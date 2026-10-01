Ištisas savaites nesimaudančio ir dantų nevalančio vyro žmona pratrūko: taip gyventi nebegali

„Kai tik pradėjome susitikinėti, jis nuolat prausdavosi po dušu, visada skaniai kvepėjo. Tačiau pirmuosius jo higienos pokyčius pastebėjau maždaug po trejų metų. Iš pradžių tai nebuvo nieko nerimą keliančio ar drastiško. Tai buvo lėtas procesas.
Dabar viskas taip pablogėjo, kad jis paprastai laukia daugiau nei savaitę prieš prausdamasis duše, o blogiausiu atveju – dvi ir dėl jo įpročių aš labai nusivyliau“, – aiškino ji.
Prasta vyro higiena veda iš proto
Michelle pasidalino, kad ilgiausias nesiprausimo laikotarpis buvo, kai jis daugiau nei dvi savaites nesimaudė duše:
„Stengiuosi būti kantri ir supratinga, nes žinau, kad psichikos sveikatos sutrikimai gali trukdyti rūpintis savimi, tačiau mes daug apie tai kalbėjome ir jis nesijaučia prislėgtas ar neturi kitų depresijos simptomų.“
Michelle teigė, kad ji apie tai kalbėjo su vyru daugybę kartų ir jis pažadėjo pasitaisyti, tačiau to niekada nepadarė, rašo dailymail.co.uk.
„Stengiuosi būti maloni, nes tai jautri tema, – tęsė ji. – Jis sako, kad atsiprašo ir kad tiesiog niekada nemėgo praustis po dušu ir kad elgsis geriau. Tačiau tai dar jam netapo įpročiu.“
Po daugybės pokalbių su vyru ir nematydama jokių rezultatų, Michelle pasakė supratusi, kad turi pabandyti jį „priimti“, jei nori, kad jų santuoka nesubyrėtų.
„Per pastaruosius metus ar dvejus pasiekiau tokį lygį, kad turėjau į tai nekreipti dėmesio, negalvoti apie tai.
Aš iš esmės atsiriboju, nes jei per ilgai apie tai galvoju, tai mane išgąsdina ir atstumia. Nenoriu prarasti traukos jam, todėl stengiuosi išstumti tai iš galvos, nes jaučiuosi bejėgė.
Stengiuosi būti padrąsinanti, bandau sakyti: „Norėčiau tave pabučiuoti, bet neprisimenu, kada paskutinį kartą valei dantis“, – prisipažino ji.
Baiminasi, kad dėl vyro higienos trūkumo laukia skyrybos
Kol kas ji sakė, kad stengiasi likti su savo vyru, tačiau baiminasi, kad vieną dieną jai viso to, ką dabar tenka išgyventi, „bus gana“.
„Labai norėčiau tikėti, kad mūsų santuoka yra svarbesnė už sunkumus, susijusius su naujų įpročių kūrimu, bet kol kas tai nepasitvirtino.
Negaliu nieko padaryti su savo mintimis, jaučiuosi nemylima ir negerbiama, kad tai tęsiasi taip ilgai.
Padariau viską, kas nuo manęs priklausė, kad viskas pagerėtų. Jaučiuosi taip, tarsi mano nuomonė būtų nesvarbi“, – užbaigė ji.
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