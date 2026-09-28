Keisčiausi daiktai, kuriuos žmonės paliko viešbučių kambariuose: šokiravo net darbuotojus

Pasaulinė „Hotels.com“ apklausa atskleidė keisčiausius daiktus, kuriuos keliautojai pamiršo savo kambariuose. Tarp jų atsidūrė ne tik vertingi daiktai, bet ir gyvūnai, automobilio dalys bei net dantys. Tad kokie keisčiausi radiniai nustebino viešbučių personalą?
Viešbučių kambariuose paliekami net gyvūnai
„Hotel Room Innsights Report“ ataskaitoje pateikiamas sąrašas daiktų, kuriuos svečiai paliko viešbučių kambariuose po išsiregistravimo, rašoma huffpost.com.
Duomenų ekspertai apklausė daugiau nei 400 platformos partnerių viešbučių 15-oje šalių, tarp jų Brazilijoje, Kanadoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Honkonge, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Meksikoje, Norvegijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV.
„Viešbučio personalo buvo paprašyta pasidalyti savo patirtimi ir dokumentuoti daiktus, kuriuos svečiai paliko per tam tikrą laikotarpį“, – sakė pasaulinių viešųjų ryšių vadovė Melanie Fish.
Pasak jos, viena labiausiai nustebinusių apklausos išvadų buvo didžiulė paliktų daiktų įvairovė – nuo įprastų įkroviklių ir drabužių iki muzikos instrumentų ir net vestuvinių suknelių.
„Būkime atviri: įdomu, ką svečiai palieka“, – sakė M. Fish.
Driežas, vištiena ir „Birkin“ rankinė
Tarp neįprasčiausių viešbučių kambariuose paliktų daiktų atsidūrė naminis driežas, automobilio padanga ir prabangus „Hermès Birkin“ krepšys.
Tačiau sąrašas tuo nesibaigė. Viešbučių darbuotojai taip pat rado viščiuką, dantį, „Rolex“ laikrodį, statybinius vamzdžius ir dideles grynųjų pinigų sumas. Į keisčiausių radinių sąrašą pateko ir ryžių viryklė, trintuvas bei du pilnos kojos gipso įtvarai.
Vienas iš radinių buvo itin vertingas – viešbučio kambaryje buvo paliktas laikrodis, kurio vertė siekė net 6 milijonus JAV dolerių. M. Fish teigimu, ypač netikėta buvo tai, kad tarp pamirštų daiktų atsidūrė ir gyvūnas.
„Viena yra pasiimti su savimi mylimą driežą, o palikti jį – šokiruojantis dalykas“, – sakė ji.
Dažniausiai pamirštami kur kas paprastesni daiktai
Nors kai kurie radiniai skamba neįtikėtinai, dažniausiai viešbučių kambariuose lieka gerokai įprastesni daiktai.
Tarp dažniausiai pamirštamų daiktų atsiduria įkrovikliai, nešiojamieji akumuliatoriai, įvairūs adapteriai, makiažo priemonės, tualeto reikmenys ir nešvarūs drabužiai.
Tiesa, viešbučiai pastebi, kad svečių užmaršumas kartais paskatina juos ieškoti kūrybiškų sprendimų, kurie padėtų keliautojams išvengti tokių situacijų.
Kai kurie viešbučiai siūlo svečiams pasiskolinti įvairių daiktų viešnagės metu. Pavyzdžiui, daugelyje viešbučių galima rasti aksesuarų, tokių kaip akiniai nuo saulės ar rankinės.
Tokios paslaugos ne tik padeda keliautojams, kurie pamiršo pasiimti reikalingus daiktus, bet ir gali sumažinti daiktų, kuriuos reikia vežtis į kelionę, skaičių.
Viešbučių darbuotojai taip pat stengiasi padėti svečiams susigrąžinti paliktus daiktus.
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