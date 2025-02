„Iki“ šefų kepures pasimatavo klientai – ragautojai tapo populiarių pietų pasirinkimų vertintojais

REKLAMA

Nuolatinis tobulėjimas ir apsipirkimo patirties gerinimas – tinklo DNR, pabrėžia Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė. Dažnai „Iki“ būna pirmasis, įvedantis naujoves Lietuvos prekybos rinkoje – nuo pirmųjų savitarnos kasų, dabar tapusių apsipirkimo standartu, iki autonominių parduotuvių, kurios apsipirkti leidžia visą parą.

„Visgi suprantame, kad geriausias rezultatas pasiekiamas bendradarbiaujant. Todėl šalia mūsų komandos kuriamų inovacijų, aktyviai siekiame įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis, o svarbiausia – pirkėjus. Pavyzdžiui, „Iki“ klientų valdybos patarimų įkvėpti, jau įgyvendinome pokyčius, kad apsipirkimas „Iki“ kasose būtų dar greitesnis ir patogesnis, taip pat stipriai išplėtėme augalinių produktų pasiūlą. Tad ir produktų tobulinimo procese pasitelkiame ne tik profesionalius virtuvės šefus, bet ir norime išgirsti klientų nuomonę. Būtent jie geriausiai gali pasakyti, ko tikisi iš kasdienių patiekalų, tad jų patarimai ir įžvalgos mums padeda suteikti geresnę apsipirkimo patirtį tobulinant tiek asortimentą, tiek paslaugas“, – teigia N. Kvietkauskaitė.

Profesionalų komanda papildyta pirkėjų įžvalgomis

„Iki“ klientų valdybos įžvalgos jau padėjo įgyvendinti nemažai svarbių naujienų prekybos tinkle. Nuo mobiliosios programėlės patobulinimų iki aiškesnių kainų pasiūlymų parduotuvėse – visa tai buvo įgyvendinta atsižvelgiant į pirkėjų pastabas ir pageidavimus.

„Iki“ klientų valdybos įsitraukimas ir į maisto degustaciją – dar vienas veiksmas rūpinantis, kad „Iki“ paruošti patiekalai idealiai atlieptų pirkėjų poreikius bei lūkesčius.

Šiemet „Iki“ žengė svarbų žingsnį, pristatydama naują jau paruoštų deli patiekalų prekės ženklą „IKI Šefai“. Prie komandos prisijungę garsūs virtuvės šefai Liutauras Čeprackas, Dainius Špakauskas ir tinklaraščio „Kitchen Julie“ autorė Julija Steponavičiūtė-Vosylė jau aktyviai prisideda prie pirkėjams siūlomų ypač plataus asortimento patiekalų tobulinimo bei jau netrukus pasirodysiančių pavasarinių naujienų. O dabar į šį procesą „Iki“ įtraukė ir klientus.

„Produkciją gaminame laikydamiesi aukščiausių kokybės standartų ir orientuodamiesi į šiuolaikinio pirkėjo poreikius: greitą, patogų ir gardų maistą. Mūsų tikslas – kad kiekvienas pirkėjas galėtų mėgautis šviežiu ir skaniu maistu už prieinamą kainą. Todėl ypač vertiname šią galimybę išgirsti tiesioginį pirkėjų vertinimą ir pasiūlymus atnaujinamiems „IKI šefai“ skoniams“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Iki" šefų kepures pasimatavo klientai (16 nuotr.)

Iš pirkėjų – naudingi patarimai

Kiekvienas turime savo mėgstamiausius patiekalus ir skonius, kaip ir savus apsipirkimo įpročius. „Iki“ turi vieną plačiausių parduotuvių tinklų Lietuvoje ir yra kasdienis pirmasis pasirinkimas patiems įvairiausiems sutaupyti norintiems žmonėms – nuo skubančių darbuotojų iki senjorų.

„Todėl ir į prieš metus suburtą „Iki“ klientų valdybą pakvietėme gyventojus iš įvairių pirkėjų grupių, kad geriau atlieptume kuo platesnius klientų poreikius“, – sako G. Kitovė. Tokia taktika ir naujame „Iki“ klientų valdybos posėdyje įrodė esanti be galo naudinga. Nariai degustavo įvairias salotas, užkandžius, karštus gaminius, desertus – ir kiekvienas galėjo pasidalinti savo nuomone, kurie patiekalai patinka labiausiai, o kuriuose pastebi tobulintinų savybių.

Kornelija atviravo neįsivaizduojanti savo stalo be humuso ir jai jo variantų niekad nebus per daug. Tiesa, sakė jau nustojusi jį pati gaminti po to, kai jau paruoštą atrado atrado „Iki“ parduotuvėse. Laura gyrė „IKI Šefų“ alyvuoges, bet pasiūlė ir „Iki“ maisto technologams patikusią idėją viename indelyje sumaišyti skirtingų jų spalvų.

Tuo tarpu „Iki“ valdybos nariai Viktoras bei Onutė – dideli tradicinių patiekalų gerbėjai. Tad jie su „Iki“ profesionalais diskutavo ne tik apie skonį, bet ir apie gamybos būdą – pavyzdžiui, koks jiems patinka drebučių ir mėsos santykis šaltienoje, kokias bulves geriausia naudoti cepelinams.

Degustacija ne tik pasotino pilvus, bet suteikė ir naudingų įžvalgų abiem pusėms. „Iki“ maisto technologai išsinešė vertingų patarimų, tuo tarpu „Iki“ klientų valdyba – atradimų. Pavyzdžiui, pirkėjai pastebėjo, kad bulvių košė tapusi net dar skanesnė – tai atnaujintų „IKI Šefų“ receptų nuopelnas.

Specialios progos išbandyti atnaujintus „IKI Šefų“ gaminius net nereikia – „Iki“ klientų valdybos nariai dalijosi, kad patys noriai perka ir ragauja skirtingus patiekalus, pastebi pokyčius. Štai Eglei įspūdį paliko atnaujinta burokėlių mišrainė – ji tapo dar skanesnė ir regis, lengvesnio padažo.

Daug naudos pirkėjams atnešusi iniciatyva bus tęsiama

„Iki“ klientų valdybos tikslas – tobulėjimas. Jos narių nuomonės jau duoda naudos siekiant dar labiau gerinti apsipirkimo patirtį „Iki“ klientams, suteikti naudingų pasiūlymų ir platų asortimentą.

Visiškai produktai asortimente, patogesnė mobilioji „Iki“ programėlė ir aiškesni kainų pasiūlymai parduotuvėse – tai tik keli patobulinimai „Iki“ tinkle, padedantys apsipirkti dar paprasčiau ir sklandžiau. Pokyčiai ypač taikliai priderinti prie klientų poreikių, kadangi jie įgyvendinti atsižvelgiant į pačių pirkėjų nuomonę.

„Pirmieji „Iki“ klientų valdybos veiklos metai pranoko visus lūkesčius – kartu su aktyviais nariais įgyvendinome nemažai svarbių pokyčių, kurie jau dabar teikia realią naudą visiems mūsų pirkėjams. Tačiau tai tik pradžia – 2024-aisiais dar intensyviau dirbsime prie apsipirkimo patirties tobulinimo. Todėl pavasarį pradėsime burti antrąją klientų valdybos kadenciją. Norime, kad mūsų pirkėjai ir toliau būtų ne tik pokyčių liudininkai, bet ir aktyvūs jų kūrėjai“, – ateities planais dalinasi G. Kitovė.

Straipsnį parengė: „IKI“.