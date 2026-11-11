Iššūkis: ar išspręsite trečiadienio kryžiažodį? Lapkričio 11 d.

Vidurdienio pertrauka tam puikiai tinka, o šiek tiek smagumo į ją gali įnešti kryžiažodis. Tai proga trumpam nukreipti mintis nuo kasdienių užduočių ir pasimėgauti iššūkiu – be skubėjimo ar įtampos.
Kartais būtent tokios mažos pauzės ir padaro dieną sklandesnę: keli teisingi atsakymai, mažas atradimo džiaugsmas, ir grįžti prie darbų tampa paprasčiau.
Ar pavyks išspręsti šio trečiadienio galvosūkį?
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