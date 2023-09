Kas padės, kai skauda kaklą: įsidėmėkite aukso vertės pratimus

Kodėl darbo dieną skauda kaklą?

Sugrįžus į mokymosi įstaigas ir biurus daugumai žmonių gali padidėti patiriamo streso lygis. „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė pasakoja, kad dėl šios priežasties daugiau jaunų žmonių konsultuojasi vaistinėse, kaip sumalšinti nuo streso atsiradusį kaklo skausmą.

„Kaklą mums pradeda skaudėti ne vien nuo streso- lygiagrečiai tai nulemia ir kitos aplinkybės. Mes vis daugiau laiko praleidžiame sėdėdami ir pamirštame apie taisyklą laikyseną. Dažnas valandų valandas praleidžia prie darbo stalo sulenkęs nugarą, žiūrėdamas į per aukštai arba žemai laikomą ekraną, pamiršta protarpiais prasimankštinti. Žinoma, prisideda ir stresas bei emocinė įtampa, dėl kurių įsitempia mūsų kaklo raumenys. Dėl to turbūt dažnas pastebėjo, kad dažniausiai tokius kaklo skausmus pajuntame darbo dienos pabaigoje. Negana to, skausmą lydi nuovargis ir irzlumas, o kartais ir galvos skausmai“, – pranešime spaudai pasakoja vaistininkas.

Geriausias būdas išvengti įtampos skausmų kakle – streso suvaldymo praktikos, tačiau, anot vaistininko, yra ir daugiau būdų, kas skausmo momentu gali pagelbėti.

Gali padėti šilti kompresai

„Šiltas kompresas ar paprasčiausiai karšto vandens buteliukas, įvyniotas į rankšluostį, po ilgos darbo dienos gali palengvinti juntamus kaklo įtampos skausmus ir raumenų spazmus. Prieš einant miegoti palaikykite tokį kompresą ant kaklo maždaug 20 minučių. Taip pat išbandykite karštą vonią ar dušą, kurie irgi nuramina įsitempusius kaklo raumenis. O jeigu esate itin pavargę, ir neturite nei noro, nei jėgų darytis kompresus ar prisileisti vonią, paprasčiausiai galite naudoti priešuždegiminius šildomuosius tepalus“, – pataria vaistininkas M. Rutalė.

Magnis – nervų sistemai ir raumenims

„Magnis yra atsakingas už daugelį natūralių organizmo procesų, įskaitant raumenų, širdies ir kraujagyslių bei nervinės sistemos palaikymą. Šis mineralas gali atlikti svarbų vaidmenį valdant stresą ir malšinant dėl jo atsiradusius lėtinius kaklo ir nugaros skausmus – tik, žinoma, visada prieš pradedant vartoti magnį, kaip ir bet kokį kitą maisto papildą ar vitaminą, vertėtų pasitarti su gydytoju, kuris prieš skiriant gydymą atliktų nuodugnų sveikatos tyrimą“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.

Nekentėkite skausmo

Vaistininkas pasakoja, kad nemalšinamas skausmas ilgainiui gali tik stiprėti, todėl jeigu skauda kaklo raumenis, galima vartoti ir vaistus nuo skausmo kaip ibuprofenas ar paracetamolis.

„Šie vaistai gali padėti sumažinti skausmą, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jie nedaro tiesioginės įtakos streso šaltiniui. Dėl to vien vartoti vaistus nuo skausmo nepakanka. Svarbu mokytis streso suvaldymo technikų, o sėdimą darbą dirbantiems žmonėms būtina reguliariai atsitraukti nuo darbo ir pramankštinti savo kaklą bei nugarą“, – teigia vaistininkas M. Rutalė bei dalijasi patarimais, kokius paprastus mankštos pratimus galima įtraukti į darbo dienos rutiną.

Pratempkite viršutinę nugaros dalį. Nuleiskite smarką prie krūtinės ir atpalaiduokite galvą taip, kad jaustumėte švelnų tempimą viršutinėje nugaros dalyje. Pabūkite tokioje pozicijoje iki 15 sekundžių. Tada atloškite galvą ir žiūrėdami aukštyn, pabūkite taip vėl iki 15 sekundžių.

Nuo peties iki ausies. Sėdėkite tiesia nugarą ir švelniai pakreipkite galvą link kairiojo peties. Jeigu norisi gilesnio tempimo, švelniai su ranka palenkite galvą žemyn. Laikykite šią poziciją 30 sekundžių ir po to pakartokite su kita puse.

Pasukite pečius. Vis dar būnant tiesia nugara, sukite pečius ratu – aukštyn, atgal, žemyn ir į priekį. Pakartokite šį sukamąjį judesį 10 kartų. Tada pakeiskite kryptį – aukštyn, į priekį, žemyn, atgal ir vėl aukštyn. Vėl viską pakartokite 10 kartų.

Pakilnokite pečius. Laikykite rankas prie šonų, ištieskite nugarą. Tada lėtai kelkite pečius link ausų. Palaikykite 5 sekundes, tada lėtai nuleiskite pečius žemyn. Kartokite šį veiksmą 5 kartus. Pratempkite rankas. Ištieskite dešinę ranką į priekį, ją suimkite su kaire ranka per alkūnę ir per krūtinę švelniai patempkite dešinę ranką link kairės pusės. Palaikykite šitaip ranką iki 30 sekundžių ir tuomet viską pakartokite priešinga kryptimi.

Pratimas visai nugarai. Atsistokite tiesiai, kojas laikykite šiek tiek plačiau nei klubus. Sunerkite rankų pirštus už nugaros ir švelniai tempkite rankas atgal, o krūtinę priekin. Pabūkite tokioje pozicijoje keletą sekundžių. Tada sulenkite kelius ir viršutine kūno dalimi lenkitės į priekį, tuomet už nugaros sunertas ir tiesias rankas kelkite viršun, kol pajusite tempimą. Pabūkite tokioje pozicijoje 15–30 sekundžių.