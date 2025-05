Jokiu būdu nedėkite šių produktų į šaldiklį: įspėja visus Lietuvos gyventojus

Šia tema naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko pakomentuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus specialistai. Visų pirma, jie paaiškino, kokią naudą galima gauti iš šaldymo ir kodėl jis toks populiarus.

„Šaldymas – vienas iš geriausių ir tinkamiausių maisto produktų konservavimo būdų, leidžiančių pakankamai ilgą laiką išsaugoti šaldomo produkto skonį, spalvą, kvapą, maistinę vertę, vitaminus ir fermentus.

REKLAMA

REKLAMA

Taigi, šaldytas maistas išlaiko beveik visas savo maistines vertes, nes užšaldymas sustabdo daugelį natūralių skilimo procesų, tačiau kai kuriuose produktuose gali sumažėti tam tikrų vitaminų, pvz., vitamino C kiekis“, – aiškino jie.

REKLAMA

Pasiteiravus, ar šaldytas maistas gali tapti geresne alternatyva negu šviežias maistas, paaiškėjo, kad negali. Anot jų, nors maisto užšaldymas yra puiki opcija siekiantiems išsaugoti maistą, visgi šviežio maisto pasirinkimas vartojimui yra pats tinkamiausias.

„Šviežias maistas visada yra laikomas sveikiausiu pasirinkimu, tačiau šaldytas maistas gali būti gera alternatyva“, – pranešė jie.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip teisingai šaldyti produktus?

VMVT specialistai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad užšaldymui ir šaldyto maisto laikymui yra svarbu parinkti tinkamas sąlygas tam, kad maistas išlaikytų savo maistinę vertę,

Pasak jų, svarbu ir tai, kaip maistas buvo apdorotas prieš užšaldymą, mat kai kurie produktai gali būti apdorojami terminiais būdais arba turėti tam tikrų priedų, galinčių paveikti jų maistinę vertę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Be to, po atitirpinimo svarbu maistą suvartoti per rekomenduojamą laiką, nes ilgesnis laikymas gali sukelti kokybės praradimą. Rekomenduojama maistą šaldyti tokiomis porcijomis, atsižvelgiant į planuojamą per kartą suvartoti maisto kiekį. Pakartotinai užšaldyti jau atšilusį maistą – negalima“, – įspėjo jie.

REKLAMA

Pasiteiravus, kokių sąlygų reikia norint užšaldyti maistą namuose, jie tikino, kad šaldiklyje turi vyrauti žemesnė nei -18 laipsnių temperatūra.

„Jeigu tokia žema temperatūra išlaikoma visą maisto produktų saugojimo laiką (t. y. temperatūros trumpalaikis svyravimas neviršys leidžiamų +/-3°C paklaidos), tikėtina, kad užšaldyti maisto produktai ilgai išliks ir kokybiški, ir saugūs.

REKLAMA

Taip pat rekomenduojama užšaldomus maisto produktus paženklinti, kad būtų žinoma jų užšaldymo data, taip bus paprasčiau kontroliuoti šaldiklyje esančius maisto produktų kiekius ir maisto produktai neužsiliks šaldiklyje per ilgai“, – patarė VMVT specialistai.

Ko negalima užšaldyti?

Pokalbio metu taip pat paaiškėjo, kad užšaldyti galima beveik visus maisto produktus, tačiau pasiteiravus specialistų, kokių maisto produktų šaldyti nevalia, jie pasidalijo savo įžvalgomis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jų, tokiais atvejais po atšildymo pasikeičia tam tikros šių maisto produktų juslinės savybės:

„Padažų, majonezų, grietinės, salotų ir kt. grupių produktų, taip pat konservų, kiaušinių su lukštu ir kt. užšaldyti nerekomenduojama.

Maisto produktai užšaldomi tam, kad jų atsargas būtų galima išsaugoti ilgą laiką, taupiai ir visais metų sezonais skanauti gamtos dovanas, sukauptas įvairiausių gėrybių atsargas.“

REKLAMA

Kitus produktus, skirtus šaldymui, VMVT specialistai ragino tinkamai paruošti šiam procesui. Pasak jų, tai padaryti svarbu tam, kad būtų išvengta žalingo poveikio šiam maistui.

Dėl to jie patarė parinkti kokybiškas pakuotes, kurios tinkamai apsaugo užšaldytą maisto produktą nuo jo ląsteles žalojančio, struktūrą ardančio šalčio poveikio.

REKLAMA

„Geriausiai tiktų užšaldyti jau iš anksto paruoštus, nuplautus ir nusausintus, supakuotus maisto produktus arba juos tam tikromis porcijomis sudėti į sandarias uždaras dėžutes“, – sakė jie.

Taip pat jie aptarė tai, kad šaldyto produkto šviežumas ir kokybė visuomet priklauso ir nuo to, kiek švieži ir kokybiški buvo pasirinkti produktai šaldymui.

Anot jų, užšaldant šiek tiek sumažėja maisto produktų sudėtyje esančių fermentų aktyvumas, dėl to gali nežymiai pasikeisti saugomų šaldytų produktų kokybė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šaltis neutralizuoja maiste esančių fermentų veiklą, o ją dar labiau stabdo vaisių, uogų produktų rūgšti terpė.

Kiek laiko galima vartoti užšaldytus produktus?

Nors dažnas mano, kad šaldytus produktus galima vartoti „amžinai“, vis tik tai nėra tiesa. VMVT specialistai tikino, kad yra numatyti terminai, per kuriuos reikėtų suvalgyti maisto produktą.

Anot jų, neretai tai priklauso nuo maisto produktų rūšies ir šaldymo įrangos, o taip pat kuo ilgiau šaldymo kameroje yra laikomas produktas – tuo labiau nukenčia jo maistinė vertė.

REKLAMA

„Šaldytos uogos turėtų būti suvartojamos per sezoną iki kitų metų derliaus, t. y. per 6–8 mėn. nuo jų sušaldymo.

Šaldyta mėsa bus saugi vartoti, jeigu bus užšaldyta iki gamintojo nurodyto galiojimo termino bei norint mėsą išlaikyti kokybišką šaldiklyje, reikėtų laikytis šių šaldiklyje laikymo terminų:

9 mėn. – paukštienos dalys;

12 mėn. – visa paukštienos skerdena;

3-4 mėn. – paukštienos subproduktai;

4-12 mėn. – kitos rūšies išpjaustyta mėsa;

3-4 mėn. – smulkinta mėsa;

8-12 mėn. – laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa.

Jeigu planuojama šaldyti žuvį, ją rekomenduojamą šaldyti jau išvalytą ir siūloma laikyti iki 4 mėn. baltą žuvį, iki 2 mėn. riebią žuvį“, – aiškino jie.

REKLAMA

Pasak specialistų, svarbu ir tai, kad toks maistas nepatirtų intensyvių temperatūrų svyravimų, nes taip galima pakenkti jo kokybei, t. y. skoniui ir tekstūrai.

Galiausiai VMVT specialistai pabrėžė, kad šaldytas maistas gali išlaikyti savo kokybę ir maistines medžiagas, jeigu yra teisingai laikomas ir suvartojamas per rekomenduojamą laiką.

„Tinkamai užšaldyti produktai išlaiko daugumą savo maistinių medžiagų, o kai kuriais atvejais gali net pranokti šviežius produktus. Svarbiausia yra laikytis tinkamų laikymo sąlygų ir terminų, kad būtų užtikrinta geriausia maisto kokybė ir saugumas. Ypač svarbu atsakingai elgtis su gyvūninės kilmės produktais, kad būtų išvengta galimų sveikatos pavojų“, – sakė jie.