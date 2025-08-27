Išklojo visą tiesą apie pirties poveikį žmogui: kiti mano neteisingai

Dabar Lietuvoje pirtys yra kelių rūšių, o jas skiria kaitinimo metodai, aplinka, temperatūra, drėgmė, interjeras, rašoma Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro pranešime.
Pirties poveikis organizmui
Taigi pirties nauda žmogaus organizmui:
- Gerina kraujotaką ir detoksikuoja – karštas oras aktyvina kraujotaką kartu šalindama toksinus.
- Stiprina imunitetą, nes kūno temperatūra pakyla ir organizmas pradeda gaminti daugiau baltųjų kraujo kūnelių.
- Minkština ir drėkina odą – pirtyje esantis garas padeda atverti odos poras, o prakaitavimas pašalina nešvarumus ir toksinus.
- Padeda atsipalaiduoti, nes šiluma turi raminamąjį poveikį, mažindama raumenų įtampą ir gerindama miegą.
Ypatinga reikšmė pirties malonumams teikia vanta. Vanta yra šluotelė, rišama iš šviežių ar džiovintų augalų.
Ji pagrindinė priemonė vanojimuisi pirtyje, dar naudojama švelniam odos masažui ir šilumos perdavimui, garų aromatizavimui, sąnarių ar raumenų kompresams.
Pirties ritualuose svarbu neperkaisti galvos ir gerai sušildyti kojas!
