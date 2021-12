Kaunietės ir jos mamos kuriami žaislai tapo tikru Lietuvos hitu: juos šluoja neskaičiuodami

Netikėtai pradėta veikla per dvejus metus itin išpopuliarėjo – per tą laiką žmonės pamilo moterų kuriamus žaislus, o garbaniai avinėliai patys mėgstamiausi, jie tirpdo ne tik mažylių, bet ir suaugusių širdis.

Visko mokėsi nuo nulio

Pati Aistė pasakoja, kad anksčiau užsiimdavo rankdarbiais, tačiau tai tebuvo hobis. Sulaukus šeimos pagausėjimo, norėjosi rasti užsiėmimą, kuris leistų trumpam pabėgti nuo kasdienybės.

„Dekretinėse būnant norėjosi kažkokios veiklos. Anksčiau nerdavau žgutus, papuošalus ir draugė parodė minkštus pliušinius siūlus. Nusipirkusi pabandžiau nunerti pleduką, o po pleduko mama pasiūlė pabandyti pagaminti žaislą. Mama bandė, aš bandžiau, taip abi šiai dienai ir gaminam žaisliukus“, – veiklos pradžią prisimena A. Volkavičienė.

Kauniečių kuriamus žaislus graibsto ne tik Lietuvoje (7 nuotr.) Kauniečių kuriami žaislai (nuotr. asm. archyvo) Kauniečių kuriami žaislai (nuotr. asm. archyvo) Kauniečių kuriami žaislai (nuotr. asm. archyvo) +3 Kauniečių kuriami žaislai (nuotr. asm. archyvo) Aistė su mama ir atžalomis (nuotr. asm. archyvo) Kauniečių kuriami žaislai (nuotr. asm. archyvo) Aistė su mama ir atžalomis (nuotr. asm. archyvo)

Dabar, prisimindama pradžią ir pirmuosius bandymus imtis kokios nors naujos veiklos, moteris atvira – sunkiausia buvo sugalvoti, ką pasiūlyti žmonėms, ko Lietuvoje dar nebūtų. A. Volkavičienė norėjo, kad tai būtų originalus ir savitas kūrinys, kurio nerastum pas jokias kitas mezgėjas.

Tiesa, iš pradžių minčių iš to daryti verslą nebuvo, norėjosi palepinti savo mažylius, o pamatę žaismingą žaidimų pleduką jo užsinorėjo vis daugiau žmonių:

„Pirmas mūsų gaminys buvo aviukas-žaidimų kilimėlis. Mama susirado schemą ir sako: „Pabandome“. Paskui taip visiems reikėjo tų aviukų, sakome, reikia padaryti prie kilimėlio ir žaisliuką.“

Šiandien žiūrėdami į Aistės darbus greičiausiai nė nepagalvotumėte, kad pačioje veiklos pradžioje moteris nemokėjo nieko – juokauja, kad mokykloje megzti ar nerti nepatiko ir nesisekė.

„Teko visko nuo pradžių mokytis. Mama mokėjo nerti, mokėjo megzti, aš nemokėjau nieko. Ką mama parodė, ką „Youtube“ parodė, viską viską teko mokytis nuo nulio“, – su šypsena pasakojo pašnekovė.

Žaislus pritaiko kiekvienam

Paklausta apie pirmąjį pagamintą žaislą, pašnekovė tik juokiasi: „Šiai dienai man jis atrodo labai juokingas, vis palyginam nuotraukas, bet tuo metu jis atrodė ir mums, ir klientams labai gražus. Mums šiandien žiūrint jau juokinga, tikrai viskas gerokai pasikeitė per tuos metus.“

Nuo pledukų prasidėjusi veikla greitai prasiplėtė ir pasipildė žaislais. Pirmieji širdis pavergę avinėliai kartas nuo karto į kompaniją sulaukia ir kitokių gyvūnėlių – zuikučių, žirafų, kartais atsiranda ir kitokių įvairių pabandymų, pavyzdžiui, varlė ar lapė.

