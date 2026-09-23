Įsigykite šių augalų: pelėsio namuose neliks

Kambariniai augalai gali praskaidrinti jūsų namus ir įnešti į juos žalumos, bet ar žinojote, kad kai kurie jų gali padėti išvengti drėgmės?
„Mira Showers“ ekspertai pasidalijo išsamiu augalų, kurie gali suteikti jūsų vonios kambariui „SPA“ atmosferą ir kartu padaryti jums paslaugą, sąrašu.
Jie gali veikti kaip natūralus namų oro sausintuvas, ypač jei nerimaujate dėl drėgmės ir pelėsio atsiradimo, rašoma express.co.uk.
Trijuostė sansevjera
Trijuostė sansevjera yra populiarūs kambariniai augalai, kuriuos galima pastatyti ant palangės. Ji gali padėti sausinti vonios kambarį ir valyti orą aplink jį.
Šie augalai puikūs tuo, kad auga tiek esant ryškiam, tiek silpnam apšvietimui. Turėsite nepamiršti duoti šiam augalui vandens.
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