Karštą Lenos būdą kenčiantis Robertas apie skyrybas negalvoja: „Yra pripratimas“

Į „TV Pagalbą“ Robertas kreipėsi prašydamas sutramdyti jo mylimąją Lena. Pasak vyro, ši jo nebegerbia, gal ir nebemyli, ir net smurtauja. Pora kartu praleido jau 24 metus, tačiau santykiai vis aštrėja. Anot Lenos, jei vyras nesupranta, ką ji nori pasakyti, ji griebiasi veiksmų.

„Būna, norisi paimti keptuvę ir duoti į galvą. Aš kenčiu, kenčiu, bet kai sprogsta bačka... Bet aš to nenoriu, bet vis tiek... Aš noriu ramybės“, – teisinosi moteris.

Mintis apie skyrybas net purto

Robertą net purto nuo minties, kad gali tekti sukti skirtingais keliais. Nors ir gauna keptuve per sprandą, jis vis tiek myli Leną. Be to, vyras neturi savo gyvenamosios vietos, tad išsiskyrus jam tektų keliauti tiesiog į gatvę.

„Rasim, kur gyventi. Viskas, užtenka kentėti. Sėdam į automobilį, išnuomojam būstą, už porą mėnesių į priekį sumokam ir jūs laisvas žmogus. Kam jums kentėti?“ – ragino gelbėtojas Žilvinas.

„Gal ir nėra tos meilės, kuri buvo anksčiau, bet yra pripratimas prie žmogaus“, – gynėsi Robertas.

Lena graudinosi ir pasakojo, kad tokį santykių modelį ji perėmė iš savo šeimos. Net vaikystėje jos nelaikė dukra, o elgėsi kaip su tarnaite. Lena nuo mažumės turėjo viską pasiekti jėga. Taip yra ir iki šiol – jei vyras nepaklūsta, ji imasi veiksmų.

Kokį sprendimą priėmė pora, pamatykite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

