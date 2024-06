Ką daryti, kad atostogų neaptemdytų liga: sukūrė programėlę, kurioje gydytoją pasiekiate lengviau

REKLAMA

REKLAMA

„Esame įpratę manyti, kad negalavimai užklumpa žiemą, tačiau vasarą tenka susidurti su ne mažiau rimtomis, nors ir kitokio pobūdžio ligomis. Įsibėgėjant šiltajam sezonui padaugėja apsinuodijimų maistu, bakterinių ir virusinių virškinamojo trakto infekcijų, įvairių odos bėrimų, beje, ir lytiškai plintančių ligų. Kai sveikata sušlubuoja staiga, ypač per atostogas, tai sukelia dar daugiau nerimo, – sako „Hila“ Skaitmeninės medicinos centro vadovė, gydytoja J. Aleksaitė, – tokiose situacijose labai svarbu gauti patikimą profesionalo įvertinimą ir aiškų veiksmų planą, kaip elgtis per kuo trumpesnį laiką“.

REKLAMA

Sukūrė programėlę, leidžiančią pasiekti gydytoją net savaitgaliais ir per šventes

J. Aleksaitė – viena pirmųjų Medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ gydytojų, pradėjusių konsultuoti pacientus nuotoliu per „uhealth“ mobiliąją programėlę. Anot jos, ši inovacija, leidžianti pasiekti gydytoją ir gauti atsakymus į neraminančius sveikatos klausimus vos prireikus, ne tik keičia medicinos paslaugų prieinamumą, bet ir padeda spręsti sveikatos problemas čia ir dabar, nepriklausomai nuo buvimo vietos.

REKLAMA

REKLAMA

„Ne vienam yra tekę atsidurti situacijoje, kai pasiekti kabinete konsultuojantį gydytoją, pavyzdžiui, savaitgalį ar keliaujant, tampa iššūkiu. Siekdami surasti sprendimą, kuris leistų be didelių pastangų ir greitai gauti profesionalius atsakymus bei nuoseklų gydymo planą, net ir tada, kai fiziškai nėra galimybės atvykti į medicinos įstaigą, pristatėme mobiliąją programėlę „uhealth“. Per ją „Hila“ šeimos gydytojai pacientus konsultuoja vaizdo skambučiu ir net susirašinėja žinutėmis“, – pasakoja J. Aleksaitė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, pristačius programėlę visuomenei, tik patvirtintos gydytojų praktikoje pastebimos tendencijos – pacientai konsultacijų per programėlę dažniausiai kreipiasi savaitgaliais ar šventinėmis dienomis. Tarp jų nemaža dalis gyvenantys užmiesčiuose, toliau nuo pagrindinių gydymo įstaigų, auginančių mažus vaikus ir besikonsultuojančių būtent dėl mažųjų sveikatos. Neretai tenka sulaukti ir išvykusių į užsienį, kai iššūkiu tampa kalbos barjeras, sunkumai suprasti užsienio gydytojų skirtas rekomendacijas ar medikamentų vartojimo tvarką.

REKLAMA

Greičiau nei per 24 valandas

Pasak gydytojos J. Aleksaitės, daugiau nei pusę kylančių sveikatos klausimų galima efektyviai išspręsti jau vaizdo konsultacijos metu. Naudojantis „uhealth“ programėle, gydytojas su pacientu susisiekia vaizdo skambučiu greičiau nei per 24 valandas. Prireikus receptinių vaistų, gydytojas čia pat programėlėje išrašo reikalingą receptą, paaiškina jų vartojimą ir sudaro asmeninį gydymo planą. Be to, net ir po konsultacijos, gydymo laikotarpiu su gydytoju galima nemokamai bendrauti žinutėmis.

REKLAMA

Jei, vis dėlto, matomas poreikis papildomiems tyrimams ar apsilankymui pas konkrečios srities specialistą, konsultuojantis gydytojas suteikia ir reikalingus siuntimus.

Ypatingas dėmesys duomenų saugumui

Pasak „uhealth“ produkto ir strategijos vadovo Andriaus Zygmantos, programėlė primena bet kurią nuo pandemijos įprasta tapusią nuotolinio bendravimo priemonę. Viskas, ko reikia – tai veikiantis interneto ryšis, ir galimybė patvirtinti tapatybę naudojantis „Smart-ID“ ar mobiliuoju parašu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šis prisijungimo būdas leidžia užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir programėlę susieti su E. sveikatos sistema. Taip užtikrinamas gydymo tęstinumas ir po konsultacijos vaizdo skambučiu. Jokia kita panašaus tipo programėlė Lietuvoje šiai dienai negali suteikti tokių plačių galimybių. „uhealth“ pritaikyta naudoti tiek iOS, tiek „Android“ sistemoms, – programėlės veikimą aiškina A. Zygmanta, – prisijungus prie programėlės, galima pasirinkti jums aktualią sveikatos temą bei konsultacijos laiką; su programėlėje gautu e. receptu ar siuntimu – apsilankyti bet kurioje šalies vaistinėje ar gydymo įstaigoje.“

Tokios nuotolinės gydytojo vaizdo konsultacijos kaina darbo dienomis siekia 29 eurus, po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis – 45 eurus. Per programėlę „uhealth“ konsultuojantys diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ šeimos gydytojai konsultuoja suaugusiųjų ir vaikų sveikatos klausimais. „uhealth“ programėlę galima atsisiųsti „App Store“ arba „Google Play“ platformose.