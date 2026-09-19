Iššūkis: ar išspręsite šeštadienio kryžiažodį? Rugsėjo 19 d.

Jei norite prisidėti prie gamtos saugojimo bent iš namų ar norite trumpam atsipalaiduoti – kviečiame išspręsti šeštadienio kryžiažodį, kuriame rasite įvairiausių temų klausimų.
Bet kokiu atveju prie rytinio kavos ar arbatos puodelio, o galbūt vėliau sustojus atsipūsti verta išspręsti ir naują šeštadienio kryžiažodį.
Ar šį kartą jums pavyks tai padaryti?
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