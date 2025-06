Kaip prižiūrėti suaugusiųjų odą, kad neatsirastų pragulų ir iššutimų?

REKLAMA

ODOS KVĖPAVIMAS

Oda – gyvas organas, jam reikia deguonies ir gaivaus oro, todėl rekomenduojama kasdien bent trumpam atlikti oro vonias, kai oda gali pabūti neapdengta ir turėtų tiesioginį kontaktą su grynu oru.

Taip pat reikėtų rinktis kuo natūralesnius drabužius ir audinius bei vengti sintetinių, orui nelaidžių drabužių, užvalkalų, patalynės.

ODOS ŠVARA

Odą reikia nuvalyti ir nusausinti bent kartą per dieną, tačiau jei gausiai prakaituojama ir dažnai tuštinamasi, odą reikėtų valyti bei nusausinti ir dažniau nei kartą per dieną. Tinkamiausias prausimui ir valymui – šiltas vanduo, tačiau galima rinktis ir specialius prausiklius. Jie turi būti švelnūs, bekvapiai, be dirginančių medžiagų ir geriausia, kad tokie valikliai/ prausikliai būtų skirti specialiai daug gulinčio paciento odai prižiūrėti.

Tokioms kūno vietoms, kuriose susidaro odos raukšlės ir yra įdubimų, reikia skirti ypatingą dėmesį – tai pažastys, kirkšnys, sritis po krūtine ar pilvu (ypač jei žmogus turi antsvorio ar yra nutukęs). Labai svarbu po apiprausimo odą kruopščiai nusausinti, kad nesikauptų drėgmė, kuri gali paskatinti iššutimų formavimąsi.

BARJERINIAI KREMAI

Sausą odą reikia drėkinti, o ten, kur kaupiasi daugiau drėgmės ir nešvarumų, naudinga naudoti specialius barjerinius kremus ar purškalus. Jie itin naudingi tuomet, kai dėvimos suaugusiųjų sauskelnės.

Relizema spray&go - zinc + panthenol yra apsauginis raminamasis purškalas, skirtas švelniai ir jautriai vyresnio amžiaus žmonių odai. Šis kosmetikos gaminys puikiai ramina ir apsaugo nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač lytinių organų ir sėdmenų srityje, nes ant odos sudaro apsauginę plėvelę, apsaugančią nuo išorinių dirgiklių. Purškalas yra be dujų, skirtas konkrečioms odos sritims, kad būtų išvengta trynimosi. Kaip naudoti: prieš naudodami buteliuką pakratykite. Purkškite Relizema spray&go - zinc + panthenol ant odos paviršiaus iš 10–15 cm atstumo, netrinkite rankomis. Kartokite 2 kartus per dieną arba tiek kartų, kiek reikia. Relizema spray&go - zinc + panthenol rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes. Balta apsauginė plėvelė suteikia gerą barjero poveikį, todėl suaugusiųjų oda tampa apsaugota nuo niežėjimo, bėrimų ir kitų nemalonių pojūčių.

PADĖTIES KEITIMAS

Jei žmogus ilgai arba nuolat guli, būtina kas dvi – tris valandas keisti jo kūno padėtį bei naudoti specialią lovą, čiužinius ir kitas priemones pragulų profilaktikai. Dažnas kūno padėties keitimas padeda sumažinti odai tenkantį spaudimą, dėl kurio gali atsirasti pragulų. Specialūs čiužiniai, voleliai ir pagalvėlės padeda apsaugoti labiausiai spaudžiamas kūno vietas, pavyzdžiui, pečius, kryžkaulį, kulnus, alkūnes ir pan., tad dėl tokių priemonių pasirinkimo ir teisingo naudojimo verta pasitarti su specialistu – jos tikrai padeda išvengti pragulų ten, kur jų randasi dažniausiai.

TEISINGA MITYBA

Itin svarbu užtikrinti pakankamą skysčių vartojimą, nes hidratacija tiesiog būtina normaliam odos funkcionavimui ir apsauginėms jos savybėms.

Taip pat būtina rūpintis, kad paciento mityboje būtų pakankamai baltymų, gerųjų riebalų ir tokių vitaminų kaip A, E, C. Cinkas, vartojamas į vidų, taip pat gali padėti palaikyti normalias didžiausio žmogaus organo – odos – funkcijas.

BŪKLĖS STEBĖJIMAS

Odą būtina akylai apžiūrėti kasdien ir daryti tai prausimo, perrengimo, sauskelnių keitimo, oro vonių metu. Jei ant jos atsirado neišnykstančių paraudimų, žaizdelių, išskyrų ar pūlinių – būtina kuo greičiau imtis veiksmų ir kreiptis į šios srities specialistus, kurie tikrai profesionaliai patars, kaip elgtis toliau.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.