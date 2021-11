Kodėl verta dovanoti juvelyriką?

Ne veltui dar šių metų sausį atliktoje apklausoje internetu 47 proc. iš apklaustų moterų atsakė, jog jas maloniai nustebintų, jei kas nors padovanotų juvelyrikos dirbinį. Norint įsitikinti šiais duomenimis, pateikiame kelis priežastis, kodėl verta mylimą žmogų nustebinti juvelyrine dovana.

Ilgalaikė vertė ir praktiškumas

„Šis žiedas – mano močiutės palikimas“, – tikriausiai ne kartą galėjote išgirsti šią frazę. Būtent juvelyrikos dirbiniai iš aukso ar deimantai turi ilgalaikę vertę, dėl kurios jie tampa dar labiau praktiškesni. Tad, šiandien įsigiję žiedą galbūt galėsite jį perduoti savo vaikams, kaip šeimos palikimą. Na, o keičiantis metams juvelyrikos vertė, priklausomai nuo jos tipo, tik auga.

Tiek vaikui, tiek suaugusiam

Dažnai suaugusiems kyla klausimas: „Ką padovanoti vaikui, jog dovana būtų prasminga ir kartu ilgalaikės vertės?“. Turime atsakymą. Netgi kūdikiui yra verta dovanoti įvairius juvelyrikos dirbinius. Be to, skirtingo tipo papuošalus, pavyzdžiui, grandinėlės pakabukus galima išgraviruoti ir tokiu būdu papildomai įprasminti vaiko gimimo datą. Išgraviruotas papuošalas galėtų būti net tik vertinga dovana šiandien, bet ir ateityje leistų vaikui žinoti, kad jo gimimas buvo įprasmintas juvelyriniame dirbinyje. Be kita ko, viena iš svarbiausių juvelyrikos ypatybių – galimybė dovanoti dirbinius paties įvairiausio amžiaus žmonėms. Todėl dovanodami papuošalą galite praskaidrinti dieną tiek pagyvenusiam, tiek ir vidutinio amžiaus ar jaunam žmogui.

Paprasta derinti prie įvaizdžio

Kita svarbi juvelyrikos ypatybė – paprastas derinimas prie turimo garderobo. Tikriausiai dar niekam įvaizdžio nesugadino aukso žiedas su deimantu ar safyru. Todėl dovanodami minėto tipo juvelyrikos dirbinius ne tik suteiksite džiaugsmo, papildysite kito asmens papuošalų skrynelę, bet ir suteiksite daugiau žavesio bendram kito asmens įvaizdžiui.

Dienos įprasminimas

Gimtadienis, Šv. Kalėdos, Šv. Valentino diena, draugystės metinės, sužadėtuvės, vestuvių metinės, vaiko gimimas ar vakarienė kelionės metu – tai progos, kurių metu dovanojant juvelyrikos dirbinius galima dar labiau įprasminti jums svarbią dieną ir pradžiuginti kitą. Pavyzdžiui, dovanodami žiedą galite išreikšti meilę ir atskleisti, jog santykiai iš tiesų yra svarbūs. Juk ne veltui žiedas – amžinybės simbolis. Sužadėtuvių, vestuvių, bei juvelyrikos namai „Marry Me by Ribas” siūlo itin platų sužadėtuvių žiedų pasirinkimą, kur kiekvienas atras sau artimą variantą meilei išreikšti. Pasižvalgyti po išskirtinių žiedų pasiūlymus galite čia.

Be abejo, mylimo žmogaus dieną galite padaryti ypatinga dovanodami ir kito tipo juvelyrikos dirbinius, pavyzdžiui, auskarus, apyrankes, grandinėles ar pakabus. Šie papuošalai, kaip dovanos, gali dar labiau sustiprinti jūsų ir kito žmogaus artumą bei kartu palikti neišdildomus prisiminimus susijusius su diena, kuri iki šiol buvo įprasta.