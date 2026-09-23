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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Išdavė sveikos kasos paslaptį: darykite tai ir sveikata jums padėkos

2026-09-23 17:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-23 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kasa – vienas svarbiausių virškinimo sistemos organų, todėl jos veiklai įtakos turi ir kasdieniai mūsų pasirinkimai lėkštėje. Nors internete netrūksta patarimų apie įvairius gėrimus ar produktus, neva galinčius „išvalyti“ kasą, vis dėlto stebuklingo recepto nėra. Todėl norint kuo mažiau apkrauti kasą, pirmiausia reikėtų atsigręžti į paprastus ir gerai žinomus sveikos mitybos principus. 

Šie produktai sustiprina jūsų kasos veiklą: gydytoja ragina valgyti dažniau (nuotr. 123rf.com, Shutterstock.com, stop kadras)
GALERIJA (15)

Kasa – vienas svarbiausių virškinimo sistemos organų, todėl jos veiklai įtakos turi ir kasdieniai mūsų pasirinkimai lėkštėje. Nors internete netrūksta patarimų apie įvairius gėrimus ar produktus, neva galinčius „išvalyti“ kasą, vis dėlto stebuklingo recepto nėra. Todėl norint kuo mažiau apkrauti kasą, pirmiausia reikėtų atsigręžti į paprastus ir gerai žinomus sveikos mitybos principus. 

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Naujienų portalui tv3.lt apie tai, kokius produktus verta dažniau rinktis norint pasirūpinti kasos sveikata, kokių maisto produktų vartojimą reikėtų riboti ir ar kasai gali padėti įvairūs daržovių bei vaisių kokteiliai, pasakoja mitybos specialistas Mantas Liekis.

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(15 nuotr.)
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Specialios dietos kasai nėra

Pasak mitybos specialisto M. Liekio, nereikėtų tikėtis, kad egzistuoja viena konkreti dieta, kuri galėtų pagerinti kasos sveikatą. Vis dėlto kasdienė mityba gali būti svarbi siekiant išvengti dalies problemų ir neapkrauti organizmo nereikalingu maistu.

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Specialistas atkreipia dėmesį, kad kasa yra atsakinga už įvairių virškinimo fermentų ir hormonų išskyrimą, taip pat insuliną, todėl jos sveikatai svarbi bendra gyvenimo būdo ir mitybos įpročių visuma. Vienas iš dalykų, į kurį verta atkreipti dėmesį, – valgymo reguliarumas.

„Reikėtų valgyti reguliariai, nedaryti didelių pertraukų tarp valgymų – pavyzdžiui, valgyti kas tris–keturias valandas.

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Taip pat svarbu nepersivalgyti vienu metu, nesirinkti labai riebaus maisto, sumažinti perdirbto maisto vartojimą, stengtis išlaikyti sveiką kūno svorį, nevartoti daug alkoholio ir nerūkyti“, – vardija M. Liekis.

Tokie principai dera ir su bendromis Lietuvos sveikos mitybos rekomendacijomis, kuriose taip pat akcentuojamas įvairus, dažniau augalinis maistas, viso grūdo produktai, daržovės, vaisiai, uogos, mažesnis riebalų bei cukraus kiekis.

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Į lėkštę – daugiau daržovių, vaisių ir viso grūdo produktų

Jeigu norisi konkrečiau suprasti, ką reikėtų rinktis parduotuvėje ar planuojant dienos meniu, M. Liekis siūlo žvalgytis į Viduržemio jūros tipo mitybos principus.

„Galima sakyti, kad palankesni produktai iš esmės atitinka Viduržemio jūros tipo mitybos principus. Tai daugiau daržovių, vaisių, viso grūdo produktų ir liesesnių baltymų šaltinių“, – sako mitybos specialistas.

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Anot jo, kasdienėje mityboje verta dažniau rinktis įvairias daržoves, uogas ir vaisius, taip pat avižas, grikius ir kitus viso grūdo produktus.

Į racioną galima įtraukti ir ankštinių produktų, jeigu žmogus juos toleruoja, liesos paukštienos, žuvies bei liesesnių pieno produktų.

