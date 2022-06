Išbandė karalienės miego režimą: štai, kas pasikeitė

Kadangi miegas yra geros savijautos pagrindas, nusprendžiau kuo atidžiau sekti Karalienės Elžbietos miego ritualą (be tarnų ar korgių pagalbos), pradedant žvaliu pasivaikščiojimu vakare.

Neslepiama, kad, jei Karalienei sunku užmigti, ji eina pasivaikščioti po rūmų teritoriją. Remiantis 2017 metų „The Times“ straipsniu, per vieną jos naktinių pasivaikščiojimų sargybinis palaikė ją įsibrovėliu, o pažinęs, sušuko: „Po velnių, jūsų Didenybe, aš jūsų vos nenušoviau!“.

Naktinio pasivaikščiojimo nauda

Tvirtinama, kad vakarinis pasivaikščiojimas yra puikus atsipalaidavimo būdas. Nors, deja, neturiu didelio pagrindo taip tvirtinti, nes vaikštinėju tik po prekybos centrą, kuris tikrai užima beveik tiek pat ploto kaip ir Balmoral dvaras, nors ir nėra toks vaizdingas.

Grįžusi iš karališkojo pasivaikščiojimo, nusiprausiau po dušu ir įlendau į naktinius ‒ maniau, tam pritartų ir jos Didenybė.

Nors tiksliai nežinome, kokį naktinį drabužį Karalienė vilki lovoje, Michael Fagan, kuris 1982-aisiais įsiveržė į monarchės miegamąjį, pateikė tam tikrą idėją.

Per 2020-ųjų interviu leidiniui „The Independent“ Fagan prisiminė: „Jos gėlėti naktinukai iš „Liberty“ audinio, iki kelių“.

Negaliu sau leisti „Liberty“ audinio, bet man pavyko įsigyti gėlėtus, kelius siekiančius naktinukus internetu – visai nepanašius į mano įprastą netikusią pižamą.

Keista, tačiau lengvas, moteriškas naktinių marškinėlių dailumas privertė mane pajusti ramybę, netgi tarsi nostalgiją, todėl panorau tinkamai išsišukuoti plaukus ir pasitepti paakius kremu. Tada, pasijutusi labai elegantiškai – ir drįstu sakyti, karališkai – įsitaisiau lovoje.

Korespondencijos laikas

Kai jos Didenybė nurimsta, ji skiria laiko korespondencijai. Remiantis 2018-ųjų „Mail Online“ išspausdintu straipsniu, Karalienė dažnai dalį savo vakaro praleidžia prie pašto ‒ korespondencijos iš yra įvairių JK ir kitų Sandraugos šalių vyriausybių departamentų.

Deja, vis dar nesulaukiau ministro pirmininko Boriso Johnsono skambučio, klausiančio ką aš manau vienu ar kitu valstybės klausimu, bet radau įprastą asmeninę alternatyvą – programėlę „Whatsapp“.

Tiesa, esu intravertė, tad prisipažįstu, jog susirašinėjimai man sekasi prastai. Kad ir kaip myliu savo draugus, kartais man atrodo, kad po ilgos darbo dienos atsakinėti į grupinius pokalbius šiek tiek „per daug“, todėl jaučiuosi kalta, jog neskubu atsakyti.

Tačiau žinodama, kad Karalienė niekada nevengia tokių pareigų, būtinai perskaičau visas gautas žinutes ir pasijaučiau daug geriau!

Tada, kaip ir pati Elžbieta, apie 21 valandą „įjungiau“ visiško atsipalaidavimo režimą ir įsitaisiau priešais televizorių su šildančiu karšto vandens buteliu prie kojų.

Karšto vandens buteliukas

Kaip rašoma 1992-ųjų „Vanity Fair“ straipsnyje, monarchė visada pasirūpina, kad karšto vandens buteliukas būtų įdėtas į lovą.

Aš pati esu už karšto vandens buteliuką, tačiau savo stresuojančia ir išsiblaškiusia galva retai skiriu laiko pasirūpinti savimi bei dažniausia pamirštu tokią smulkmeną. Net ir tvankią gegužės naktį karštis labai ramina, vesdamas tiesiai link jaukios sapnų karalystės.

