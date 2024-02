Išvardijo produktus, kuriuos būtina nuplauti: kiti tai pamiršta

Yra maisto produktai, kuriuos daugelis įprastai plauna prieš valgydami, nors neretai į tai numojama ranka. Tačiau tyrimai rodo, kad yra keli maisto produktai, kuriuos būtina plauti prieš vartojimą. Internetinės sveiko maisto parduotuvės musclefood.com komanda atskleidė, ką būtina kruopščiai nuplauti prieš valgant, kad išvengtumėte kenksmingų mikrobų.

Vaisiai ir daržovės gali būti užkrėsti kenksmingomis bakterijomis dėl sąlyčio su gyvūnais ir dirvožemyje ar vandenyje esančiomis medžiagomis, vis tik, didžiausias užterštumo šaltinis – pirkėjų, liečiančių nefasuotus produktus, rankos. Parsinešus kai kuriuos produktus į namus dėl netinkamo laikymo ir paruošimo kyla papildoma rizika užsikrėsti.

Nenuplauti maisto produktai gali sukelti įvairias ligas

Produktai, kuriuos prieš valgant būtina kruopščiai nuplauti, yra braškės, salotos, obuoliai, spanguolės ir kaulavaisiai. Ashleigh Tosh teigia, kad daugelis žmonių nustemba sužinoję, jog vaisiai ir daržovės gali sukelti rimtas ligas, jei prieš vartojimą jie nėra tinkamai nuplaunami.

REKLAMA

REKLAMA

Ji aiškino: „Svarbu prieš valgant kelis produktus nuplauti ir nušveisti po tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte ant jų esantį purvą ir bakterijas, nes dėl jų gali pablogėti sveikata. Nustatyta, kad vaisius, kuriame yra daugiausia pesticidų, yra braškės, todėl jas reikia kruopščiai nuplauti.

REKLAMA

Taip pat svarbu tinkamai nuplauti lapinius žalumynus, kad sumažintumėte apsinuodijimo maistu riziką.“

Šiuos maisto produktus būtina nuplauti:

Braškės

Braškes reikia tinkamai nuplauti, kad pašalintumėte nešvarumus ir ant jų likusias šiukšles, be to, jei uogos atvežtos iš kitų šalių, yra didelė tikimybė, kad ant jų yra pesticidų likučių, rašo mirror.co.uk.

Salotos

Prieš valgydami salotas būtinai jas kruopščiai nuplaukite, apžiūrėkite kiekvieną lapą, nes ant jų gali būti pakankamai daug bakterijų, kurios gali jus susargdinti. Venkite pirkti sugedusias ar suvytusias salotas, nes tai gali būti įspėjamasis ženklas, kad kažkas negerai.

REKLAMA

REKLAMA

Obuoliai

Nustatyta, kad ant obuolių knibžda daugybė įvairiausių bakterijų ir jų skaičius atima žadą, dėl to būtina juos gerai nuplauti. Spanguolės Tyrimai parodė, kad ant spanguolių gali būti daug pesticidų, kurie naudojami siekiant atsikratyti jas puolančių vabzdžių, be to, transportuojant jos apipurškiamos įvairiomis medžiagomis.

Kaulavaisiai

Ant persikų, slyvų ir nektarinų aptinkamos listerijos atmainos, kurios gali jus susargdinti. Atsakingai patikrinkite šiuos vaisius ir nuplaukite po tekančiu vandeniu, kad ant jų neliktų pavojingų bakterijų.