Išgirdusi, kaip vyras nori pavadinti kūdikį, mama neištvėrė: „Absurdas“

Kai ji pasakė griežtą „ne“, jis ėmė gintis, tačiau už šio vardo slypėjo ilga istorija, kuri moteriai nelabai patiko. Katė, vardu Zoe, buvo jo augintinė, kurią jis jau turėjo, kai pora pradėjo susitikinėti. Tačiau tai buvo buvusios merginos dovana, kuria jie ketino rūpintis kartu.

Vyras supyko, dėl žmonos reakcijos

Jiems išsiskyrus, jie turėjo bendrą katės globą, kol ši pasimirė, todėl akivaizdu, jog moteris nenori, kad jos vaikas būtų vadinamas tuo pačiu vardu, rašo mirror.co.uk.

Socialiniame tinkle „Reddit“ ji paaiškino unikalią situaciją ir tai, kad jos vyras nėra patenkintas, jog ji nenorinti šiuo vardu pavadinti naujagimės. Ji pasidalijo, kad jie su 27 metų vyru susituokė prieš metus, o dabar yra 24 savaites nėščia.

„Kai apsilankėme pas gydytoją 20-tą nėštumo savaitę, jis paklausė, ar norime sužinoti lytį, – rašė moteris. – Norėjome žinoti, kad galėtume iš anksto pradėti planuoti vardus. Paaiškėjo, kad tai mergaitė! Buvau be galo laiminga.“

Kitą dieną jiedu pradėjo kalbėti apie vardus ir jis pasakė, kad jau žino TIKRĄ vardą mergaitei – Zoe. „Štai čia ir prasideda problema, – toliau aiškino moteris. – Zoe yra mano vyro katės, kuri mirė, kai tik pradėjome susitikinėti, vardas. Maža to, katė buvo buvusios merginos dovana, kuria jie ketino rūpintis kartu. Kai jie išsiskyrė, jie turėjo bendrą globą, kol katė mirė.“

Moteris švelniai leido vyrui suprasti, kad tikrai nenorinti dukters pavadinti jo mirusios katės vardu. Jis liepė jai apie tai pagalvoti, motyvuodamas, kad vardas atitinka jų kriterijus – trumpas, atsparus patyčioms, mielas, unikalus, kad niekas kitas klasėje tokio neturėtų, bet ne toks unikalus, kad žmonės nežinotų, kaip jį ištarti – o ir augintinė Zoe jam buvo kaip dukra.

„Absurdas, taigi tu nori pavadinti mūsų kūdikį savo „vaiko“ iš buvusių santykių vardu?“, – pasitikslino moteris. Tačiau, užuot tai palaikęs pokštu, vyras ėmė gintis. Moteris pasakė, jog jai nelabai patinka mintis pavadinti dukrą vardu, kuris jam asocijuojasi su jo paskutiniais santykiais.

Tada vyras pradėjo ašaroti, tikriausiai dėl to, kad galvojo apie savo mirusį augintinį. „Gerai, tai tavo vaikas. Pavadink ją, kaip tik nori“, – atsakė jis. Nuo to laiko, kai moteris jam siūlo vardus, jis kiekvieną kartą atsako: „Man nerūpi. Daryk, ką nori“. „Jaučiuosi blogai, o gal esu per daug užsispyrusi?, – internautų klausė moteris. – Man patinka vardas Zoe, tik nemanau, kad sugebėčiau pamiršti jo istoriją. Ar aš neteisi?“

Žmonės išreiškė savo nuomonę

Žmonės suskubo pabrėžti, kad dėl to neverta susipykti. „Norėčiau jo paklausti, kodėl „Zoe“ yra ta kalva, ant kurios jis norėtų mirti, – rašė vienas komentatorius. – Šiuo nuostabiu jūsų gyvenimo laikotarpiu, kai dukteriai renkate vardą, jis turėtų suprasti, kad Zoe automatiškai sukels tam tikrus liūdesio jausmus ne tik dėl mirusio augintinio, bet ir dėl santykių, su kuriais tas augintinis susijęs.

Jis taip pat turi suprasti, kad nors ir nemato to ryšio, jį matote jūs ir yra tai, ko šiuo metu nenorėtumėte jausti.“

„Esi teisi, – rašė kitas. – Padarykite diskusijose dėl vardo pertrauką. Tiesiog pabandykite susitarti, kad bet kuriam vardui, esančiam trumpajame sąraše, turi būti du „taip“.

„Iš tiesų, tai tavo vaikas. Pavadink jį kokiu tik nori vardu, – patarė dar vienas. – Manau, kad kažkam vertėtų per ateinančius kelis mėnesius skirti šiek tiek laiko ir paieškoti konstruktyvesnių konfliktų sprendimo būdų.“