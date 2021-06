Izraelio virtuvės paslaptys: žuvis aštriame padaže

Tradicinė virtuvė, įkvėpta skirtingų pasaulio šalių

Sakyti, kad Izraelio virtuvė yra unikali ir išskirtinė, būtų ne visai tikslu. Pats Izraelis – sąlyginai jauna šalis (nepriklausoma paskelbta 1948 metais), todėl jos kulinarinės tradicijos pasiskolintos iš daugelio kaimyninių šalių. Po nepriklausomybės paskelbimo tūkstančiai žydų iš viso pasaulio plūdo į Izraelį turėdami vieną tikslą – sukurti naują gyvenimą savo tėvynėje. Natūralu, kad kiekvienas iš jų į Izraelio virtuvę įnešė dalelę ankstesnio savo gyvenimo, tradicijų ir skonių. Todėl Maroke ir visoje Šiaurės Afrikoje populiarus kuskusas ar Viduriniuose Rytuose mėgstami falafeliai dabar yra dalis taip vadinamos tradicinės Izraelio virtuvės.

Gamtos įvairovė leidžia Izraelio gyventojams mėgautis plačiu natūralių vietinių produktų asortimentu. Čia auginamos išskirtinio skonio tradiciniams patiekalams suteikiančios prieskoninės žolelės, daržovės ir vaisiai, savo derliumi stebina vynuogynai ir alyvmedžiai, o be šviežios Viduržemio jūros žuvies bei jūros gėrybių Izraelio gyventojai tikriausiai neįsivaizduoja savo kasdienybės.

Turtinga gamta aprūpina kokybiškais produktais, todėl Izraelio gyventojai dažniausiai renkasi būtent tai, kas auga jų kraštuose. Tad ir sezoniškumas Izraelio virtuvėje stipriai juntamas: jei tuo metu pipirai neauga, vadinasi daugumos namuose jų ir nebus, o jeigu ir rasite parduotuvėje, tai tik importuotus, kuriuos Izraelio gyventojai perka ganėtinai retai. Kokybė, šviežumas ir maisto vertingumas – Izraelio gyventojai tai tikrai vertina.

3 priežastys pamilti Izraelio virtuvę

Izraelio virtuvė įvairi, tikrai nenuobodi ir svarbiausia – sveikatai palanki. Štai trys priežastys, kodėl turėtumėte pamilti šios šalies virtuvę.

Izraelio virtuvė remiasi Viduržemio jūros dietos principais. Viduržemio jūros dieta laikoma sveikatai palankiausiu mitybos planu, skatinančiu ieškoti racionalaus balanso tarp organizmui būtinų maistinių medžiagų – angliavandenių, riebalų ir baltymų, dėmesį atkreipiant ne tik į tai, ką valgome, bet ir kokius produktus renkamės. Mitybos pagrindą sudaro grūdinės kilmės produktai, daržovės ir vaisiai, didelis dėmesys skiriamas žuvims ir jūros gėrybėms mitybos racione. Mėsos, ypatingai riebesnės, kiekis ribojamas, ją dažniau pakeičiant liesesne ar riebesne jūrine žuvimi.

Žuvys ir jūros gėrybės taip vertinamos ne be priežasties. Visų pirma, aktualus racionalusis motyvas – Viduržemio jūroje gausu šviežios žuvies, o Izraelio (tame tarpe ir kitų Viduržemio jūros regiono) gyventojai labai vertina šviežių produktų kokybę. Antra – visi puikiai žino, kad žuvis ir jūros gėrybės organizmui visapusiškai naudingos. Jose gausu nepakeičiamųjų Omega-3 riebiųjų rūgščių ir baltymų, aprūpinančių organizmą visomis būtinomis amino rūgštimis, kurių organizmas negali pasisavinti kartu su augaliniu maistu. Be to, žuvyje ir jūros gėrybėse yra organizmui reikalingų vitaminų bei mineralų – riebaluose tirpių vitaminų A, D ir E, jodo, magnio, fosforo, geležies, cinko ir kt.

Gausūs pusryčiai, kuklesnė vakarienė. Jei rytais nemėgstate skubėti ir norite sočiai pavalgyti, Izraelio virtuvė jums turėtų patikti. Čia vadovaujamasi principu „daugiau ryte, mažiau vakare“, tad pusryčių gausa gali nustebinti. Be šviežių pjaustytų daržovių ir salotų įvairovės, pusryčiams dažnai patiekiama šakšuka, šviežiai kepta duonelė, sūriai, košės ir kiti sveikatai palankūs produktai energingai dienos pradžiai.

Kokybė ir šviežumas. Jau minėjome, kad Izraelio virtuvėje vertinama produktų kokybė ir atsižvelgiama į sezoniškumą. Valgomi tie produktai, kuriuos tuo metų laiku gali pasiūlyti gamta. Taip organizmas maksimaliai aprūpinamas jam būtinais vitaminais, mineralais ir maistinėmis medžiagomis. Juk šviežia, ką tik saulėje prinokusi braškė bus kur kas saldesnė ir naudingesnė nei ta, kuri buvo auginta šiltnamiuose vien tam, kad ja galėtume mėgautis ištisus metus.

Atraskite Izraelio skonius

Izraelio virtuvė labai įvairiapusiška, tad joje kiekvienas gali atrasti kažką tinkamo savo skoniui. Siūlome pažvelgti, ką verta paragauti svečiuojantis šioje šalyje ir pabandyti namuose pasigaminti puikų patiekalą – žuvį aštriame padaže.

Humusas. Tai avinžirnių užtepėlė, pagardinta tahini (sezamų sėklų padažu) ir alyvuogių aliejumi. Humusas valgomas su pita ir dažnai patiekiamas lėkštėje kartu su įvairiais pagardais – grybais, kietai virtu kiaušiniu, daržovėmis. Sakoma, kad geriausia humusą valgyti šviežiai pagamintą, kol jis dar šiek tiek šiltas. Nors humusas atrodo kaip užkandis, iš tikrųjų yra labai sotus, o lėkštė šio patiekalo su pita gali būti puikus pasirinkimas tiek pusryčiams, tiek pietums ar vakarienei.

Falafeliai. Tai iš avinžirnių pagaminti, aliejuje kepti kukuliai, dažniausiai patiekiami apskritame paplotyje su kišenėle – pitoje – (nors gali būti ir tiesiog lėkštėje) kartu su šviežiomis ir raugintomis daržovėmis bei tahini (sezamų sėklų padažu). Izraelyje falafeliai – bene populiariausias gatvės maistas. Falafelius parduodančių užkandinių rasite kone visur.

Šavarma. Tai iš arabų virtuvės atkeliavęs ir Izraelyje prigijęs patiekalas, lietuviams geriau pažįstamas kaip kebabas. Tačiau Izraelyje šavarma bus patiekiama pitoje arba lafoje – didesniame už pitą paplotyje, į kurį suvyniojama mėsa su priedais. Šavarmai dažniausiai naudojama mėsa – ėriena arba vištiena, o viskas pagardinama šviežiomis ir raugintomis daržovėmis, prieskoniais ir labai dažnai – tahini ar netgi humusu.

Baba Ganoush. Tai nėra atskiras patiekalas, o populiarus keptų baklažanų padažas. „Baba Ganoush“ ruošiamas pridedant tahini sezamų pastos, česnako ar svogūno, žolelių ir prieskonių.

Meze. Tai yra įprastas daugelio rūšių šviežių ir virtų daržovių užkandis. Įprasta juo papildyti pagrindinius patiekalus. Apskritai meze kultūra Izraelyje gana populiari. Įvairūs skanūs mini patiekalai išdėstomi spalvinguose dubenėliuose stalo viduryje tam, kad visi susirinkę aplink stalą galėtų skanauti kartu ir tuo pačiu mėgautis bendravimu.

Šakšuka. Tai pomidorų padaže kartu su prieskoniais, svogūnais ir dažnai kitomis daržovėmis (pavyzdžiui, baklažanais) kepta kiaušinienė, patiekiama kartu su duona ir šviežiomis salotomis. Šakšuka į Izraelį atkeliavo iš Afrikos – tai populiarus egiptiečių, marokiečių, tunisiečių patiekalas. Šakšuka dažnai laikomas pusryčių patiekalu, tačiau iš tikrųjų gali būti valgoma bet kuriuo paros metu. Užsisakius restorane, bus patiekiama ką tik iškepta mažoje karštoje keptuvėje.

Jachnun ir malawach. Jemeno žydų į Izraelį atvežtas patiekalas. Jachnun – tai pailgi sluoksniuotos tešlos suktinukai, gaminami tiesiog iš miltų, cukraus ir vandens. Ilgai kepama tešla įgauna švelnų karamelės skonį ir yra patiekiama kartu su kietai virtais kiaušiniais, trintų šviežių pomidorų padažu ir aštriu čili pipirų padažu, vadinamu zhug.

Chraime – baltoji žuvis aštriame padaže (4 porcijoms)

Chraime – iš Maroko į Izraelį atkeliavęs jūrinės žuvies patiekalas. Minkšta ir aromatinga su daržovėmis ir aštriu pomidorų pažadu troškinta žuvis patiekiama su pita ir garnyru – kuskusu, ryžiais ar bulgur kruopomis.

Patiekalui reikės:

600 gramų jūrinės baltos žuvies;

120 ml žuvies sultinio arba vandens (naudojant sultinį skonis bus turtingesnis);

4 skiltelių česnako;

3 didelių pomidorų;

1 didelės raudonosios paprikos;

1 didelio svogūno;

1 valgomojo šaukšto cukraus;

1 valgomojo šaukšto šviežiai spaustų laimo sulčių;

1 arbatinio šaukštelio kmynų;

1 arbatinio šaukštelio maltų aitriųjų paprikų (tinka iš švieži čili pipirai);

Šakelės petražolių;

Augalinio aliejaus;

Druskos ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį.

Pirmiausia pasiruoškite daržoves. Svogūną nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite pusžiedžiais, česnako skilteles nulupkite ir susmulkinkite. Papriką pjaustykite plonomis juostelėmis.

Gilioje keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitinkite šiek tiek aliejaus ir sudėkite kepinti svogūnus. Kol svogūnai kepa, indelyje sumaišykite smulkintą česnaką, šiek tiek kmynų, šaukštelį aliejaus ir žiupsnelį druskos. Viską sutrinkite grūstuvu, kad gautųsi košės konsistenciją. Sudėkite ją kartu su suminkštėti keptuvėje spėjusiais svogūnais, suberkite ir juostelėmis pjaustytas paprikas.

Užvirinkite vandens, supilkite jį į gilesnį dubenėlį ir pusei minutės sumeskite į vandenį pomidorus – taip bus lengviau nulupti jų odelę. Kai pomidorų odelę pašalinsite, supjaustykite juos kubeliais ir suberkite į keptuvę. Įpilkite žuvies sultinio (arba vandens) ir neuždengę keptuvės troškinkite maždaug 7-8 minutes. Tuomet įpilkite vieną valgomąjį šaukštą šviežiai spaustų laimo (tinka ir citrinos) sulčių, įberkite vieną valgomąjį šaukštą cukraus, pagardinkite druska ir maltais juodaisiais pipirais bei aitriąja paprika. Viską išmaišykite ir dar patroškinkite 7-8 minutes.

Kol daržovės troškinasi, supjaustykite žuvį vidutinio dydžio gabalėliais. Sudėkite žuvies gabaliukus ant daržovių ir troškinkite dar 15 minučių, reguliariai šaukštu užpildami ant žuvies aštraus daržovių padažo – taip žuvis neišsausės ir sugers skonius. Kai žuvis išsitroškins (išimkite vieną gabaliuką ir patikrinkite - troškinta žuvis turi būti pakankamai biri), į keptuvę suberkite smulkintas petražoles ir viską išmaišykite. Tuomet uždenkite dangčiu ir leiskite pastovėti kelias minutes ne ant kaitros. Paragaukite, ar netrūksta prieskonių, jei reikia – dar šiek tiek pasūdykite.

Patiekite su šviežia balta duona, virtu kuskusu, ryžiais ar bulgur kruopomis.