Išklojo tiesą, ką „Coca-Cola“ daro organizmui: daugelis to nežino

„Coca-Cola“, „Coke Zero“, „Diet Coke“ ir „Sprite“ partijos buvo atšauktos dėl didelio chloratų kiekio, todėl gazuotų gėrimų mėgėjai sunerimo, rašo mirror.co.uk.

Vis tik, ekspertai įspėja, kad labiau reikėtų jaudintis ne dėl atšauktos produkcijos, o dėl to, kokį poveikį organizmui turi šie gėrimai.

Kas nutinka organizmui geriant „Coca-Cola“?

Ekspertai teigia, kad įprasta „Coca-Cola“ beveik iš karto sukelia daugybę nerimą keliančių reakcijų organizme.

REKLAMA

REKLAMA

Britų vaistininkas Nirajas Naikas pasidalijo, kas nutinka išgėrus 330 ml skardinę įprastinos kolos ir teigė, kad poveikis buvo panašus į heroino poveikį.

REKLAMA

Pasak N. Naiko, vienoje „Coca-Cola“ skardinėje yra 10 šaukštelių cukraus – pakankamai, kad žmonės iš karto pradėtų vemti.

Suaugusiam žmogui per dieną rekomenduojama suvartoti ne daugiau nei šešis šaukštelius cukraus, o išgėrus vieną nedidelę skardinę kolos ši norma jau peržengiama.

Natūrali organizmo reakcija vienu kartu suvartojus tiek cukraus būtų vėmimas, tačiau kolą galime gerti nė nejausdami pykinimo dėl vienos cheminės medžiagos, esančios gėrime.

REKLAMA

REKLAMA

„Coca-Cola“ yra labai saldi, nes joje yra daug cukraus, todėl žmogus turėtų vemti vos tik jai patekus į organizmą.

Tačiau gėrime esanti fosforo rūgštis nuslopina saldumą, todėl žmonės gali išgerti gėrimą nieko nejausdami“, – sakė ekspertas „Medical News Today“.

Be to, išgėrus kolos vos per dešimt minučių pažeidžiamas dantų emalis: „Fosforo rūgštis pažeidžia dantų emalį, o dirbtiniai saldikliai, tokie kaip aspartamas, veikia jūsų organizmą. Aspartamas gali suaktyvinti skonio receptorius ir apgauti jūsų organizmą, nes mano, jog tai apdorotas cukrus.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dėl didžiulio cukraus kiekio kraujyje šuolio, kurį sukelia įprasta, o ne becukrė ar saldikliais saldinta kola, jau po 20 minučių taip pat padidėja insulino kiekis, o tai reiškia, kad kepenys turi „didelį cukraus kiekį paversti riebalais“.

Po 40 minučių organizmas absorbuoja visą kolos sudėtyje esantį kofeiną, todėl išsiplečia akių vyzdžiai ir padidėja kraujospūdis. Gėrimas taip pat jau būna „užblokavęs adenozino receptorius“ smegenyse, o tai padeda išvengti mieguistumo.

REKLAMA

Po dar penkių minučių prasideda dopamino gamyba. Dopaminas – tai cheminė medžiaga smegenyse, kuri sukelia malonumo pojūtį.

„Medical News Today“ teigia, kad „Coca-Cola“ skatina šį procesą panašiai kaip heroinas, todėl žmogus jaučia stiprų norą išgerti dar vieną skardinę.

Dopamino poveikis sukelia potraukį, tačiau po valandos prasideda cukraus kiekio kritimas, kuris gali sukelti „dirglumą ir mieguistumą“, o organizmas „su šlapimu pašalina iš kolos vandenį ir gyvybiškai svarbias maistines medžiagas“.

REKLAMA

Vaistininkas savo tinklaraštyje rašė: „Kola turi ne tik daug kukurūzų sirupo, bet ir rafinuotų druskų bei kofeino.“

„Coca-Cola“ gamintojų paaiškinimas

Tačiau „Coca-Cola“ paskelbė pareiškimą, kuriame pateikė paaiškinimą dėl didelio cukraus kiekio.

Jie teigė, kad gėrime yra cukraus ir kofeino, tačiau „saikingai vartojamas jis yra tinkamas“, vis tik teigė, kad per didelis jo kiekis „niekam nėra naudingas“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pareiškime rašoma: „Kaip ir visi maisto produktai ir gėrimai, gaivieji gėrimai su cukrumi gali būti vartojami kaip subalansuoto gyvenimo būdo dalis, jei žmonės jų nevartoja per daug.“

Gamintojai taip pat pabrėžė, kad pasiūloje gausu šių gėrimų su mažiau cukraus arba visai be jo, taip pat gėrimų su mažiau kalorijų, ir pridūrė:

„Todėl daugelis mūsų gėrimų yra mažose pakuotėse. Taip pat pateikiame informaciją apie tai, kiek cukraus ir kalorijų yra mūsų gėrimuose, kad žmonės galėtų pasirinkti tai, kas tinka jiems ir jų šeimoms.“