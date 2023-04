Kankina aukštas cholesterolis? Šiukštu nevalgykite šių produktų

Nesvarbu, ar pasilepinate riebiu mėsainiu, ar sūriais traškučiais, padengtais majonezu, tam tikras maisto pasirinkimas akivaizdžiai kelia grėsmę.

Tačiau kai užpildote savo šaldytuvą maisto produktais, kurie vadinami sveikais, tikrai nesitikite, kad padidės jūsų cholesterolio kiekis. Eksperto teigimu, nerimą kelia tai, kad penki iš pažiūros sveiki maisto produktai gali kelti pavojų jūsų arterijoms, rašo express.co.uk.

Dr Rodney Foale, kardiologas konsultantas iš „HCA Healthcare UK“ Harley Street klinikos, sakė:

„Gausiai valgant maisto, kuriame yra daug sočiųjų riebalų, pavyzdžiui, perdirbtos mėsos ir pieno produktų, gali padidėti mažo tankio lipoproteinų (MTL), arba blogojo cholesterolio kiekis kraujyje.

Žinoma, retsykiais vartojamas riebus maistas nesukels jums širdies ligų rizikos ir nepakeis jūsų cholesterolio kiekio ar tyrimų rezultatų. Tačiau laikui bėgant dieta, kurioje yra daug sočiųjų riebalų ir angliavandenių, gali labai padidinti riziką“.

Robas Hobsonas, sporto mitybos specialistas iš „Healthspan“, pasidalijo, kad tam tikri sveiki maisto produktai taip pat gali tyliai padidinti cholesterolio kiekį kraujyje.

Graikiškas jogurtas

Dietologas paaiškino, kad 125 gramų graikiško jogurto indelyje gali būti apie 8,4 gramo sočiųjų riebalų. Jis sakė:

„Maisto produktų, kuriuose yra per daug sočiųjų riebalų ir per mažai nesočiųjų riebalų, valgymas keičia tai, kaip kepenys tvarko cholesterolį. Per daug sočiųjų riebalų padidins blogojo cholesterolio kiekį, o šis yra atsakingas už širdies ligų rizikos padidėjimą. Tiesiog pakeiskite graikišką jogurtą liesesniu jo variantu, – pridūrė Hobsonas. – Jis paprastai yra toks pat tirštas ir skanus“.

Kokosų aliejus

Kokosų aliejus pristatomas kaip sveikesnių riebalų alternatyva, tačiau jame yra daug sočiųjų riebalų – viename šaukšte jų yra net 10 gramų.

R. Hobsonas sakė: „Įrodyta, kad kokosų aliejus padidina cholesterolio – gerojo ir blogojo – lygį labiau nei kiti augaliniai aliejai, tokie kaip alyvuogių ar rapsų.

Tinkamiausias jūsų sveikatai yra alyvuogių aliejus – daugybė tyrimų patvirtino jo sąsają su gera širdies sveikata. Jis aktyviai mažina MTL (blogojo) cholesterolio kiekį ir padidina DTL (gerojo) cholesterolio kiekį“.

Krevetės ir kiaušiniai

Maždaug 140 gramų krevečių yra 210 mg cholesterolio, o viename dideliame kiaušinyje jo yra apie 240 mg. R. Hobsonas sakė:

„Daugumai žmonių nereikia mažinti cholesterolio, kuris natūraliai randamas tokiuose maisto produktuose kaip krevetės ir kiaušiniai.

Tačiau kai kuriems žmonėms, pvz., sergantiems šeimine hipercholesterolemija (FH), turintiems aukštą cholesterolio kiekį arba turintiems didelę širdies ir kraujagyslių ligų riziką, rekomenduojama išlaikyti su maistu gaunamo cholesterolio kiekį iki ne daugiau kaip 300 mg per dieną arba iki 200 mg sergantiems šeimine hipercholesterolemija“.

Labdaros organizacijos „Heart UK“ teigimu, kiaušinių skaičius turėtų būti apribotas iki trijų ar keturių per savaitę, o krevečių – iki dviejų per savaitę.

Granola ir sveikuolių batonėliai

Granoloje ir sveikuolių batonėliuose, kurie dažnai vadinami sveikų pusryčių ar užkandžių alternatyva, gali būti labai daug cukraus, priklausomai nuo konkretaus prekės ženklo.

R. Hobsonas sakė: „Sudedamųjų dalių sąraše cukrus pats savaime gali būti nenurodytas, bet jo gali būti kituose ingredientuose, pavyzdžiui, meduje ar vaisių sirupe“.

Kai vartojate per daug cukraus, jūsų kepenys gamina daugiau MTL (blogojo) cholesterolio ir sumažina DTL (gerojo) cholesterolio kiekį.

Dėl papildomų kalorijų, gaunamų iš suvartojamo cukraus, taip pat padidėja trigliceridų – kraujo riebalų, įtakojančių jūsų cholesterolio būklę – kiekis.

Mitybos specialistas padarė išvadą, kad subalansuotoje mityboje yra vietos visų rūšių maistui, todėl turėtų pakakti tik sumažinti riebių produktų ir saldumynų kiekį.

„Taip pat galite rinktis kitas cholesterolio kiekiui palankesnes maisto alternatyvas“, – pridūrė jis.