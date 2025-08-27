Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Išklojo visą tiesą apie pirties poveikį žmogui: kiti mano neteisingai

2025-08-27 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 15:10

Pirtis – tai nuo senų laikų tradicija, kuri buvo ir tebėra svarbi daugelio tautų kultūrose. Nuo senų laikų lietuviai pirtį naudojo ne tik kūno higienai, bet ir įvairiems ritualams, pradedant nuo gimdymo, gydymo iki apsivalymo prieš svarbias šventes, atgauti jėgas po darbų, pagerinti sveikatą.

Atskleidė pirties poveikį organizmui (tv3.lt fotomontažas)

Pirtis – tai nuo senų laikų tradicija, kuri buvo ir tebėra svarbi daugelio tautų kultūrose. Nuo senų laikų lietuviai pirtį naudojo ne tik kūno higienai, bet ir įvairiems ritualams, pradedant nuo gimdymo, gydymo iki apsivalymo prieš svarbias šventes, atgauti jėgas po darbų, pagerinti sveikatą.

REKLAMA
2

Dabar Lietuvoje pirtys yra kelių rūšių, o jas skiria kaitinimo metodai, aplinka, temperatūra, drėgmė, interjeras, rašoma Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirties poveikis organizmui

Taigi pirties nauda žmogaus organizmui:

  • Gerina kraujotaką ir detoksikuoja – karštas oras aktyvina kraujotaką kartu šalindama toksinus.
  • Stiprina imunitetą, nes kūno temperatūra pakyla ir organizmas pradeda gaminti daugiau baltųjų kraujo kūnelių.
  • Minkština ir drėkina odą – pirtyje esantis garas padeda atverti odos poras, o prakaitavimas pašalina nešvarumus ir toksinus.
  • Padeda atsipalaiduoti, nes šiluma turi raminamąjį poveikį, mažindama raumenų įtampą ir gerindama miegą.

REKLAMA
REKLAMA

Ypatinga reikšmė pirties malonumams teikia vanta. Vanta yra šluotelė, rišama iš šviežių ar džiovintų augalų.

Ji pagrindinė priemonė vanojimuisi pirtyje, dar naudojama švelniam odos masažui ir šilumos perdavimui, garų aromatizavimui, sąnarių ar raumenų kompresams.

Pirties ritualuose svarbu neperkaisti galvos ir gerai sušildyti kojas!

Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų