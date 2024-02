Jokiu būdu nevalgykite šių produktų vartojant alkoholį: pakenksite sau

O juk niekas nenori atsibusti po vakarėlio ir jaustis prastai, todėl specialistai rekomenduoja vengti kelių alkoholio ir maisto derinių, nes tai gali pakenkti.

Pupelės ir vynas

Išgerti taurę vyno vakarienės metu nėra nuodėmė, tačiau jei valgote patiekalą, pagamintą iš pupelių ar lęšių, gali baigtis blogai.

Pupelėse ir lęšiuose yra daug geležies, kurią organizmas blogai pasisavina, kai ją vartojate su vynu. Vyno sudėtyje yra junginio, vadinamo taninu, kuris trukdo įsisavinti šį svarbų mineralą.

Duona ir alus

Jei nenorite, kad išgėrę alaus jaustumėtės išsipūtę, venkite duonos su alumi. Taip rekomenduojama todėl, kad abiejuose produktuose yra mielių. Jūsų skrandis negali suvirškinti tokio didelio kiekio mielių kartu ir tai sukels virškinimo problemų, rašo timesofindia.indiatimes.com.

Itin sūrus maistas ir alkoholis

Kai kitą kartą eisite su draugais išgerti, atsisakykite gruzdintų bulvyčių ir kitų itin sūrių užkandžių, pavyzdžiui, traškučių. Abiejuose užkandžiuose yra daug natrio, kuris gali pakenkti jūsų virškinimo sistemai, kai vartojate alkoholį.

Sūrus maistas sukelia troškulio jausmą ir dėl to išgersite daugiau. Be to, alkoholis pasižymi diuretiniu poveikiu, dėl kurio jūs daugiau šlapinatės.

Pica su pomidorų padažu ir alkoholis

Alkoholis sulėtina skrandžio išsituštinimo procesą ir sumažina apatinio stemplės sfinkterio įtempimą, kuris sukelia skrandžio refliuksą. Simptomai dar labiau sustiprėja suvalgius picą su pomidorų padažu.

Picoje su pomidorų padažu esantys rūgštūs pomidorai gali sukelti skrandžio refliuksą ir rėmens graužimą. Tad galite valgyti bet kokią kitą picą, kurioje nėra rūgščių pomidorų ir kuri nėra tokia riebi.

Šokoladas ir alkoholis

Šokolado, kofeino ar kakavos taip pat reikėtų vengti geriant alkoholį arba po jo. Jie taip pat apsunkina skrandžio funkcijas. Dėl to gali iššaukti rėmens graužimą ar skrandžio refliuksą.

Vietoje visų minėtų maisto produktų valgykite salotas arba riešutus. Tačiau įsitikinkite, kad šiuose maisto produktuose nėra daug natrio.