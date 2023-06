Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai

REKLAMA

Komunikacijos specialistas ir vyrams skirto žurnalo „L'Officiel“ redaktorius Saugirdas Vaitulionis taip pat vos prieš porą savaičių grįžo iš Turkijos ir neslepia, kad šį kartą atostogos sulaužė visus stereotipus ir poilsis priminė prabangų pabėgimą į Balį.

Tiesa, dažnai apie Turkiją sklando mitai ir ne visi poilsiautojai, ieškantys elitinio poilsio koncepcijos, renkasi šią atostogų kryptį. Komunikacijos specialistas S. Vaitulionis prisipažįsta, kad šį kartą Turkiją pamatė kitomis akimis ir turbūt pirmą kartą gyveno viešbutyje, kuris viršijo visus lūkesčius.

„Atostogavau su artima bičiule, su kuria per 20 metų draugystės pirmą kartą išlėkėme dviese į kelionę. Man poilsis turi būti maksimaliai išpildytas, todėl visada renkuosi tik aukšto lygio viešbučius. Mano gražiausių viešbučių etalonas yra Indonezijos, Tailando ar Balio viešbučiai, kuriuose patirtys yra pačios geriausios. Jeigu atvirai, keliaudamas į Turkiją, labai daug vilčių neturėjau – tikėjausi, kad šis nebus kažkuo itin kitoks nuo kitų 5 žvaigždučių viešbučių. O realybė buvo kita – vos įžengęs į teritoriją aš supratau, kad atsiradau visai kitokioje Turkijoje. Be rusiškos muzikos ir be rėkaujančių piliečių pašonėje, o su trokštama kokybiška publika, modernia aplinka ir itin išskirtiniu požiūriu į viešbučio svečią“, – komentuoja S. Vaitulionis.

Neeilinė patirtis su viešbučio personalu

Mėgaujantis pelnytu poilsiu, vienas svarbiausių privalumų – dėmesingas viešbučio personalas. S. Vaitulionis atvirauja, kad šį kartą jis susidūrė su aukščiausio lygio komanda. Beleko kurorto viešbutyje svečiams yra suteikiama asmeninė asistentė, kuri pasirūpina net įnoringiausiais svečio pageidavimais.

„Fantastiškai nuostabu, kai nereikia leistis iki registratūros, nuolat skambinti kambarių aptarnavimui ar rūpintis kitais atostogų rūpesčiais. Tave nuolat asmeniškai informuoja ir viskuo rūpinasi tau paskirta asistentė. Jeigu atvirai, iš pradžių mes net nežinojome, kaip tinkamai elgtis su paskirtu žmogumi. Esame įpratę patys viskuo pasirūpinti, tad buvo įdomi patirtis, kai jautiesi išties labai ypatingas. Vieną vakarą tiesiog sėdėjome su drauge ir galvojome, kokią užduotį jai davus. Būtent tada už nugaros išgirdome itin išpuikusios lietuvės pokalbio nuotrupas – ji skundėsi, kad neranda restorane, ką valgyti. Tai mums pasufleravo pirmą užduotį – pasiteiravome savo asistentės, kiek skirtingų patiekalų yra restorane. Operatyviai susisiekus su šefu, sužinojome, kad visų šaltų užkandžių ir garnyrų – net neįmanoma suskaičiuoti, o karštų patiekalų pasirinkimas tą vakarą siekė net 40”, – prisiminimais dalijasi S. Vaitulionis.

Komunikacijos specialistas pasakoja, kad restoranas sužavėjo savo išskirtiniu dizainu ir kruopščiai atrinktu gurmanišku pasirinkimu: „Interjeras priminė tarpinį variantą tarp Meksikos Tulumo ir Prancūzijos Rivjeros prabangos. Buvome maloniai šokiruoti maisto kokybe, ypatingai likau sužavėtas turkiška virtuve ir jūros gėrybėmis. Aš apskritai turiu labai skeptišką požiūrį į bufetus, bet šį kartą mane visiškai nuginklavo – bufetas įrengtas labai estetiškai, viskas už stiklo įdedama, nesijaučiau kaip kokioje nehigieniškoje valgykloje. Įprastai man bufetai asocijuojasi su masiškais puodais, mišrainėmis ir publika, kuri rausiasi su šaukštais iš to pačio bliūdo. Šį kartą viskas pakylėjo iki aukščiausio lygio – apgalvota iki smulkiausių detalių, nei karto nereikėjo laukti eilėje ar jaudintis dėl gražesnio staliuko. Viešbučio teritorija išties didelė, tad dėl tobulai apgalvoto išplanavimo – trinties jausmo niekur nebūdavo“, – teigia prabangą mėgstantis keliautojas.

Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai (7 nuotr.) Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai +3 Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kitoks žvilgsnis į Turkiją: Saugirdo Vaitulionio įspūdžiai ir laužomi stereotipai

Sulaužyti stereotipai: mažai rusų ir Eurovizijos atrankas lenkiančios programos

S. Vaitulionis neslepia, kad Turkija ir Egiptas jį dažnai atbaidydavo dėl didelio rusų turistų antplūdžio: „Lenkiu galvą prieš viešbutį, nes skrisdamas į Turkiją, labai bijojau, kad bus daug rusų. Manau, daugelis yra susidūręs, kaip viešbučiai pataikauja rusų turistams ir daugelis programų ar informacinių lentelių šalia anglų kalbos visada yra ir rusų kalba. Buvo nuostabu, kad šiame viešbutyje aš negirdėjau personalo kalbant rusiškai, negirdėjau nei vienos rusiškos dainos ar kažkokio dirbtinio pataikavimo jiems. Visiškai tarptautinis standartas“, – neslepia vyrams skirto žurnalo „L'Officiel“ redaktorius.

Renginių organizatorius pasakoja, kad jį labai nustebino vakarinės programos, kurios pralenkė net Eurovizijos nacionalinių atrankų pasirodymus.

„Aš kiekvieną vakarą sąžiningai eidavau stebėti pasirodymų, nes man buvo smalsu vien iš profesinės pusės. Kiekvieną kartą žagtelėdavau dėl kokybės ir galvodavau, kad 90% mūsų atlikėjų per savo koncertus neturi tokio dydžio ekranų, tokių apšvietimų ir ypač kostiumų. Atlikėjų aprangos būdavo kažkas neįtikėtino – man dažniausiai vakarinės programos Turkijoje ar Egipte primindavo cirką, o čia toks lygis, kad net pusė mūsų Eurovizijos nacionalinės atrankos dalyvių nepasiekia panašios kokybės“, – atvirauja S. Vaitulionis.

Pašnekovui antrina tarptautinio kelionių organizatoriaus „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova: „Aukštos kategorijos viešbučiai dažnai primena trumpą pabėgimą į žvaigždžių pasaulį. Žinant tam tikras gudrybes, galima atostogauti labai įdomiose ir išskirtinėse vietose, o geriausia dalis – už tai nepermokėti. Mūsų siūlomi „Elite“ kelionių paketai, yra būtent apie tai – dažnai laužome stereotipus, kad keliautojai kitomis spalvomis pamatytų išskirtinio komforto pusę. Prie aukščiausio lygio viešbučių keliautojai gali mėgautis privačiais pervežimais, CIP terminalo patogumais (lietuviško VIP terminalo analogas Antalijoje) bei kitais privalumais“, – sako O. Belova.

Prioritetų sąraše: patogūs skrydžiai

S. Vaitulionis taip pat pabrėžia, kad jo poilsio komfortas neatskiriamas nuo patogių skrydžių: „Lėktuve jaučiuosi kaip namie, dažnai juokauju, kad galėčiau čia gyventi. Akivaizdu, kad patogūs skrydžiai yra mano prioritetų sąraše – džiaugiausi, kad kelionė į Turkiją organizuota su „Turkish Airlines“ avialinija. Tai viena mėgstamiausių mano oro linijų dėl savo kokybės – nuo įlipimo į lėktuvą iki išlipimo“, – sako žinomas keliautojas.

Pasak O. Belovos „Coral Travel“ rūpinasi ne tik išskirtinėmis kryptimis, bet ir patogiausiais skrydžiais: „Nuo pirmo skrydžio bendradarbiaujame su pasaulyje pripažintomis „Turkish Airlines“ oro linijomis, kad būtų sukurtas aukščiausias komfortas vos pakilus į dangų. Keliautojų patogumui ši avialinija suteikia gerokai didesnius registruojamus bagažus, kokybišką, įskaičiuotą maitinimą bei gėrimus, multimedijas, platesnes kėdes ir galimybę skristi verslo klase. Tiesa, šiais metais į Turkiją skrendame dar su keliomis oro linijomis. Ypatingai norisi išskirti lietuvius „Heston Airlines“, kurie paperka keliautojus nuoširdžiu rūpesčiu ir išskirtiniu dėmesiu visos kelionės metu“, – teigia O.Belova.