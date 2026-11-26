„Šį savaitgalį gerų pasiūlymų ras ir planuojantys šeimos pietus, ir ieškantys produktų pusryčiams ar užkandžiams. BONDUELLE produkcijai taikome 40 proc. nuolaidą, o jogurtams, IKI šviežiai fasuotai mėsai ir pjaustytiems mėsos gaminiams – po 20 proc. Mažomis kainomis taip pat kviečiame įsigyti bananų, šviežios vištienos ir lašišų. Kartu verta papildyti ir namų atsargas: buitinei chemijai, tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms taikome 50 proc. nuolaidą“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Savaitgalio stalui – pigesnė mėsa, žuvis ir kasdieniai produktai
Lapkričio 26–29 d. su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle pigiau galima pasirūpinti ir savaitgalio maistu. Šviežio viščiuko broilerio kilogramas kainuoja 2,49 Eur, o IKI šviežiai fasuotai mėsai ir pjaustytiems mėsos gaminiams taikoma 20 proc. nuolaida.
Trijų širdelių „Iki“ parduotuvėse, kuriose yra šviežios žuvies ledo vitrina, atšaldytų skrostų atlantinių lašišų su galvomis galima įsigyti už 7,99 Eur/kg.
Pusryčiams ar užkandžiui pravers BON VIA bananai po 0,99 Eur/kg ir jogurtai su 20 proc. nuolaida. BONDUELLE produkcijai tomis pačiomis dienomis taikoma 40 proc. nuolaida, o nealkoholiniams vynui, putojančiam vynui, alui ir sidrui – 30 proc.
Iki sekmadienio – ir Juodosios savaitės pasiūlymai
Kartu su savaitgalio nuolaidomis galima pasinaudoti ir lapkričio 23–29 d. galiojančiais Juodosios savaitės pasiūlymais. Ilgavaisis agurkas kainuoja 0,59 Eur už vienetą, sveriamos CLEVER bulvės – vos 0,29 Eur/kg, o plautos morkos ir sveriami CLEVER svogūnai – po 0,39 Eur/kg. Tad nebrangiai apsipirkti galima tiek ruošiant gaivias salotas ar sumuštinius, tiek planuojant sriubą, apkepą ar sotų garnyrą.
Gerų kainų netrūksta ir kitiems kasdieniams produktams. 10 ant kraiko laikomų vištų M dydžio kiaušinių KIETI pakuotė kainuoja 1,69 Eur, o dvi 405 ml majonezo HELLMANN’S pakuotes galima įsigyti už vienos kainą – iš viso už 3,89 Eur. MILKA šokoladams ir sausainiams iki lapkričio 29 d. taikoma 50 proc. nuolaida.
Juodai gerų kainų bus ir citrusų mėgėjams. Žiemos šventes primenantys mandarinai kainuos nuo 1,39 Eur/kg, didieji apelsinai – 1,69 Eur/kg, o mažieji apelsinai ir BON VIA fasuoti apelsinai – po 1,39 Eur/kg. Norintiems gaivesnio, rūgštesnio skonio BON VIA BIO citrinų 500 g pakuotė kainuos 1,69 Eur, o raudonųjų greipfrutų kilogramas – 1,79 Eur. Gerų pasiūlymų bus ir kitoms mandarinų rūšims. Šie citrusų pasiūlymai galioja lapkričio 23–29 d., o BON VIA fasuotų apelsinų, BIO citrinų ir raudonųjų greipfrutų – tik trijų širdelių „Iki“ parduotuvėse.
Ieškant juodai gerų pasiūlymų verta užsukti ir į mėsos skyrių. „Iki“ parduotuvėse šviežia kiauliena lapkričio 23–29 d. kainuoja net 20 proc. pigiau. Trijų širdelių „Iki“ parduotuvėse 350 g atšaldyto kiaulienos faršo KREKENAVOS pakuotė su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle kainuoja 0,99 Eur, o 500 g IKI viščiukų broilerių šlaunelių mėsos pakuotę galima įsigyti gerokai pigiau – vos už 3,19 Eur.
G. Kitovė primena, kad paskutinis lapkričio savaitgalis – proga pasirūpinti ir artėjančio gruodžio pirkiniais.
„Po kilogramą bulvių, morkų ir svogūnų šią savaitę galima įsigyti iš viso vos už 1,07 euro. Tačiau juodai gerų kainų verta dairytis ir ruošiantis šventėms: iki lapkričio 29 d. kalėdinėms dekoracijoms, o trijų širdelių parduotuvėse – ir advento kalendoriams, taikome 50 proc. nuolaidą. Gruodis jau visai čia pat, tad pats laikas išsirinkti kalendorių, kuris kasdien primins artėjančias Kalėdas“, – sako G. Kitovė.
Savaitgalio pasiūlymus nesunku pritaikyti ir virtuvėje: viščiuko šlaunelių mėsa iškepti vienoje skardoje su bulvėmis bei morkomis, o iš bananų ir jogurto maždaug per dešimt minučių paruošti šiltą desertą.
Orkaitėje kepta viščiukų šlaunelių mėsa su bulvėmis ir morkomis
Sotus patiekalas savaitgalio stalui: vištiena ir daržovės kepa vienoje skardoje, tad paruošimas paprastas, o indų plauti reikės mažiau.
Reikės: 500 g viščiukų broilerių šlaunelių mėsos, 800 g bulvių, 350 g morkų, 2 česnako skiltelių, 1 valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 arbatinio šaukštelio džiovintų čiobrelių, druskos ir pipirų.
Gaminame:
- Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C arba 180 °C su ventiliatoriumi. Bulves supjaustykite skiltelėmis, morkas – panašaus dydžio gabalėliais.
- Daržoves sudėkite į kepimo skardą, apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir čiobreliais. Išmaišykite.
- Vištieną pagardinkite druska, pipirais ir smulkintu česnaku. Sudėkite į skardą ant daržovių.
- Kepkite apie 40–45 minutes, kol vištiena iškeps, o daržovės suminkštės. Prieš patiekdami patikrinkite, kad storiausioje mėsos vietoje nebūtų rausvos spalvos.
Šilti bananai su apelsinų sultimis ir jogurtu
Trumpai pakepinti bananai tampa minkšti ir kvapnūs, o jogurtas suteikia desertui gaivumo. Patiekite dar šiltus.
Reikės: 4 sunokusių bananų, 20 g sviesto, 1 apelsino sulčių, 4 valgomųjų šaukštų natūralaus graikiško jogurto.
Gaminame:
- Bananus nulupkite ir supjaustykite storais įstrižais gabalėliais.
- Keptuvėje ant nedidelės kaitros ištirpinkite sviestą. Sudėkite bananus ir atsargiai pavartydami kepkite apie 2 minutes.
- Supilkite apelsino sultis ir pakaitinkite dar 30–40 sekundžių. Bananų neperkepkite, kad išlaikytų formą.
- Bananus su keptuvėje likusiomis sultimis paskirstykite į dubenėlius. Ant kiekvienos porcijos uždėkite po šaukštą jogurto ir patiekite.
Nurodytos kainos ir nuolaidos taikomos su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle. Nuolaidos nesumuojamos. Visus pasiūlymus, jų sąlygas ir informaciją apie prekių prieinamumą rasite „Iki“ Juodosios savaitės leidinyje.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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