Nualinus organizmą, jo atstatymo procesas – sudėtingas ir ilgas, mat gali sutrikti įvairių vidaus organų veikla bei fiziologiniai procesai. Prasidėjus įvairių medžiagų trūkumui, neretai tai atsispindi ir išvaizdoje: slenka plaukai, paūmėja įvairios odos problemos. Nusilpus imunitetui, gali sumažėti organizmo atsparumas ligas sukeliantiems mikroorganizmams.

Apgaulinga lieknėjimo iliuzija

Įvairių sričių sportininkai diuretikus vartodavo norėdami kuo greičiau atsikratyti papildomų kilogramų tam, kad galėtų varžytis mažesnėse svorio kategorijose. Dėl sportininkų piktnaudžiavimo šiais vaistais, diuretikai buvo įtraukti į Pasaulinės antidopingo agentūros draudžiamų medžiagų sąrašą. Šie vaistai netruko greitai paplisti ir tarp žmonių, kenčiančių nuo įvairių valgymo sutrikimų ar siekiančių karjeros mados industrijų srityje.

Deja, bet greitai populiarumą įgavęs vaistas lieknėjimo iliuziją suteikia tik trumpalaikiu laikotarpiu. Anot vaistininkės A. Krušnienės, diuretikai nėra skirti stebuklingai sumažinti papildomus kilogramus, įspūdis susidaro tik dėl apgaulingo efekto: svarstyklės rodo mažesnius skaičius dėl skysčių netekimo, tačiau kūno riebalų masė išlieka ta pati.

„Gražus kūnas, pirmiausiai, turėtų būti sveikas, todėl svarbu skirti dėmesio visavertei mitybai, fiziniam aktyvumui ir nealinti kūno dietomis, neeksperimentuoti vartojant ne tam skirtus preparatus. Pastebėjus, kad mintys apie svorį neapleidžia, vertėtų pasikalbėti apie tai su artimaisiais, o prireikus kreiptis į specialistus. Negydomi mitybos sutrikimai gali atnešti skaudžių ir ilgalaikių pasekmių“, — pataria vaistininkė.

Natūralios alternatyvos skysčiams pašalinti

Norint išvengti perteklinio skysčių kaupimosi organizme, svarbu peržvelgti savo mitybos įpročius ir saikingai vartoti druską, į savo racioną įtraukti arbūzų, ananasų, būti fiziškai aktyviais – visa tai neleidžia sutrikti skysčių apytakai.

Esant nedideliam skysčių susikaupimui organizme, pavyzdžiui, menstruacijų metu, po ilgo skrydžio ar sėdimo darbo, A. Krušnienė pataria vartoti natūralias diuretikų alternatyvas tokias kaip asiūklio, kiaulpienės, beržo lapų ar dilgelių arbatos. Tačiau svarbu pabrėžti, jog šių žolelių poveikis nėra iki galo moksliškai ištirtas ir dėl rimtų skysčių pašalinimo sutrikimų geriausia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Be to, vertėtų prisiminti, kad net ir augaliniai preparatai ar vaistažolių arbatos turėtų būti vartojamos saikingai, bent kas kelias savaites darant pertraukas.