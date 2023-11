Iš niūraus lietuviško rudens – į saulėtą Egiptą: šalies kultūra pranoksta visus lūkesčius

REKLAMA

REKLAMA

Muziejus po atviru dangumi

Atsidūrę Egipte galėsite nusimesti rudeninius paltus, pamiršti kandžiojantį šaltuką, pasimėgauti šiluma ir vis rečiau Lietuvoje apsilankančiais saulės spinduliais. Taip padarė ir klaipėdietė Aušra Širvytė-Kaulienė, vos prieš kelias savaites sugrįžusi iš saulėto Egipto, kuriame lankėsi jau trečiąjį kartą.

REKLAMA

„Kaskart, kai Lietuvoje atvėsta orai ir Baltijos jūra, mūsų šeimai norisi prasitęsti vasarą. Būtent todėl rudenį krauname lagaminus kelionei į niekada nesibaigiančios vasaros šalį, kur pasitinka šiluma, saulė ir mėlyna jūra – visą tai randame Egipte. Ko daugiau reikia puikioms atostogoms? Esame gavę puikių rekomendacijų ir gerų bičiulių įspūdžių apie Kalėdų ir Naujųjų metų šventimą Egipte, kas taip pat skamba kaip labai patrauklus scenarijus ateičiai“ – šypsosi keliautoja.

REKLAMA

REKLAMA

Žinoma, be puikaus oro, šiltos Raudonosios jūros bei saulės vonių, Egiptas traukia ir savo istorijos lobynais. Aušrą ypač sužavėjo vienos dienos kelionė autobusu į senovės Egipto sostinę – Luksorą, kuriame galima pamatyti įspūdingas šventyklas, menančias didingus faraonų laikus.

„Važiuojant autobusu iš Hurgados į Luksorą buvo įdomu dairytis ir fiksuoti vietinių žmonių gyvenimo detales, o pačiame Luksore gėrėjomės Egipto senovės paveldu. Šis miestas – tarsi muziejus po atviru dangumi. Neišdildomą įspūdį paliko Karalių slėnis, Luksoro bei Karnako šventyklos, Sfinksų alėja. Senojoje Egipto sostinėje gausu parkų, kur galima pasivaikščioti ir pasimėgauti ramybe, o norintiems bent akies krašteliu pažvelgti į vietinių gyvenimą bei susipažinti su egiptiečių kultūra, rekomenduoju pasivaikščioti didingomis šio miesto aikštėmis. Jose esančiose parduotuvėlėse galima nusipirkti ir įvairių suvenyrų“, – pataria A. Širvytė-Kaulienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak keliautojos, verta užsukti ir į dabartinę Egipto sostinę bei kone didžiausią Afrikos miestą – Kairą. „Viena iš nepamirštamų patirčių tapo apsilankymas net 187 metrų aukščio Kairo bokšte – aukščiausiame Egipto pastate, iš kurio atsiveria nuostabi panorama. Juk vos už 20 kilometrų nuo Kairo stūkso garsiausios pasaulyje piramidės: Chefreno, Mikerino ir Cheopso. Pastaroji dar vadinama Didžiąja piramide, iš kitų išsiskiriančia savo dydžiu. Nieko nenustebinsiu pasakydama, kad vienas iš svarbiausių objektų, kuriuos būtina išvysti savo akimis atostogaujant Egipte – piramidės. Beje, gyvai jos atrodo daug įspūdingiau nei nuotraukose, tad tikrai nepraleiskite šio įspūdžio“, – įspūdžiais dalijasi Aušra.

REKLAMA

Keliautoja priduria, kad pastaruoju metu sulaukia keliones planuojančių pažįstamų klausimų apie saugumą Egipte, taip pat – ar kelionė šįkart atitiko lūkesčius. Pasak Aušros, ji ragina drąsiai planuotis keliones ir mėgautis atostogomis Egipte, nes gyvenimas čia vyksta kaip įprastai, kurortai laukia turistų, o bendra atmosfera taip pat nuteikia poilsiui.

REKLAMA

Nuo piramidžių didybės iki povandeninio pasaulio gelmių

Kai Lietuvoje vis rečiau pasirodo saulė ir prasideda šaltasis sezonas, Egipte džiugina maloni šiluma. Didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“ produkto atstovė Neringa Kurtinaitienė sako, jog tiesioginius skrydžius į civilizacijų lopšiu pramintą šalį bendrovė vykdo nuo spalio pradžios iki pat balandžio pabaigos. Tai puiki proga pabėgti nuo niūrių lietuviškų orų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Egiptas turi ką pasiūlyti įvairaus tipo keliautojams, tad lietuviai ne veltui taip pamilę šią kryptį. Tai šalis, kurioje gausu ne tik saulėtų kurortų, bet ir istorinių lobių, unikalių lankytinų objektų. O kur dar nuostabus Raudonosios jūros povandeninis pasaulis, patrauklus tiek paviršinio, tiek giluminio nardymo entuziastams. Nedrįstantiems nardyti siūlomos ir „sausos“ išvykos laivais stikliniu dugnu, per kurį atsiveria visas grožis. Be to, čia itin populiarus vandens sportas: burlentės ir jėgos aitvarai kasmet sutraukia savo gerbėjus į pakrančių kurortus“, – pasakoja N. Kurtinaitienė.

REKLAMA

Atostogaujantiems Egipte pirmą kartą N. Kurtinaitienė pataria būtinai aplankyti įspūdingo dydžio piramides, kurios visiems palieka neišdildomą įspūdį: „Egipto piramidžių monumentalumas, Didysis Sfinksas Gizoje, pašėlęs milijoninio Kairo ritmas, Nilo upė ir didingas šventyklų kompleksas Abu Simbelas – tai tik keletas vietų, kurias verta pamatyti per savo pirmąją kelionę į Egiptą. Be to, keliaudami nepamirškite susitikti su dykumų gyventojais beduinais: išvysite jų buitį ir kasdienybę.“

REKLAMA

Planuojantiems leisti laiką už viešbučio ribų, „Novaturo“ produkto atstovė rekomenduoja iš anksto arba vos atvykus pasidomėti vykstančiomis ekskursijomis, suplanuoti, kuriomis dienomis norėsite keliauti po šalį, o kada – ramiai ilsėtis prie jūros ar baseino. „Tam, kad nepritrūktų laiko, verta susitikti su savo kelionės atstovu: jis padės pasirinkti pačias tinkamiausias ekskursijas, o jūs susiplanuosite savo atostogų dienas. Žinoma, nespėjus visko pamatyti, visada galima sugrįžti dar kartą“, – pataria kelionių ekspertė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip išsirinkti tinkamiausią viešbutį ir kurortą

Pasak N. Kurtinaitienės, Egiptas gali pasiūlyti viešbutį kiekvienam keliautojui – jų rasite pritaikytų tiek šeimoms, tiek poroms, o kai kurie siūlo poilsį tik suaugusiems, tad belieka teisingai išsirinkti.

„Renkantis viešbutį Egipte, pirmiausia rekomenduojama atsižvelgti ne tik į žvaigždučių skaičių, bet ir pasidomėti teikiamomis paslaugomis, kitų atostogautojų atsiliepimais. Siūloma nemažai viešbučių, pritaikytų šeimoms su vaikais – dauguma jų žiemos metu turi šildomus lauko baseinus. O jei išsirinksite daugiau pramogų – animatorių paslaugas, diskotekas, žaidimų aikšteles, vandens kalnelius – siūlantį viešbutį, vaikai bus saugiai užimti ir smagiai leis laiką, kol tėvai galės ramiai ilsėtis“, – sako kelionių ekspertė.

REKLAMA

Egiptas gali pasigirti viešbučių gausa ir įvairove. Jei planuojate daug laiko praleisti už viešbučio ribų, vykti į ekskursijas ar žygius, tuomet galima rinktis šiek tiek kuklesnį variantą. Tačiau jeigu visas laikas bus leidžiamas viešbučio teritorijoje, pasak N. Kurtinaitienės, svarbu rinktis didesnį, komfortišką, daugiau pramogų ir užsiėmimų visai šeimai siūlantį variantą: „Šioje šalyje tikrai galima rasti kokybišką viešbutį pagal kiekvieno lūkesčius ir piniginę.“

REKLAMA

Ne mažiau svarbu pasirinkti ir tinkamą kurortą. „Vieni kurortai turi smėlio paplūdimius, o kituose galėsite maudytis jūroje tik nuo tilto. Vieni viešbučiai išsidėstę kurorto centre, tuo tarpu kiti nutolę kiek tolėliau. Ieškantiems kultūros bei istorinio Egipto palikimo verčiau rinktis Hurgadą ir aplink ją esančius kurortus, iš kurių patogu planuoti ekskursijas į Luksoro miestą su įspūdinga Karnako šventykla, Karalių slėniu bei faraonės Hatčepsutės pomirtine šventykla“, – pataria atstovė.

Atsižvelgiant į klientų poreikius, „Novaturas“ šiuo metu užtikrina galimybę atostogauti tiek Šarm el Šeicho, tiek Hurgados kurortuose.