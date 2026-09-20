Iššūkis: ar išspręsite sekmadienio kryžiažodį? Rugsėjo 20 d.

Tai galima daryti ramiai pabūnant su šeima, artimaisiais, apsilankant artimiausioje bažnyčioje laikomose Šv. Mišiose, o po jų - ir kapinėse. Taip pat galima ir ką nors nuveikti, kol dar neapniko mintys apie artėjančią naują darbo savaitę.
Bet kuriuo atveju radus laisvesnę minutę atsipūsti, pravartu ir smagu išspręsti ir naują sekmadienio kryžiažodį.
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