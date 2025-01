Įspėja dėl itin populiarių vaistų Lietuvoje: ragina būti atsargiems

Ką daugelis daro susidūrus su sveikatos problemomis? Didžiausia tikimybė yra tokia, kad griebsite tas baltas tabletes, kurias laikote savo vaistų spintelėje, rašo thesun.co.uk.

Tai visiems gerai žinomas paracetamolis, dar vadinamas acetaminofenu, daugiausiai vartojamas dėl to, kad laikomas pigiu, saugiu ir veiksmingu. Bet ar tikrai šis populiariausias skausmą malšinantis vaistas nekenkia sveikatai?

Ar populiarus vaistas tikrai saugus?

Neseniai atliktas tyrimas, paskelbtas žurnale „Arthritis Care and Research“, išnagrinėjo paracetamolio poveikį suaugusiesiems, vyresniems nei 65 metų, ir atskleidė ryšį tarp reguliaraus jo vartojimo ir rimtų sveikatos problemų.

REKLAMA

REKLAMA

Notingamo universiteto mokslininkai išanalizavo daugiau nei 180 tūkst. žmonių, kuriems vaistas buvo skiriamas nuolat, ir beveik 400 tūkst. žmonių, kurie jo nevartojo, sveikatos įrašus šešių mėnesių laikotarpiu.

REKLAMA

Jie nustatė, kad tie, kurie vartojo paracetamolį, turėjo didesnę komplikacijų riziką, įskaitant kraujavimą iš peptinės opos ir apatinės virškinimo trakto dalies, širdies nepakankamumą ir lėtinę inkstų ligą.

Iš tiesų, kraujavimo iš peptinės opos rizika padidėjo 24 proc., o apatinės virškinimo trakto dalies rizika išaugo 36 proc. Tuo metu skausmą malšinančius vaistus vartoję žmonės 9 proc. dažniau sirgo širdies nepakankamumu nei tie, kurie jų nevartojo.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak NHS, paracetamolis „retai sukelia šalutinį poveikį“ ir jį saugu vartoti reguliariai „daugelį metų“. Tai yra pirmasis pasirinkimas skausmui malšinti nėštumo ar žindymo laikotarpiu.

Ne visiems saugus

Tačiau jau žinoma, kad paracetamolis gali būti pavojingas tam tikriems žmonėms. NHS įspėja, kad standartinė dozė gali būti per didelė žmonėms, sveriantiems mažiau nei 50 kg.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, šis vaistas „gali būti netinkamas“ tiems, kurie turi kepenų ar inkstų problemų. Jis taip pat nesaugus žmonėms, kurie reguliariai suvartoja daugiau nei 14 alkoholio vienetų per savaitę (tai yra šešios vidutinio dydžio vyno taurės), nes alkoholis apkrauna kepenis.

Nors šis naujas tyrimas neįrodo, kad paracetamolis buvo šių sveikatos problemų priežastis, jis rodo, kad galima žala tam tikrais atvejais gali nusverti naudą.

REKLAMA

Tyrimo autorius profesorius Weiya Zhang teigė: „Nors mūsų išvadoms patvirtinti reikia tolesnių tyrimų, atsižvelgiant į tai, kad paracetamolio poveikis skausmo malšinimui yra minimalus, reikia atidžiai apsvarstyti paracetamolio, kaip pirmos eilės skausmą malšinančios priemonės, vartojimą vyresnio amžiaus žmonėms sergant tokiomis ilgalaikėmis ligomis kaip osteoartritas.“

Ar galima vartoti ibuprofeną ir paracetamolį kartu?

Jeigu paracetamolis yra pirmasis pasirinkimas, ibuprofenas yra antrasis. Ibuprofenas, nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, veikia šiek tiek kitaip nei paracetamolis ir padeda sumažinti uždegimą. Pasak NHS, ibuprofeną galima vartoti kartu su paracetamoliu.

„Paracetamolį saugu vartoti kartu su kitais skausmą malšinančiais vaistais, kurių sudėtyje nėra paracetamolio, tokiais kaip ibuprofenas, aspirinas ar kodeinas.“

Tačiau NHS teigia, kad paracetamolio negalima vartoti kartu su jokiais kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio.