Į tualetą įpylė šio skysčio: blizga kaip naujas

Bet koks vonios kambario ar klozeto valiklis, randamas prekybos centruose, yra pilnas kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali kelti pavojų jums ir jūsų šeimai, jau nekalbant apie aplinką.

Jei norite atsisakyti cheminių valymo priemonių ir valyti namus panaudojant natūralesnes priemones, galite patys pasigaminti tualeto valiklį namuose.

Ir jis bus toks pats veiksmingas – tualetas blizgės lyg naujas net nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų.

Į tualetą įpilkite šio skysčio

Daugumoje komercinių klozeto valiklių viena iš veikliųjų sudedamųjų dalių yra druskos rūgštis – korozinė cheminė medžiaga, kuri yra labai toksiška.

Įkvėpus šios medžiagos, ji gali sudirginti nosį, gerklę ir kvėpavimo takus, todėl kelia pavojų vaikams, naminiams gyvūnams ir, žinoma, tam, kuris valo tualetą, rašo tipsbulletin.com.

Tad ieškodama natūralios valymo priemonės, moteris pabandė pasigaminti tualeto valiklį namuose. Viskas, ko reikia – arbatmedžio eterinis aliejus, soda ir actas.

„Arbatmedžio aliejus naudingas dėl to, kad turi antibakterinių savybių, tad padeda sunaikinti mikrobus, esančius klozete ir ant jo paviršių. Be to, padeda naikinti ir nemalonius kvapus.

O geriausia tai, kad visi šie produktai nėra labai brangūs ir tai saugesnė alternatyva nei parduotuvėse parduodami valikliai“, – teigė moteris.

Purkštuve sumaišykite pusę šaukštelio eterinio aliejaus ir vieną puodelį acto. Šiuo skysčiu išpurkškite klozeto vidų, klozeto sėdynę, dangtį ir visas kitas dalis. Palikite pastovėti kelias minutes.

Tada į klozeto vidų įberkite sodos ir naudodami klozeto šepetį iššveiskite klozeto vidų ir nuleiskite vandenį, jei reikia, padarykite tai ne vieną kartą.

Nuvalykite išpukštas vietas – klozeto sėdynę, dangtį ir kitas naudodami švarią, sausą šluostę. Viskas – tualetas blizga lyg naujas.

„Naudoju šią priemonę jau daugybę metų ir džiaugiuosi ją atradusi – kiekvieną kartą rezultatas nudžiugina. Ir kvapas visuomet malonus – kas gali būti geriau?“, – pridūrė ji.