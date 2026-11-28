Ne veltui Nacionalinio vėžio instituto gydytojas urologas, Vilniaus universiteto docentas, medicinos mokslų daktaras Aušvydas Patašius prostatos vėžio prevencijos svarbą palygino su kasmetiniu automobilių paruošimu žiemai.
„Movemberis man labai dažnai asocijuojasi ne tik su vyrų sveikata, bet ir su automobilių sveikata. Juk tuo metu prasideda ir padangų keitimo sezonas.
Visi skundžiamės, kaip sunku patekti į servisą, kiek tenka laukti eilėse, tačiau vis tiek keičiame padangas, nes žinome, kad taip sumažiname avarijų riziką. Lygiai tas pats yra ir su sveikata. Kaip prižiūrime automobilį, keičiame tepalus ar padangas, taip turime profilaktiškai tikrintis ir savo sveikatą“, – sakė jis.
Anot gydytojo, viena paprasčiausių galimybių tai padaryti yra pasinaudoti nemokama prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.
„Tai savotiškas techninės organizmo būklės patikrinimas. Pasitikrindami galime išvengti tų pačių avarijų savo gyvenime ar rimtų organizmo gedimų“, – pažymėjo A. Patašius.
Išplitusi liga – kaip sunkiai pataisomas gedimas
Vis dėlto, nors Lietuva jau daugelį metų turi nacionalinę prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, vyrų aktyvumas išlieka nepakankamas.
„Lietuviai garsėja dideliu sergamumu prostatos vėžiu, tačiau iš dalies taip yra ir todėl, kad turime veikiančią diagnostikos programą ir daugiau atvejų nustatome.
Nepaisant to, kad į šią programą investuojame daug laiko ir dėmesio, vyrų noras tikrintis išlieka menkas. Šiuo metu jie į programą ateina taip pat retai, kaip ir 2006 metais, kai ji tik buvo pradėta“, – pastebėjo gydytojas.
Kita vertus, programa jau davė apčiuopiamą naudą. Pasak A. Patašiaus, pastaraisiais metais matoma vadinamoji stadijų migracija – dažniau nustatomi ankstyvų stadijų navikai, o ne trečios ar ketvirtos stadijos liga.
Vis dėlto maždaug dešimtadalis pacientų vis dar kreipiasi per vėlai. „Apie 10 proc. žmonių vis dar ateina jau su išplitusia liga. Jei grįžtume prie automobilio analogijos, tai būtų defektas, kuris savaime nebesusiremontuos.
Kai žmogus kreipiasi laiku, galime sudėti visas pastangas ir ligą pašalinti arba visiškai jos atsikratyti. Tačiau kai liga jau išplitusi, dažniausiai galime tik pailginti gyvenimą“, – aiškino jis.
Skirtumai, pasak gydytojo, yra labai ryškūs. Jei nustačius neišplitusią ligą penkerius metus išgyvena 95–96 proc. pacientų, tai esant išplitusiam prostatos vėžiui šis rodiklis, priklausomai nuo būklės, siekia tik 4–25 proc.
„Dėl to ir naudoju automobilio analogiją. Kai liga jau išplitusi, tai tarsi gedimas, kurio visiškai sutaisyti nebeįmanoma“, – sakė A. Patašius.
Padidėjęs PSA – dar ne vėžys
Lietuvoje pagal prevencinę programą nemokamai tiriami visi 50–69 m. amžiaus vyrai – jiems atliekamas prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimas. Jei šeimoje jau buvo prostatos vėžio atvejų – sirgo tėvas ar brolis, tikrintis rekomenduojama jau nuo 45 m.
Vis dėlto gydytojas pabrėžė, kad padidėjęs PSA rodiklis dar nereiškia, jog vyras serga prostatos vėžiu. Jis priminė, kad šiuolaikinėje prostatos vėžio diagnostikoje naudojamas ne vien šis tyrimas, bet ir visa papildomų vertinimų sistema.
„Kiekvienos urologo konsultacijos metu atliekame vadinamąjį rizikos įvertinimą. Naudojame ultragarsą, apčiuopą, taip pat labai modernias skaičiuokles, kurios yra validuotos ne vienoje Europos šalyje ir jau pritaikomos mums. Todėl galime gana tiksliai įvertinti, ar žmogui būtina toliau eiti visu diagnostikos keliu“, – sakė gydytojas.
Jo teigimu, daliai vyrų jau šiame etape galima pasakyti, kad rimtesnių tyrimų nereikės.
