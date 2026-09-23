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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įsigykite šių augalų: pelėsio namuose neliks

2026-09-23 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudens periodu dažnai susiduriama su aprasojusių langų problema. Ne paslaptis, kad ilgai besitęsiantis toks reiškinys gali sukelti rimtų problemų – pelėsio atsiradimą, tad dalijamės su jumis augalais, kurie gali natūraliai padėti įveikti šią problemą.

Pelėsis namuose (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (7)

Rudens periodu dažnai susiduriama su aprasojusių langų problema. Ne paslaptis, kad ilgai besitęsiantis toks reiškinys gali sukelti rimtų problemų – pelėsio atsiradimą, tad dalijamės su jumis augalais, kurie gali natūraliai padėti įveikti šią problemą.

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Kambariniai augalai gali praskaidrinti jūsų namus ir įnešti į juos žalumos, bet ar žinojote, kad kai kurie jų gali padėti išvengti drėgmės?

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„Mira Showers“ ekspertai pasidalijo išsamiu augalų, kurie gali suteikti jūsų vonios kambariui „SPA“ atmosferą ir kartu padaryti jums paslaugą, sąrašu.

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Jie gali veikti kaip natūralus namų oro sausintuvas, ypač jei nerimaujate dėl drėgmės ir pelėsio atsiradimo, rašoma express.co.uk.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kambariniai augalai

Trijuostė sansevjera

Trijuostė sansevjera yra populiarūs kambariniai augalai, kuriuos galima pastatyti ant palangės. Ji gali padėti sausinti vonios kambarį ir valyti orą aplink jį.

Šie augalai puikūs tuo, kad auga tiek esant ryškiam, tiek silpnam apšvietimui. Turėsite nepamiršti duoti šiam augalui vandens.

 

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