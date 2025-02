Hortenzijų ekspertas Pranas išdavė auksinius patarimus: augs kaip pašėlusios

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie pagrindines hortenzijų sodinimo ir auginimo taisykles papasakojo jau 30 metų hortenzijų auginimo patirties turintis Trakų rajone gyvenantis Pranas Surintas.

Kokią hortenzijų rūšį rinktis?

Visų pirma, sodininkas Pranas ragino pradedančiuosius sodininkus pasidomėti tuo, kokių rūšių hortenzijų esama, o tuomet pasirinkti širdžiai mieliausią.

Jis pasakojo, kad hortenzijų yra pagrindinės trys rūšys: šviesiosios, šluotelinės ir didžialapės. Pradedantiesiems jis patarė rinktis šviesiąsias ir šluotelines hortenzijas.

REKLAMA

REKLAMA

„Šviesiosios hortenzijos dažniau aptinkamos prie senųjų sodybų, tai yra tokia „močiučių“ veislė, kuri žydi dideliais baltais žiedais ir nereikalauja jokios priežiūros. Pavasarį nukirpus jas iki žemės, jau vasarą jos vėl pražys. Jų netgi nereikia papildomai tręšti.

REKLAMA

O kalbant apie šluotelines hortenzijas, jos šiuo metu yra „ant bangos“. Yra daugybė jų rūšių, jos puikiai žiemoja mūsų klimate, yra nelepios.

Vienintelis dalykas, ko joms reikia, yra vanduo bei trąšos. Žinoma, pavasarį taip pat reiktų nugenėti, nes tuomet vasarą jos žymiai gražiau žydi. Jos pačios paprasčiausios auginimui, galima nesunkiai mėgautis jų teikiamais žiedais“, – apie hortenzijas pasakojo Pranas.

REKLAMA

REKLAMA

Pašnekovas pasakojo, kad jo paties mylimiausios hortenzijos yra didžialapės. Pasak jo, su šia rūšimi yra kur kas daugiau darbo, tačiau jų grožis – neapsakomas.

Vis tik, pradedantiesiems Pranas šios rūšies rekomendavo nesirinkti, mat, anot jo, ši rūšis yra tikrai lepi: „Priežiūra jų sudėtinga, jeigu jų neprižiūrėsi – neturėsi, jos sode tikrai nežydės.“

Sodinimo ypatumai

Pasirinkus hortenzijų rūšį jau galima imti svarstyti apie jų sodinimą. Pasak Prano, tuomet reikia gerai apgalvoti, kurioje sodo vietoje augalas bus sodinamas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, reikėtų parinkti tokią vietą sode, kuri nebūtų tiesioginėje saulės spindulių šviesoje, bet taip pat ir nebūtų šešėlinė pusė.

„Negalima sodinti tiesioginėje saulės vietoje, bet ir ne pavėsyje. Turi būti iš dalies saulėta vieta“, – žiniomis dalijosi Pranas.

Anot jo, tuomet reikia parinkti tinkamą dirvą norimam užauginti augalui. Pranas atskleidė, kad hortenzijos – augalai, mėgstantys rūgščią dirvą.

REKLAMA

Pasak jo, daugelyje vadovėlių, hortenzijų auginimo subtilybes atskleidžiančių knygų rašoma, kad dirva turėtų būti rūgšti, tačiau jis pats daro šiek tiek kitaip.

„Aš pats žemes maišau sodindamas hortenzijas. Tuomet sodinu jas į atvirą dirvą, nedidelę duobę, pavyzdžiui, 50 centimetrų skersmens ir gylio.

Kuriu tokį mišinį: pusę viso kiekio dedu rūgščios durpės, tada dedu ketvirtadalį derlingos žemės ir ketvirtadalį kompostinės žemės.

REKLAMA

Mes patys sodininkai, daržininkai pasigaminame daug komposto, o jis yra nepakeičiamas. Tad taip sumaišius žemes ir pasodini“, – paaiškino Pranas.

Jis pridėjo, kad pasodinus hortenziją vertėtų nepamiršti ir jos gausiai palieti, nes augalas turi prigyti.

Laistymas ir tręšimas

Po to, kai augalas jau pasodintas, prasideda jo priežiūros darbai. Pasak Prano, labai svarbu tinkamai laistyti ir patręšti hortenzijas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prabilus apie laistymą, sodininkas atskleidė, kad jiedu su žmona turi vieną posakį – „geriausia trąša yra vanduo“. Šiuo posakiu vadovautis jis ragino ir kitus.

„Hortenzijos – augalai mėgstantys drėgmę, tad vertėtų to nepamiršti ir pasirūpinti augalėliu. Tad reikia lieti pasodintą hortenziją du kartus per dieną. Svarbu, kad nedarytumėte to vidurdienį, o lietumėte ryte ir vakare“, – savo patarimais dalijosi Pranas.

REKLAMA

Tuomet jis papasakojo apie tręšimą ir pradedantiesiems aiškino, kad vertėtų jas rinktis pagal tai, kurios prekybos centruose yra suskirstytos sezoniškai.

Anot Prano, kuomet sodininkas dar nežino, kaip ir kuo tręšti hortenzijas, vertėtų pavasarį tręšti pavasarinėmis trąšomis, vasarą – vasarinėmis, o rudenį – rudeninėmis.

„Tada paimi saujelę trąšų, sudedi į vandenį ir bent vieną kartą per mėnesį rekomenduojama hortenzijas šiuo mišiniu palaistyti“, – teigė jis.

Sodininkas pridėjo, kad nevertėtų pamiršti ir komposto, kuris turi „geros organikos“. Pasak Prano, vėliau ilgainiui galima pradėti išmokti suprasti iš hortenzijų, kokių medžiagų joms trūksta: „Paskui pagal žydėjimą jau matai, ko trūksta.“