Kokteiliai kasos „neišvalo“

Pastaruoju metu internete galima rasti nemažai patarimų apie įvairius daržovių ar vaisių kokteilius, kurie neva padeda „išvalyti“ organizmą ar pagerinti kasos veiklą. Tačiau mitybos specialistas ragina į tokius pažadus žiūrėti paprasčiau.

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„Nėra tokio gėrimo, kuris padėtų „išvalyti“ kasą. Jeigu tai yra paprastas kokteilis, sudarytas, pavyzdžiui, iš salierų ar kitų daržovių, vaisių ir uogų, jis gali būti tiesiog vienas iš būdų praturtinti organizmą antioksidantais ir skysčiais“, – teigia jis.

Pasak M. Liekio, pats kokteilis neturėtų būti laikomas ypatinga priemone kasai. Jeigu žmogus mėgsta tokius gėrimus, juos galima vartoti kaip įprastos mitybos dalį, tačiau nebūtina ieškoti specialių receptų, skirtų kasai.

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„Žmogus gali tiesiog gerti vandenį, įvairias arbatas, vengti alkoholio ir daug cukraus turinčių gėrimų“, – sako specialistas.

Skaidulos – svarbi mitybos dalis

Ne mažiau svarbios mityboje yra ir skaidulos. Pasak pašnekovo, jų galima rasti įvairiuose augaliniuose produktuose, todėl dar viena priežastis dažniau rinktis daržoves, vaisius, uogas, viso grūdo produktus, ankštinius, riešutus ir sėklas.

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„Skaidulos yra svarbi mitybos raciono dalis. Jeigu žmogus gauna pakankamai skaidulų, automatiškai yra tikėtina, kad jis turės šiek tiek mažesnę riziką susirgti tam tikromis vėžio rūšimis“, – pasakoja M. Liekis.

Daugiausia skaidulų, anot jo, gauname iš viso grūdo kruopų, ankštinių produktų, riešutų ir sėklų. Taip pat jų yra vaisiuose, uogose ir daržovėse. 

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„Jeigu žmogus šiuo metu visiškai nevalgo skaidulų, jis iš karto neturėtų pradėti per dieną valgyti 20–30 gramų skaidulų, nes gali susidurti su pilvo skausmu ir pūtimu. Todėl skaidulų kiekį reikėtų didinti palaipsniui“, – aiškina mitybos specialistas.

Jis taip pat pataria pirmenybę teikti iš įprasto maisto gaunamoms skaiduloms, o ne papildams. Papildomų skaidulų poreikis, pasak M. Liekio, gali būti svarstomas tais atvejais, kai žmogui jų nepavyksta gauti su įprastu maistu.

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Riebus ir keptas maistas – visiškai uždraustas nėra

Kalbant apie kasai nepalankesnius pasirinkimus, dažnai pirmiausia prisimenamas riebus ir keptas maistas. Tačiau, pasak M. Liekio, tai nereiškia, kad žmogus niekada nebegali suvalgyti kepto ar riebesnio patiekalo.

„Retkarčiais suvalgyti riebaus ar kepto maisto galima – nieko tokio neatsitiks, jeigu žmogus vieną ar kitą kartą jo suvalgys. Tačiau jeigu jis jau turi tam tikrų kasos problemų, labai riebūs patiekalai gali apsunkinti savijautą“, – teigia jis.

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Specialistas rekomenduoja saikingai vartoti labai riebią keptą mėsą, pusfabrikačius, riebius padažus ir grietinėlę. Taip pat nereikėtų dažnai rinktis gruzdinto ar greitojo maisto bei riebių desertų. Svarbu ir porcijos dydis – net ir ne pats palankiausias pasirinkimas retkarčiais nebūtinai turi tapti problema, jeigu jo nesuvartojama dideliais kiekiais.

„Tiek žmogui, kuris turi kasos problemų, tiek apskritai sveikai besimaitinančiam žmogui reikėtų saikingai vartoti labai riebią keptą mėsą, pusfabrikačius, sumažinti riebių padažų, grietinėlės vartojimą ir nenaudoti labai daug sviesto gamyboje“, – sako M. Liekis.

Jis taip pat pataria vengti gruzdinto ir greitojo maisto, riebių desertų bei labai didelių tokio maisto porcijų. Jei kartais tenka rinktis ne tokį sveiką patiekalą, svarbiausia jo nesuvalgyti pernelyg daug.

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