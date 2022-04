Įsidėmėkite rytojui: pasakė, kiek galima suvalgyti kiaušinių

Kiaušinis yra aukštos biologinės vertės baltymas. Vienas vištos kiaušinis, priklausomai nuo dydžio, gali suteikti nuo 5 iki 7 gramų baltymų ir visą puokštę kitų organizmui naudingų elementų. Be to, juose labai mažai kalorijų.

„Kiaušiniuose yra ir būtinų žmogaus organizmui mikroelementų, tokių kaip magnis, manganas, varis, selenas, cinkas, mineralinių medžiagų – fosforo, kalio, kalcio, visų vandenyje ir riebaluose tirpių vitaminų, išskyrus vitaminą C, cholino, vitamino B4, kuris ypatingai reikalingas moterims nėštumo metu, nes ši medžiaga yra būtina smegenų vystymuisi, jų veiklai užtikrinti, šaltinis.

Kiaušinis turi ir tokių antioksidantų kaip liuteinas ir zeaktinas, kurie apsaugo nuo kataraktos, o vėliau gali apsaugoti ir nuo geltonųjų dėmių. Jie turi daug dokozaheksaeno rūgšties, o tai labai naudinga tiems, kurie nevalgo žuvies“, – aiškina gydytoja dietologė.

Visgi, jeigu norite pasisavinti kuo daugiau kiaušiniuose esančių naudingų medžiagų, rinkitės minkštai virtus kiaušinius.

„Pirmiausiai kiaušinius reikia virti, kad apsisaugotumėte žaliuose kiaušiniuose galinčios būti salmoneliozės infekcijos. Termiškai apdorojant kiaušinis tampa saugus ir geriau įsisavinamas organizmui. Yra nedidelis skirtumas, kiek vitaminų ir mineralų yra minkštai ir kietai virtuose kiaušiniuose.

Skysčiau virtuose kiaušiniuose yra daugiau vitamino A, kalio ir kalcio. Rekomenduojama dažniau valgyti minkštai virtus kiaušinius. Galima ir daugiau juos pavirti, bet svarbiausia nepervirti“, – nurodo Ž. Antonova.

Kiek kiaušinių per dieną galima suvalgyti?

Artėjant Velykoms kyla klausimas, o kiek gi kiaušinių per dieną galima suvalgyti? Pasak dietologės, tikslių duomenų šiuo klausimu nėra.

„Manoma, kad sveikiems žmonėms per dieną galima suvalgyti 1-2 kiaušinius per dieną. Asmenys, kurie suvalgo daugiau kiaušinių per dieną automatiškai suvalgys mažiau kito baltyminio maisto. Kiaušinius galima valgyti su bet kuo, tačiau nereikėtų pamiršti saiko.

Jų nerekomenduojama valgyti tik tiems žmonėms, kurie yra alergiški kiaušiniams ar kažkuriai jų daliai“, – nurodo ji.

Kiaušiniai nėra vienintelis baltymų šaltinis. Mėsa, paukštiena, ankštinės daržovės ir soja priklauso baltyminei maisto grupei. Dietologė nurodo, kad savaitės baltymų normą galima gauti per savaitę suvalgius nuo 650 iki 950 gramų baltyminio maisto produktų. Pasak Ž. Antonovos, viršyti baltymų reikiamą kiekį sveikam asmeniui yra sunku, tačiau nuolat jį viršijant gali kilti rimtesnių sveikatos sutrikimų.

„Dažniausiai su maistu viršyti baltymų normą yra sunku ir ji viršijama nebent su baltyminiais papildais. Pirmąjį kartą viršijus baltymų paros kiekį, sveikam asmeniui gali net nepasijaus, nebent gali atsirasti nedidelis bėrimas.

Jeigu baltymų kiekis viršijamas nuolat, tuomet apkraunami inkstai ir kepenys, dėl to jie gali funkcionuoti sunkiau ir ypač tiems kurie turi predispozicija sirgti inkstų ar kepenų ligomis arba tiems kurie tokiomis ligomis serga ir kuriems baltymų kiekis mityboje turi būti ribojamas“, – nurodo dietologė Ž. Antonova.