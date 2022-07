Išdavė mikrobangų krosnelės valymo gudrybę: blizgės lyg nauja

Mikrobangų krosnelės dažnai yra labai dažnai naudojamas prietaisas kasdieniame gyvenime, todėl, atsižvelgiant į tai, kad jos yra arti maisto, švaros palaikymas turėtų būti svarbiausias prioritetas. Tačiau šis darbas gali būti nelengvas, ypač tiems, kuriems trūksta laiko.

Prireiks vandens ir citrinos

Laimei, yra paprastas būdas, kuriuo mikrobangų krosnelę galima greitai išvalyti, rašoma express.co.uk. Šiam valymo būdui reikės nebrangių ir tikriausiai kiekvieno namuose esančių priemonių – vandens ir citrinos.

Šiuo metodu socialinių tinklų grupėje pasidalino įvairiais tvarkymosi patarimais besidomintys vartotojai.

Jie aprašė, ką reikėtų atlikti, norint, kad jūsų mikrobangų krosnelė išsivalytų be jokio vargo: „Pripilkite dubenį vandens, perpjaukite citriną per pusę ir išspauskite sultis į vandenį, tada įdėkite ir pačią citriną. Visą šį mišinį įdėkite į mikrobangų krosnelę penkioms minutėms. Po to viskas lengvai nusišluostys ir gaiviai bei maloniai kvepės.“