„Kartais matome, kad net jei ir yra vėžys, jis yra labai mažos rizikos, o kartais mūsų pirminių vertinimų rezultatai rodo, kad vėžio apskritai nėra. Tokiais atvejais nereikia išlaidauti labai brangiems tyrimams“, – aiškino A. Patašius.
Tačiau pacientams, kuriems nustatoma vidutinė arba didelė rizika, atliekami papildomi išsamūs tyrimai.
„Tada naudojame magnetinio rezonanso tomografiją. Jeigu jos metu matome pakitimų, galime atlikti ir taikomąsias biopsijas, kurios atliekamos itin preciziškai, milimetro tikslumu“, – sakė gydytojas.
Daug labiau individualus gydymas
Urologo teigimu, šiandien prostatos vėžio diagnostika leidžia pacientams suteikti gerokai daugiau aiškumo nei anksčiau.
„Žmogui, kuris dalyvauja programoje, galime pažadėti: jei ištirsime ir pasakysime, kad ne, tai saugiai pasakysime ne. O jeigu nustatysime ligą ar pagrįstą įtarimą, galėsime pasiūlyti tiksliausią diagnozę ir tiksliausią gydymą, atitinkantį ligos ypatybes, jos apimtį ir agresyvumą“, – pabrėžė A. Patašius.
Pasak jo, prostatos vėžio diagnostika ir gydymas vis labiau juda personalizuotos medicinos kryptimi.
„Anksčiau programa buvo vienoda visiems: atlikdavome PSA tyrimą, o po to daugeliui pacientų būdavo atliekama prostatos biopsija. Dabar situacija pasikeitė. Iš visų vyrų, kuriems nustatomas padidėjęs PSA, biopsijas atliekame tik maždaug 30 proc. pacientų.
Naudodamiesi šiuolaikiniais įrankiais galime pasiūlyti gerokai preciziškesnę diagnozę, o kartu ir daug tiksliau parinktą gydymą“, – sakė gydytojas.
Nauji gydymo metodai
Nors vėžio gydymas ilgus metus asocijavosi vien su chemoterapija, Nacionalinio vėžio instituto gydytojas onkologas chemoterapeutas dr. Marius Strioga pabrėžė, kad šiuolaikiniai metodai yra gerokai patobulėję.
Jis pasakojo, kad šiandien vienas iš naujų taikomų metodų yra imunoterapija, kuri dažnu atveju papildo chemoterapiją.
„Chemoterapija yra pats pirmasis sisteminis vėžio gydymo būdas, kuris buvo pradėtas taikyti dar praėjusiame šimtmetyje.
Ir jis išlieka bei dar ilgą laiką išliks aktualus vėžio gydymo būdas, ypač esant išplitusiai ligai. Tačiau imunoterapijos ir chemoterapijos veikimo mechanizmai, jų paradigma yra iš esmės skirtingi“, – sakė jis.
Jei chemoterapija yra agresyvus gydymo būdas, imunoterapijos tikslas yra kitoks – padėti pačiai imuninei sistemai atpažinti ir kontroliuoti navikines ląsteles.
„Kai liga jau yra diagnozuojama, tai visais atvejais reiškia tik vieną dalyką: organizme susidariusios navikinės ląstelės sugebėjo pralaužti imuninės sistemos barjerą. (...)
Kai taikome imunoterapiją, mes bandome atkurti, grąžinti imuninei sistemai gebėjimą kontroliuoti vėžį“, – aiškino gydytojas.
Kai vėžys „išprotėjęs“, jį įveikti sunku
Gydytojo teigimu, vis svarbesnį vaidmenį vaidins pažangūs imunoterapijos būdai, kai pasitelkiant genų inžineriją kuriami specialūs imuninės sistemos įrankiai, padedantys veiksmingiau kovoti su navikais.
„Kadangi pats vėžys yra tarsi „išprotėjęs“, „savanaudiškas“, nekontroliuojamas audinys organizme, tikėtis, kad jį įveiksime naudodami tik labai disciplinuotą natūralią imuninę sistemą, būtų naivu.
Kartais mums tenka imuninei sistemai suteikti ir tam tikrų papildomų galių, kad ji galėtų įveikti tą savanaudiškai besielgiantį navikinį audinį.“
M. Strioga pabrėžė, kad šiuolaikinis sisteminis gydymas vis dažniau taikomas ir ankstyvose ligos stadijose. „Kai kuriais atvejais prieš operaciją skiriamas gydymas gali sumažinti chirurginės intervencijos apimtį ar net padėti jos išvengti“, – teigė onkologas.
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