Žaislus kurti įkvėpusios dukrelės ir dabar dalyvauja visame gamybos procese. Tiesa, pačios prie gamybos neprisideda, bet kiekvieną kūrinį įvertina:

„Jos visada pakomentuos, jeigu žaislas negražus, visada pasakys, ką reikėtų padaryti kitaip, kartais, būna, sugalvoja, kad reikia pelytę pagaminti, o aš darau, bandau visaip. Jos pataria, padeda parinkti – pagal jas renkam žaislų dydį, koks patogiau rankose, koks miegant. Jos tikrai prisideda prie šios veiklos.“

Aistės su mama kuriami žaislai yra pritaikyti kiekvienam mažyliui, sako, renkasi tokias medžiagas, kurios nealergizuotų, nes niekada dar esant mažam vaikeliui nežinome, kas gali jį alergizuoti

„Gaminame iš hipoalerginių siūlų, į aviukų vidų dedame įsiuvus, kad neišlįstų kamšalas, dedame saugias akis, kilimėliams akytes neriame, tai visiškai saugu vaikams. Stengiamės pritaikyti, kad tiktų patiems mažiausiems, nenaudojame jokio vilnos, natūralių medžiagų, viskas yra hipoalergiška, vadinama sintetika, kad tiktų ir alergiškiems. Juk kai gimsta leliukas nežinome, kam jis alergiškas. Kad paskui nebūtų problemų su žaisliuku, ko galima būtų neįtarti, stengiamės viską pritaikyti“, – paaiškino A. Volkavičienė.

Žaislai vietą randa visur

Per dvejus veiklos metus moterys sako jau išmokusios dirbti greitai ir efektyviai – vieną kilimėlį bendromis jėgomis pagamina per porą valandų, o žaisliuką spėja pagaminti per dieną, jeigu mažesnius, net kelis.

Vis dėlto, sunkiausia tikrai ne žaislų gamyba, o visai kas kita – Aistė atskleidžia, kad daugiausiai laiko suvalgo reklama. Nors, neslepia ji, išpopuliarėjo greitai, mat žinia apie kuriamus produktus pasidalino tinkamu laiku.

„Mes pataikėme labai geru laiku pradėti veiklą – pirmą kilimėlį mes įkėlėme lapkričio gale, buvo prieškalėdinis bumas ir pasipylė užsakymai. Buvo ką veikti prieš pirmas šventes, o paskui pradėjome kurti žaisliukus. Pirmi žaisliukai pas mus stovėjo gal iki savaitės, o paskui užsakymų atsirado visa eilė. Užsakymai Kalėdoms jau nuo pat liepos mėnesio gaunami“, – sėkme džiaugiasi moteris.

Greičiausiai, prie sėkmės prisidėjo ne tik miela žaislų išvaizda, bet ir platus pasirinkimas. Aviukų, zuikučių ir žirafų dydis varijuoja nuo 25 iki 115 centimetrų, žaidimų kilimėliai dar didesni, o pirkėjai gali patys pasirinkti norimas spalvas ir leisti pasireikšti jų fantazijai. Žaislai, priklausomai nuo dydžio, kainuoja nuo 30 iki 65 eurų, kilimėliai nuo 80 eurų.

Šiandien rankų darbo vaikų numylėtiniai keliauja ne tik po visą Lietuvą, bet ir visą pasaulį – Aistės ir jos mamos rankomis nunertus žaislus pamilsta kiekvienas:

„Mūsų žaisliukai pasklidę po visą pasaulį, yra keliavę į Ameriką, šiuo metu pardavinėjame užsienio rankdarbių pardavimo platformoje, susidomėjimas yra ir užsienyje. Mūsų žaisliukų yra visur, ne tik Lietuvoje. Aišku, dažniausiai užsisako lietuviai, kurie gyvena užsienyje, arba siunčia kažkam dovanų į užsienį.“