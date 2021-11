Kaip išrinkti sužadėtuvių žiedą?

Neretai sužadėtuvių žiedas saugomas kaip šeimos relikvija ir perduodamas ateities kartoms, tad ir rinkti jį reikia labai atsakingai. Į ką būtina atsižvelgti?

Biudžetas. Vakaruose priimta per sužadėtuves dovanoti žiedą, kurio vertė – kaip 1-2 mėnesių atlyginimas. Kadangi šiam svarbiam žingsniui dažniausiai vyras ruošiasi gerokai iš anksto, laiko susitaupyti reikiamą sumą yra pakankamai.

Vis dėlto, nors ir patartina žiedą rinktis pagal savo kišenę, tačiau nepamirškite, kad tai neturi būti ir pigus niekutis. Paprastai sužadėtuvėms renkamasi brangiųjų metalų žiedas su deimantu.

Dydis. Sužinoti dydį – turbūt pati sudėtingiausia užduotis. Galite paprašyti, kad padėtų mylimosios draugė arba išsiaiškinti patys – pavyzdžiui, paslapčia „pasiskolinti“ vieną iš mylimosios žiedų ir jį išmatuoti. Vis dėlto, prisiminkite, kad žiedas bus nešiojamas būtent ant bevardžio piršto, todėl „pasiskolintas“ žiedas gali būti didesnis arba mažesnis, negu jums reikia. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad jei mergina dešiniarankė, dešinės rankos bevardis pirštas už kairiosios rankos būna didesnis apie 0,3 mm (ir atvirkščiai).

Akmuo ir metalas. Pagrindinė taisyklė: sužadėtuvių žiedas turi būti iš brangiųjų metalų ir su brangiuoju akmeniu. Klasika laikomas auksinis žiedelis su deimantu (auksas gali būti geltonas, baltas ar rausvas).

Prieš renkantis žiedą su deimantu, atkreipkite dėmesį į pastarojo karatus. Būtent karatais yra matuojama deimanto vertė bei svoris, tai reiškia, kad kuo didesnis karatų skaičius, tuo deimantas bus didesnis. Kalbant apie sužadėtuvių žiedus, populiariausi yra 0,1 karato deimantai, 0,2 karato deimantai bei 0,5 karato deimantai. Be to, neretai sužadėtuvių žieduose gali būti du, trys ir daugiau deimantų.

Stilius. Atkreipkite dėmesį į mylimosios stilių, skonį, kokius papuošalus ji nešioja. Jeigu auksinius – ir žiedas turi būti būtent toks. Jeigu mylimoji mėgsta egzotiką ir ekstravaganciją, gali tekti paieškoti nestandartinių sprendimų (rinktis juoduosius deimantus, arba, pavyzdžiui, safyrus. O gal užsisakyti žiedą pagal individualius pageidavimus – įdomios formos ar su graviūromis).

Kad ir ką pasirinksite, nepamirškite: savo žiedu jūs išreiškiate norą saugoti ir globoti savo mylimąją, parodote savo jausmų stiprumą ir ketinimų rimtumą. O prasmingiausi žiedai yra tie, kurie renkami atsakingai, su meile ir apgalvojant mylimos moters norus bei asmenybę.