Į kabinetą įneštas vyras po kelių mėnesių atėjo savo kojomis: skausmo gydytoja turi patarimų visiems

Turbūt sunkiai rasime žmogų, kuriam neteko patirti didesnio ar mažesnio skausmo. O jei taip nutiko, norisi, kad šis potyris truktų ir pasikartotų kuo rečiau. Su tuo dirbantys specialistai pasakoja, kad išeitį vaduojantis iš skausmų galima rasti ir be operacijos. Be to, pasirodo, dvasinis skausmas gali būti ne mažiau susijęs su fiziniu.