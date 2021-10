Į skalbimo mašiną įdėkite folijos: rezultatas nustebins

Nepriklausomai nuo to, kokia moderni yra jūsų skalbyklė, ši pasikartojanti problema reikalauja nuolatinės priežiūros. Be to, kad ir kokie brangūs būtų jūsų naudojami minkštikliai, nėra jokios garantijos, kad skalbiniai nebeįsielektrins. Laimei, šiai problemai yra paprasčiausias sprendimas.

Paprastas sprendimas

Tai labai paprasta. Paprasčiausias aliuminio folijos rutuliukas padės atsikratyti įsielektrinimo ir pagerins džiovinimą, rašoma fabiosa.com.

Galbūt žinote, kad aliuminis sumažina statinę elektros energiją ir taip sustiprina minkštiklių poveikį. Tiesiog susukite keletą folijos rutuliukų ir kartu su drabužiais įmeskite juos į skalbimo mašiną.

Tą patį rutuliuką galima naudoti iki pusės metų.

Išbandykite patys šį paprastą triuką ir nustokite švaistyti pinigus papildomoms priemonėms, kurios nebūtinai užtikrins norimą rezultatą.