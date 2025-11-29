 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Metų horoskopas

Jei gimėte šiais metais – kitąmet sulauksite neeilinės sėkmės: pasiruoškite

2025-11-29 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 10:20

2026-ieji, pagal Rytų horoskopą, bus Ugninio arklio metai, dėl to jie bus itin sėkmingi po šio gyvūno ženklu gimusiems žmonėms.

Moteris (nuotr. 123rf.com)

2026-ieji, pagal Rytų horoskopą, bus Ugninio arklio metai, dėl to jie bus itin sėkmingi po šio gyvūno ženklu gimusiems žmonėms.

0

Be 2026-ųjų Arklio metams priklauso 1954-ieji, 1966-ieji, 1978-ieji, 1990-ieji, 2002-ieji, 2014-ieji, tad šiais metais gimusiems žmonėms kitąmet prognozuojama didžiulė laimė ir sėkmė, rašoma fateclick.com.

Karjera

Arklio metais gimusiųjų profesiniame gyvenime 2026-aisiais netrūks dinamikos. Bus gausybė situacijų, kurios padės išsiugdyti pasitikėjimą savimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat pranešama, kad besimokantiems iš savo patyrusių kolegų ar draugiškai sutariantiems su savo komandos nariais – tai atsipirks. Kitų pasitikėjimą ir paramą pelnysite per gerus santykius.

Pranešama ir tai, kad tais metais gimusiems, dirbantiems kūrybos ir rinkodaros srityse, kovo-balandžio mėnesiais gali atsiverti durys į svarbius projektus.

O štai verslininkams rugpjūtis bus palankus pinigine prasme ir naujomis idėjoms, ypač interneto technologijų ir energijos sektoriuose.

Prisiminkite ir tai, kad bendradarbiavimas su Avies arba Tigro metais gimusiais žmonėmis padės subalansuoti komandą ir įnešti daugiau harmonijos.

Finansai ir turtas

2026 m. gali atnešti ne vieną sėkmingą galimybę gimusiems po Arklio ženklu. Pranešama, kad šie metai bus ypatingai palankūs tiems, kurie sieks stabilumo.

Norint stabilumo rekomenduojama:

  • diversifikuoti investicijas – apie 60 proc. skirti stabiliems fondams, ypač technologijų sektoriams.
  • birželį pirkti nekilnojamąjį turtą, o ypač pietryčių kryptyje.

Papildomai sėkmę gali atnešti loterijos bilietai su 3 arba 8 baigtimis, ypač spalį.

Santykiai

Po Arklio ženklu gimusiems žmonėms 2026 metai nusimato itin aktyvūs meilės srityje. Pranešama, kad palankiausias laikas meilei – sausis ir gruodis.

Poroms taip pat rekomenduojama daugiau laiko praleisti kartu ir stengtis daugiau aktyviai judėti – tai jus suartins.

Jei planuojate šeimos pagausėjimą, palankiausia pastoti apie rudens lygiadienį.

