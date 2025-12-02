Į darbą atėję Alytaus savivaldybės darbuotojai rado paliktą dėžę: ją pravėrę negalėjo sulaikyti ašarų

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Alytaus miesto savivaldybė, priimamajame rasta jautri dovana.
Savivaldybės priimamajame – jautri dovana
Atėję į darbą savivaldybės darbuotojai priimamajame rado paliktą dovaną, skirtą neišnešiotukams – įvairius mezginius, kurie šildys mažiausiuosius nuo pirmųjų gyvenimo dienų.
Kartu su dovana neišnešiotukams paliktas ir palinkėjimas su jautriais žodžiais.
„Kartais žmonės gerus darbus pasirenka daryti tyliai.
Nuoširdžiai dėkojame alytiškei, Alytaus miesto savivaldybės priimamajame palikusiai neišnešiotukams skirtą dovaną – kojinytes, pleduką, pirštines ir kepurytes bei patiems mažiausiems skirtą linkėjimą:
„Užaukite dideli, stiprūs, garsinkite Tėvynę gerais darbais, dideliais pasiekimais. Būkite laimingi! Su artėjančiomis šventėmis!“ – dalijosi Alytaus miesto savivaldybė.
