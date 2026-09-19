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TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Kryžiažodžiai

Iššūkis: ar išspręsite šeštadienio kryžiažodį? Rugsėjo 19 d.

2026-09-19 10:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-19 10:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 19 dieną minima Tarptautinė pakrančių valymo diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į vandenynų, jūrų ir upių pakrančių taršą bei skatinti žmones prisidėti prie aplinkos švarinimo. Kasmet šią dieną visame pasaulyje savanoriai renka šiukšles paplūdimiuose, prie upių ir ežerų, taip padėdami mažinti plastiko ir kitų atliekų daromą žalą gamtai bei gyvūnijai. Ši iniciatyva primena, kaip svarbu kiekvienam prisidėti prie švaresnės aplinkos, net ir mažais žingsneliais.

sestadienio kryziazodis

Rugsėjo 19 dieną minima Tarptautinė pakrančių valymo diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į vandenynų, jūrų ir upių pakrančių taršą bei skatinti žmones prisidėti prie aplinkos švarinimo. Kasmet šią dieną visame pasaulyje savanoriai renka šiukšles paplūdimiuose, prie upių ir ežerų, taip padėdami mažinti plastiko ir kitų atliekų daromą žalą gamtai bei gyvūnijai. Ši iniciatyva primena, kaip svarbu kiekvienam prisidėti prie švaresnės aplinkos, net ir mažais žingsneliais.

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Jei norite prisidėti prie gamtos saugojimo bent iš namų ar norite trumpam atsipalaiduoti – kviečiame išspręsti šeštadienio kryžiažodį, kuriame rasite įvairiausių temų klausimų.

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Bet kokiu atveju prie rytinio kavos ar arbatos puodelio, o galbūt vėliau sustojus atsipūsti verta išspręsti ir naują šeštadienio kryžiažodį. 

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Ar šį kartą jums pavyks tai padaryti? 

 

 

Kiekvieną dieną – naujas kryžiažodis didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt! 

Taip pat kviečiame pabandyti daugelio pamėgtus tv3.lt testus

O dar daugiau klausimų ir galvosūkių – TV3 laidoje „galvOK“! 

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