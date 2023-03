Kamuoja erekcijos sutrikimai? Išbandykite šiuos 10 būdų potencijai gerinti

REKLAMA

- Neatidėliokite vizito pas gydytoją. Erekcijos sutrikimo rimtumo įvertinimas prasideda nuo ligos istorijos ir gydytojo apžiūros. Gydytojas būtinai paklaus, ar nesergate cukriniu diabetu, pamatuos kraujospūdį ir ištirs testosterono lygį.

- Skaitykite, kas parašyta ant cigarečių pakuočių. Banalus, bet visiems puikiai žinomas faktas – rūkymas yra viena iš dažniausių erekcijos sutrikimų priežasčių. Patikėkite, šio žalingo įpročio atsisakymas padės pagerinti ne tik lytinį gyvenimą, bet ir bendrą savijautą.

- Sureguliuokite mitybą. Tyrimai rodo, kad impotencija yra tiesiogiai susijusi su nutukimu ir per dideliu cholesterolio lygiu kraujyje. Norite pataisyti padėtį – laikykitės specialios dietos, įtraukite į savo racioną daugiau produktų, turinčių mažai sočiųjų riebalų rūgščių ir cholesterolio. Valgykite daugiau vaisių, daržovių ir neskaldytų grūdų.

- Nepiktnaudžiaukite alkoholiniais gėrimais. Nesaikingas alkoholio vartojimas gali daryti pražūtingą poveikį erekcijai. Nedidelis kiekis nepakenks, tačiau padauginus situacija tik pablogės.

- Sportuokite. Reguliarūs fiziniai pratimai po 20–30 minučių per dieną padės pagerinti bendrą sveikatos būklę, kraujotaką dubens srityje, todėl pagerės ir erekcija. Be to, reguliarus fizinis krūvis mažina arterinį kraujospūdį, stresą, padeda atrodyti ir jaustis daug geriau.

- Venkite streso. Stresas ir nerimas daro neigiamą poveikį seksualiniams santykiams ir yra dažna erekcijos disfunkcijos priežastis.

- Išbandykite potenciją skatinančius preparatus. Įvairių erekciją gerinančių maisto papildų galima įsigyti visose Lietuvos vaistinėse. Dažniausiai tokių preparatų sudėtis papildyta vitaminais, žolelių ekstraktais ir kitomis erekciją skatinančiomis medžiagomis.

- Būkite atviri su savo antrąja puse. Nesugebėjimas atvirai papasakoti su kokiomis problemomis susiduriate gali baigtis šeimyniniu konfliktu. Atminkite, kad partnerei jūsų problema yra tokia pat svarbi, kaip ir jums. Nepanikuokite ir nesigraužkite – pasitelkus tinkamą gydymo metodą, potencijos problemas galima nesunkiai išspręsti.

- Pas seksopatologą eikite kartu. Tai padės abiem partneriams geriau suprasti problemos priežastis bei surasti tinkamiausią sprendimą.

- Seksas – ne sportas. Laikinas erekcijos sutrikimas nėra toks jau retas reiškinys. Jeigu jūs ir jūsų antroji pusė jaučiatės gerai, mokate mėgautis vienas kitu, trumpalaikis erekcijos dingimas nesukels didelių nepatogumų.