Iš sostinės pajudėjęs kultūrinis turas kviečia nusimesti etiketes: palaikymą reiškė žinomi veidai

Iš Vilniaus pajudėjo netradicinis kultūrinis turas po Lietuvą – „No Proof: Reanimacija“. Dviejų dienų kelionė per didžiuosius miestus ir Kuršių neriją kviečia atsigręžti į tai, kas dažnai pamirštama skubėjime – žmogiškąjį ryšį, pasirinkimų galią ir vidinį balansą. Finalinė šios kelionės stotelė – liepos 5 d. Preilos paplūdimyje vyksiantis „No Proof“ festivalis, kuriame susilies šiuolaikinė elektroninė muzika ir nauja vakarietiška laisvalaikio kultūra – per praktikas ir diskusijas, be svaigalų.