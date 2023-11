Į kavą įberkite šių miltelių: riebalai degs žaibiškai

Optimalus svoris yra labai svarbus, nes dėl per mažo svorio ir antsvorio gali labai padidėti įvairių pavojingų būklių rizika. Pavyzdžiui, nutukimas, be kitų komplikacijų, yra pagrindinė antrojo tipo diabeto išsivystymo priežastis. Per didelis visceralinių riebalų kiekis juosmens srityje yra susijęs su didesne širdies ligų ir net vėžio rizika.

Tačiau numesti svorio gali būti sunku, nes tam reikia ilgam pakeisti savo gyvenimo būdo įpročius, pavyzdžiui, mitybą, padidinti fizinį aktyvumą, o prisiversti tai daryti nelengva, rašo express.co.uk.

Ekspertai teigia, kad yra būdas, kaip pagreitinti svorio metimą – pagardinti karštus gėrimus kitais produktais. Kavos ekspertai „Beanies“ rekomendavo keturis ingredientus, kurie padės greičiau atsikratyti svorio.

Įspėjame, kad tai yra bendro pobūdžio informacija. Prieš imantis bet kokių mitybos pokyčių, rekomenduojama pasitarti su vaistininku ar savo šeimos gydytoju.

Kava su citrinomis

Arbata su citrinomis jau seniai daugelio mėgstama, o kava su citrinomis – nauja mada. Ekspertai teigė:

„Abu ingredientai, paimti atskirai, turi aiškią naudą sveikatai. Citrina yra toksinus šalinantis ingredientas, taip pat galintis sustiprinti imuninę sistemą ir sumažinti širdies ligų riziką.

Viena iš pagrindinių šio gėrimo populiarumo priežasčių – manymas, kad jis gali pagreitinti medžiagų apykaitą.

Citrinose gausu vitamino C, kuris padeda organizmui natūraliai deginti riebalus, o kava gali stimuliuoti rudąjį riebalinį audinį, kuris vaidina svarbų vaidmenį nustatant, kaip greitai galime paversti suvartotas kalorijas energija.“

Tačiau jie įspėjo, kad tai „nėra super patarimas, padėsiantis ištirpdyti riebalus“ ir neturėtų pakeisti sveikos, subalansuotos mitybos ir pakankamo fizinio krūvio.

„Tačiau vis tiek nepakenks išbandyti tai patiems ir verta paeksperimentuoti su receptais, kad pamalonintumėte savo skonio receptorius ir pasirūpintumėte gera savijauta.

Jei mėgstate klasiką, užplikykite mėgstamą kavą, perpjaukite citrinos ir išspauskite pusės citrinos sultis į puodelį. Gerai išmaišykite ir mėgaukitės. Galite įdėti šaukštelį medaus, kad būtų dar saldžiau“, – sakė jie.

Cinamonas

Šis prieskonis pasižymi kvapniu aromatu ir šildančiu saldžiu skoniu, tačiau jis taip pat gali būti naudingas sveikatai.

Ekspertai teigė: „Cinamonas turi antioksidantų, priešuždegiminių savybių ir netgi gali padėti stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. Užbarstykite šiek tiek ant kavos ir įmaišykite, kad pajustumėte tikrąjį skonį.“

Kardamonas

Šis azijietiškas prieskonis kavai suteiks išskirtinio ir egzotiško skonio.

„Šis prieskonis siejamas su įvairiomis sveikatai naudingomis savybėmis, įskaitant geresnį virškinimą ir medžiagų apykaitą. Susmulkite kelis kardamonus ir užplikykite kartu su kava“, – patarimais dalijosi ekspertai.

Kokosų aliejus

Ekspertai aiškino: „Šlakelis kokosų aliejaus kavoje gali suteikti gėrimui kreminę tekstūrą ir subtilų egzotišką skonį. Kokosas pasižymi termogeninėmis savybėmis, kurios gali padėti deginti riebalus.“