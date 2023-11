Įspėja 3 Zodiako ženklus: 2024 metais jie sėkmės nesulauks

Nesvarbu, ar tikite Zodiako ženklais, ar ne, jie neabejotinai yra labai smagus būdas spėti, kokia bus jūsų savaitė, mėnuo ar metai.

Jei jaučiatės šiek tiek pasimetę, jie gali tapti jums kelrodžiu, o kartais, skaitydami apie savo Zodiako ženklo savybes, pastebėsite, kad jos pataiko tiesiai į dešimtuką.

Kuris Zodiako ženklas yra nelaimingiausias?

Vienas astrologas išpranašavo, kuriam Zodiako ženklui šiais metais nesiseks, tačiau tam yra nemažai priežasčių. Taigi, jei esate Mergelė, turite atkreipti dėmesį.

Vakarų astrologijoje yra 12 Zodiako ženklų ir kiekvienas iš jų pasižymi skirtingais asmenybės bruožais ir savybėmis – tad kas gi lemia, kad Mergelėms šiais metais taip nesiseka?

Pasak astrologų, Mergelės yra nelaimingiausi iš visų Zodiako ženklų, nes jos bijo menkiausio likimo posūkio, todėl dažnai praleidžia progas, rašo mirror.co.uk

Mergelės iš tikrųjų klesti tik tada, kai visiškai kontroliuoja situaciją, tačiau dažnai taip nebūna, o šio Zodiako ženklo atstovai mėgsta gerai parengtus planus, nes yra perfekcionistai.

Astrologai prognozuoja, kad 2023 m. gruodis ir 2024 m. pirmi trys mėnesiai Mergelėms bus sunkiausi, bet ne veltui, nes atneš didelių pokyčių, ypač romantikos srityje, nes joms gali būti sunku rasti tinkamą žmogų, dėl išrankumo.

Mergelės – ne vienintelis Zodiako ženklas, kurio laukia neramūs laikai

Skorpionas taip pat gali tikėtis visiško chaoso, bet, matyt, jis jam tinka. Pasak astrologės, Skorpionams dažnai ne itin sekasi ir jie atsiduria kebliose situacijose, tačiau viena yra tikra – jie niekada nepasiduos.

Ožiaragiai taip pat įtariai žiūri į sėkmę ir mieliau sunkiai dirba dėl to, ko nori. Tačiau dėl savo darbštumo ir atkaklumo Ožiaragiai neretai patys susikuria savo laimę.

Tačiau sėkmė dažnai neturi galimybės jų surasti, nes jie mieliau renkasi sėdėti viduje.

Vėžys yra dar vienas ženklas, kuris laikomas nelaimingu. Jie visur įžvelgia blogį ir skeptiškai vertina galimybę naujiems dalykams bei naujiems žmonėms.

Tai reiškia, kad jie gali praleisti sėkmę, kurią atneša naujos vietos, patirtys ir ryšiai. Be to, jie yra gana pesimistiški ir dėl to gali praleisti viską pro akis.

Kitas prognozuojamas nelaimingas ženklas yra vandenis, kuris iš tikrųjų mėgsta pokyčius, bet kadangi nuolat vejasi naujas galimybes, vietas ir žmones, niekada vienoje vietoje neužsibūna pakankamai ilgai, kad stebuklas įvyktų.