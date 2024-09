Iš komos pabudusi moteris atskleidė, ką matė: nustebino net medikus

Mariandree Cárdenas vieną dieną dirbo namuose, kai pajuto, kad jai kažkas užspaudė gerklę ir ji pradėjo dusti, rašoma thesun.co.uk.

Jos rankos ėmė trūkčioti, o veidą tarsi suparalyžiavo. Mariandree suprato, kad nebegali kalbėti.

Ji sugebėjo parašyti SMS žinutę motinai ir broliui, kurie skubiai atvyko ir rado ją be sąmonės.

24 metų mergina, kuriai vaikystėje buvo diagnozuota sunki astma, buvo nuvežta į ligoninę, kur gydytojai buvo priversti ją intubuoti, o vėliau sukelti jai komą.

Kai jos kūnas be sąmonės gulėjo ligoninės lovoje, Mariandree teigė, kad jos mintys toli gražu nebuvo ramios.

„Aš beveik nieko nebegirdėjau, o mano kūnas nebereagavo“, – „What's The Jam“ pasakojo grafikos dizainerė Mariandree.

„Paskutinis dalykas, kurį girdėjau, buvo slaugytojos ar gydytojo pasakyta frazė „ji mus paliko“. Tuomet akimirksniu nustojau būti Žemėje ir atsiradau kažkur kitur“, – pasakojo mergina.

Patirtis „danguje“

Mariandree tvirtina atsidūrusi „danguje“ – erdvėje, kurioje gyvena „šviesos būtybės“.

24 metų mergina išsamiai aprašė tai, ką matė, ir sakė: „Aš atsidūriau vietoje, pilnoje šviesos, bet be saulės, be mėnulio, be žvaigždžių, sėdėjau prie ilgo stalo, pilno maisto, kurio niekada nebuvau mačiusi, pilno žmonių, kurie nebeturėjo žmogaus kūno, bet buvo šviesos būtybės.

Niekas nekalbėjo vienas su kitu balsu, bet veikiau mintimis. Taip bendravau ir aš, bet tai buvo normalu.

Neprisiminiau nei savo ankstesnio gyvenimo, nei savo šeimos, nei Žemės, atrodė, kad niekas iš to laiko niekada neegzistavo.

Patyriau didžiausią meilę visoms toms šviesos būtybėms, jaučiau, kad jos visos yra mano dalis ir aš esu jų dalis.“

Marjandree taip pat teigia, kad susitiko su Dievu būdama „danguje“.

„Priešais mane sėdėjo Dievas“, – sakė ji.

„Žinau, kad tai buvo Dievas, nes jis buvo didžiausia šviesa, jis apšvietė visą vietą, negalėjau matyti jo veido, bet žinojau, kad jis juokiasi.

Jis buvo labai laimingas ir šypsojosi. Mane sužavėjo, kaip jis juokėsi su visais“, – pasakojo mergina.

24 metų mergina teigė, kad ji taip pat bendravo su dievybe.

„Jis atkreipė dėmesį tik į mane ir juokėsi su manimi, bet tuo pat metu tokį pat dėmesį skyrė ir visoms kitoms toje vietoje buvusioms būtybėms.

Mes kartu šventėme mano atvykimą, nors aš nežinojau, kad ką tik atvykau, nes neprisiminiau savo ankstesnio gyvenimo.“

Iš Gvatemalos kilusi influencerė pasakojo: „Aš kitaip mačiau aplink save spalvas ir niekada nesijaučiau tokia visavertė, jaučiau ramybę ir džiaugsmą.“

Pabudimas iš komos

Tačiau stebuklinga Mariandree patirtis netrukus baigėsi.

„Dievas atsistojo ir pasikvietė mane. Jis mane atskyrė nuo kitų būtybių ir pasakė, kad turiu grįžti, nesupratau ir paklausiau, kur ir kodėl, jei nenoriu išvykti.

Jis man paaiškino, kad tą akimirką turėjau grįžti į Žemę, nes tai dar ne mano laikas.“

Po kelių akimirkų Mariandree pabudo iš komos.

Nors jos kelionė į „dangų“ truko vos kelias valandas, iš tiesų nuo uždusimo incidento praėjo kelios dienos.

Ji sakė: „Mano danguje praleistos trys valandos prilygo žemėje praleistoms trims dienoms.

Po dienos galėjau grįžti namo, kur man buvo suteiktas tinkamas poilsis ir priežiūra.“

Gydytojų nuomonė

Gydytojai mano, kad Mariandree artima mirčiai patirtis buvo susijusi su jos astma.

Ji sakė: „Nuo pat mažens sirgau astma. Man buvo taikytas labai brangus ir skausmingas gydymas, siekiant pagerinti sveikatą, bet tai niekada nepadėjo.

Visą paauglystę praleidau ligoninėse, nes kaskart, kai tik išeidavau, ištikdavo vis kita krizė. Be to, mano astma paūmėdavo dėl bet kokių mano emocinių problemų.

Pamenu, kad tuo metu mes ieškojome įvairių specialistų, bet jie visada sakydavo, kad mano atvejis priklauso mirtinai astmai, kai priepuoliai gali baigtis mirtimi.“

Mariandree dabar jau atsigavo po šio įvykio, tačiau iki šiol ji vis dar tiki, kad keliavo į pomirtinį gyvenimą ir susitiko su Dievu.

Ji pridūrė: „Nemanau, kad tai buvo vaizduotės padariniai, manau, kad tai buvo kažkas, ką turėjau išgyventi, nes Dievas taip norėjo.

Jis pasirinko mane, kad parodytų man, kas vyksta po mirties, kad išaiškintų tą didžiąją paslaptį. Jaučiu, kad jis norėjo pasidalyti su manimi tam tikru laiku, o paskui išsiuntė mane atgal.“