  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į darbą atėję Alytaus savivaldybės darbuotojai rado paliktą dėžę: ją pravėrę negalėjo sulaikyti ašarų

2025-12-02 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 13:20

Švenčių laukimo laikas vadinamas gerumo ir stebuklų laiku – visų širdys tampa atviresnės ir padaugėja gerų darbų. Vieną tokių atliko alytiškė, atnešusi į savivaldybės priimamajį gražią dovaną.

Siunta (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

REKLAMA

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Alytaus miesto savivaldybė, priimamajame rasta jautri dovana.

Savivaldybės priimamajame – jautri dovana

Atėję į darbą savivaldybės darbuotojai priimamajame rado paliktą dovaną, skirtą neišnešiotukams – įvairius mezginius, kurie šildys mažiausiuosius nuo pirmųjų gyvenimo dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su dovana neišnešiotukams paliktas ir palinkėjimas su jautriais žodžiais.

„Kartais žmonės gerus darbus pasirenka daryti tyliai.

Nuoširdžiai dėkojame alytiškei, Alytaus miesto savivaldybės priimamajame palikusiai neišnešiotukams skirtą dovaną – kojinytes, pleduką, pirštines ir kepurytes bei patiems mažiausiems skirtą linkėjimą:

„Užaukite dideli, stiprūs, garsinkite Tėvynę gerais darbais, dideliais pasiekimais. Būkite laimingi! Su artėjančiomis šventėmis!“ – dalijosi Alytaus miesto savivaldybė.

