Išgirdę, ką laidotuvėse kalba kunigas Gražulis, šeima pašiurpo: tokio elgesio nelinkėtų net priešui

Anot jos, laidotuves vedęs kunigas Kazimieras Gražulis elgėsi itin atmestinai – neteisingai ištarė velionio vardą, į diskusijas su artimaisiais reagavo pakeltu tonu, o pamokslo metu leidosi į visai su situacija nesusijusias kalbas. Tokia laikysena, pasak gedinčiųjų, dar labiau pagilino jų skausmą.
Šokiravo kunigo elgesys
Šia istorija moteris anonimiškai pasidalijo „Facebook“ grupėje „Internautai nuo Dubysos“.
Kita moteris po įrašu pagyrė autorę už drąsą dalintis tokia patirtimi, nes tik viešumas, anot jos, padeda atkreipti dėmesį į problemas. Kitas komentatorius ragino artimuosius kreiptis į vyskupiją ir oficialiai pranešti apie kunigo elgesį.
Vis dėlto pasitaikė ir kitokių nuomonių – dalis komentatorių gynė K. Gražulį, pabrėždami, kad jis esą yra labai taktiškas dvasininkas, o pamaldose nederėtų pykti dėl neteisingai sukirčiuoto vardo.
„Vakar mano vyro šeimai buvo juodžiausia diena gyvenime, nes netikėtai ir stipriai per anksti teko palaidoti mylimą tėtį. Kad būtume žinoję, jog atsivėrusią žaizdą dar pagilins kunigas. TAIP, KUNIGAS. Kazimieras (Kazys) Gražulis Paliepių bažnyčioje.
Pradėkime nuo to, kad ceremoniją vedė labai atmestinai. Dukras, atėjusias pildyt dokumentų prieš mišias, pavadino mirusiams SVETIMAIS ŽMONĖMIS. Pasirašė velionio vardą ant ryškaus rožinio lapelio (nes matyt nesugeba vieno vardo įsimint mišiom), vis tiek nesugebėjo tinkamai perskaityt.
Pirmą kartą perskaitė teisingai, po to jau nebesivargino, pavadino tėtį KITU VARDU, tada kirtį varde dėjo kitur, ko pasekoj vardas skambėjo visiškai kitaip ir taip dar labiau skaudino visus susirinkusius, tarsi apie svetimą kalbėtų, nevertas net vardo teisingai ištarto.
Dukra pataisė kunigą kaip teisingai ištarti, kunigas siaubingai įsižeidė. Pakeltu tonu ėmė baubt, kad nedarykit cirkų, kunigui neleidžia kalbėt!
Apie pamokslą – pasijautėm kaip mokykloje. Pradėjo kaltint visus, kad apsimetėliai katalikai, nes tikriausiai nemoka niekas Dievo įsakymų (liepė kelt rankas prisiduot kas moka kas ne, sakau, kaip mokykloje). Pradėjo vapėt apie ES atliktus tyrimus apie jaunimo vertybes.
Jūs įsivaizduokit save, širdim sudaužyta, per ašaras nematai nieko aplink, per liūdniausias garsias mintis beveik negirdi nieko, bet iš pagarbos bažnyčiai bandai bent klausyt, ką kunigas sako, o tas nesąmones nusišneka ir net tėčio vardo nesugeba perskaityt.
Galiausiai kunigas nusprendė dar ir pasipinigaut papildomai, neužteko matyt šeimos aukos, tai dar ir su pintine pro visus prasiėjo.
Kazimieras (Kazys) Gražulis – gėda visai bendruomenei. Kunigo vardo nevertas sugedęs pilkas žmogus. Visi sukrėsti po tokios patirties.
Vietoje to, kad kaltinų aplinkinius, kad bažnyčioje nesilanko, nes mat visų vertybės blogos, gal reiktų susiprast, kad NESILANKO, NES TOKIUS KUNIGUS TURIME. Tepa kitus tuo, kuo pats smirda. Matyt Gražulių šeimos bukumo bruožas“, – rašoma įraše.
Kauno arkivyskupija pateikė atsaką
Naujienų portalas tv3.lt dėl įvykusio incidento kreipėsi į Kauno arkivyskupiją.
Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir generalvikaras Saulius Bužauskas teigė, kad arkivyskupijos tarnautojai kalbėjosi su Paliepių parapijos klebonu, aptarė įvykį ir aplinkybes. Anot jo, taip pat buvo kalbėta ir kaip tokių incidentų galima išvengti.
Paklaustas apie tai, ar praktika, kai pamokslo metu yra kritikuojami gedintieji arba neteisingai ištariamas velionio vardas, yra laikoma priimtina pagal bažnytinę etiką, S. Bužauskas pridūrė, kad joks dvasininkas, patarnaujantis kitiems, nesistengia klaidingai ištarti vardus tų žmonių, už kuriuos meldžiasi.
„Paprastai prieš laidotuves artimieji tariasi su kunigu. Tada svarbu atkreipti dėmesį, kaip tariamas žmogaus, už kurį meldžiamasi, vardas. <...> Pasitaikanti tarimo klaida ar koks supainiojimas dažniausiai kyla dėl dvasininko užmaršumo ar skubėjimo.
Kartais vyresniems dvasininkams būna keblu ištarti rečiau vartojamus ar retus vardus. Artimiesiems būna skaudu. Vis dėlto pataisyti, o kunigui reaguoti reikia kuo diskretiškiau, kad nebūtų trikdoma pamaldų atmosfera“, – pažymi vyskupas.
S. Bužausko teigimu, pamokslo arba homilijos metu paprastai komentuojami Šventojo Rašto skaitiniai, kalbama apie įvairius tikėjimo aspektus, svarstoma, ką reiškia vienas ar kitas žmogaus gyvenimo įvykis pagal Jėzau Kristaus mokymą.
Tačiau jis pridūrė, kad konkrečių asmenų ar jų elgesio kritikai tai nėra tinkamas laikas.
„Už Šv. Mišias ir laidotuves paaukoti pinigai skiriami kunigo išlaikymui. Per laidotuvių Šv. Mišias rinkliavos nepatariamos, tačiau nėra ir draudžiamos, ypač sekmadienį. Bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišių rinkliava skiriama parapijos bažnyčios išlaikymui, priežiūrai, remontui.
Rinkliava visada yra laisva. Aukoja tik tie, kurie nori prisidėti prie tos bažnyčios gyvavimo, ir tiek, kiek gali. Rečiau į pamaldas ateinantiems žmonėms tai gali būti proga bent truputį paremti bažnyčios veiklą. Rinkliavos metu surinktos lėšos nėra skirtos kunigui, o bažnyčios, parapijos bendruomenės gyvavimui“, – atskleidė vyskupas S. Bužauskas.