Kalbant apie televiziją, sakoma, kad Karalienė yra tokių laidų kaip „Tėčio armija“, „Daktaras Kas“, „Paskutinis vasaros vynas“ ir „Dauntono abatija“ gerbėja.

Pati tarsi apsigyvenau Dauntone, muzika ir svajingi interjerai panardino mane į ekrane rodomą prabangą ir pasijutau, lyg maloniai besimėgaučiau prabangia ir labai putota vonia. Būtų šaunu, miela ponia...

Remiantis 2015-ųjų leidinyje „The Telegraph“ išspausdintu straipsniu, jos Didenybei patinka nurodyti „dalykus, kuriuose kinematografininkai suklydo, iš dalies todėl, kad ji yra puikiai susipažinusi su Highclere pilimi, kurioje filmuojamas serialas“. Deja, mano žinios apie didingus namus tikrai ne tokios įspūdingos.

Išgeria taurę šampano

Karalienės velionė pusseserė Margaret Rhodes anksčiau tvirtino, kad monarchė kiekvieną vakarą prieš miegą išgeria taurę šampano. Neaišku, kokio prekės ženklo šampaną ji renkasi, tačiau, kaip rašo žurnalas „Town and Country“, „Bollinger“, „Krug“, „Lanson“ ir „Pol Roger“ daugelį metų yra karališkųjų užsakymų sąraše.

Dabar aš negeriu „burbulų“, nebent dalyvauju vakarėlyje, bet šis mažas pasimėgavimas mane sužavėjo. Įsipyliau sau taurę prosecco, patogiai įsitaisiau ant sofos ir staiga pasijutau karališkai....

Nors aš tikrai netvirtinu, jog gėrimas padeda greičiau užmigti, tačiau netrukus pajutau, kad mano bėdos išgaravo ir pastebėjau, kad man labiau patiko tai, nei mano įprastas gėrimas namuose – rožinis vynas. Tiesa, įžūliai drįsau įsipilti sau antrą taurę. Sakoma, kad iki 23 valandos Karalienė jau būna atsigulusi į lovą ‒ po aštuonių su puse valandos, 7.30 ryte, nuskambės žadintuvas.

Laikas skaitymui

Tačiau, kol akys dar nesimerkia, ji mėgsta truputį paskaityti, o 96 metų moteris ypač mėgsta Dick Francis ‒ autorių, rašantį apie žirgų lenktynių paslaptis.

Nesu visiškai tikra, ką ji pasakytų apie romaną ant mano lovos stalelio, niūrų Belos Mackie komiksą „Kaip nužudyti savo šeimą“, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jai, kaip teigiama, patinka detektyvinė fantastika, esu tikra, kad retkarčiais ji tikrai nieko prieš pasiskaityti apie kruvinas istorijas. Taip pat perskaičiau keletą žurnalų straipsnių apie artėjantį jubiliejų ‒ manau, jai tai patiktų.

Man pačiai patinka skaityti, bet pernelyg dažnai paskutines dešimt minučių peržvelgiu „Twitter“. Skirdama šiek tiek laiko skaitymui, pasijutau daug geriau, ir tą tikrai sugrąžinsiu į savo įprastą vakarinį režimą.

Kitą dieną aš tikrai jaučiausi žvalesnė bei pozityviai nusiteikusi, kas retai kada būdavo. Atsižvelgdama į tai, ateityje tikrai imsiuos kai kurių karališkųjų ritualų prieš miegą.

Kaip ir daugelis žmonių, aš dažnai esu per daug užsiėmusi, kad galvočiau apie tokį dalyką kaip naktinis režimas, todėl dažnai jaučiuosi be reikalo įsitempusi iki to momento, kol užsimerkiu. Deja, gerų rezultatų tada nesulaukiu.

Skiriant laiko mažiems malonumams, man pavyko tinkamai nusiteikti kokybiškam miegui, be to, sapnavau ryškesnius ir malonesnius sapnus nei paprastai. Žinoma, man gali tekti iškeisti burbulus į limonadą, nebent išloščiau loterijoje...