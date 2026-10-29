Ketvirtadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

Šiandien gali sustiprėti noras ieškoti naujų galimybių, aiškintis neatsakytus klausimus ir geriau suprasti, kuria kryptimi verta judėti toliau. Visuomenėje bei darbo aplinkoje gali netrūkti diskusijų, skirtingų nuomonių ir informacijos, kurią reikės patikrinti, o vakare daugiau dėmesio kryps į bendravimą, naujas idėjas ir ateities planus. Lengviau didžiąją dienos dalį gali būti Jaučiams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams, o vakare palankesnės tendencijos gali išryškėti Dvyniams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims. Daugiau kantrybės dieną gali prireikti Avinams, Svarstyklėms ir Šauliams, o vakare – Skorpionams, Ožiaragiams ir Jaučiams.
Jeigu naktį sapnavote mišką, takelį, gyvūną ar ieškojote pamesto daikto, tai gali simbolizuoti norą atrasti atsakymą į klausimą, kuris jau kurį laiką neduoda ramybės.
Palanku peržiūrėti finansus, tikslinti ankstesnius susitarimus, rinkti informaciją, mokytis ir ieškoti praktiškų sprendimų užsitęsusiems klausimams. Vakare verta skirti daugiau dėmesio pokalbiams, kūrybinėms idėjoms, dokumentų tvarkymui ir ramiam ateities planavimui, tačiau svarbu nepasiduoti blaškymuisi.
Šiandien palanki spalva yra šviesiai geltona.
Palankus aksesuaras – akiniai.
AVINAS
Šiandien gali kilti daugiau minčių apie pinigus, asmeninius poreikius ir materialinį saugumą. Gali atsirasti proga peržiūrėti biudžetą arba iš naujo įvertinti anksčiau planuotą pirkinį. Profesinėje veikloje verta pagalvoti, ar jūsų pastangos duoda tokį rezultatą, kokio tikitės. Jeigu laukiate atsakymo dėl atlygio ar mokėjimo, naudinga patikslinti informaciją, tačiau neskubėti daryti išvadų. Vakare gali padaugėti pokalbių, žinučių ar naujienų, kurios paskatins keisti artimiausius planus. Santykiuose svarbu aiškiai išsakyti savo poreikius ir nesivelti į ginčus dėl smulkmenų. Daugiau naudos šiandien suteiks praktiškas požiūris ir gebėjimas ramiai įvertinti kelias galimybes.
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