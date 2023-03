Į indaplovę įdėjo šį produktą: rezultatas maloniai nustebino

Susikaupus nešvarumams, susidaro palanki terpė daugintis mikrobams ir bakterijoms, be to, tai sumažina prietaiso efektyvumą. Dėl to svarbu palaikyti indaplovės švarą, rašo express.co.uk.

Indaplovę reikia valyti reguliariai, tačiau dažnumas priklauso nuo prietaiso naudojimo dažnumo. Jei naudojate indaplovę kasdien, ją būtina valyti bent kartą per mėnesį.

Prireiks acto ir citrinos

„Currys“ teigimu, jei indaplovę naudojate rečiau, valykite ją kas du-tris mėnesius, kad ji veiktų efektyviai.

Indaplovę galima valyti įvairias būdais, tačiau moteris nusprendė pabandyti išvalyti ją su actu ir citrina.

Ji nusprendė išbandyti šį derinį, nes acto sudėtyje yra acto rūgšties, kuri puikiai pašalina nešvarumus, riebalus ir purvą. Jis taip pat naikina bakterijas ir nepalieka nemalonaus kvapo.

Citrinų sultyse taip pat yra rūgšties, kuri padeda naikinti kieto vandens dėmes ir kalkes, kurių gali būti indaplovėje.

Pirmiausia ji išėmė filtrą, kuriame buvo daug riebalų, nešvarumų ir maisto likučių. Filtrą ji pamerkė į karštą muiluotą vandenį, į jį įpylusi audinių skalbiklio.

Pamirkiusi filtrą penkias minutes, jį ištraukė, nušveitė senu dantų šepetėliu, tam prireikė vos poros minučių. Išvaliusi filtrą ji įdėjo jį atgal.

Indaplovės vidaus valymui, ji į indelį įpylė maždaug pusę puodelio acto ir įdėjo į viršutinį indaplovės stalčių.

Perpjovusi citriną per pusę, vieną pusę jį padėjo į viršutinį indaplovės stalčių, o kitą – į stalo įrankių indą.

Tada ji įjungė indaplovę, pasirinko plovimą karštu vandeniu. Svarbu, kad pasirinktumėte ilgiausią plovimo ciklą.

Pasibaigus ciklui, iš indaplovės ji išėmė citriną ir indelį, kuriame buvo actas, ir paliko dureles praviras, kad indaplovė išdžiūtų.

Rezultatas nustebino – indaplovė spindėjo lyg nauja, o virtuvėje tvyrojo nuostabus citrinų kvapas.