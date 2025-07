„Hesburger“ gerbėjams – liūdna žinia

Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tinklo tvarios veiklos tikslus, besikeičiančius vartotojų lūkesčius ir naujas rinkodaros rekomendacijas.

„Hesburger“ nebetieks rinkinio vaikams

Rinkinio vaikams pardavimai bus nutraukti 2026 m. pavasarį visose šalyse, kuriose veikia minėtas greitojo aptarnavimo restoranų tinklas.

Šiuo pokyčiu siekiama sustiprinti tinklo socialinės atsakomybės sritį ir tuo pačiu metu numatyti būsimus vaikų rinkodaros pokyčius, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

„Rinkinys vaikams ir su juo susiję produktai yra istorijos dalis jau daugiau kaip 30 metų, tačiau dabar, atidžiai apsvarsčius, atėjo metas atnaujinti savo veiklą pagal šiuolaikinius poreikius.

REKLAMA

Tikimės, kad vartotojai supras šio pokyčio tikslą – daugiau tvaresnių pasirinkimų šeimoms“, – sako Ieva Salmela, Tarptautinės komunikacijos ir rinkodaros direktorė.

Per metus minėtas greitojo aptarnavimo restoranų tinklas įgyvendindavo šešias vaikų rinkinių kampanijas. Visose tinklo veiklos šalyse per vieną kampaniją būdavo įsigyjama 500 000 papildomų produktų, iš viso – apie 3 milijonus per metus.

REKLAMA

REKLAMA

Kampanijų papildomi produktai siūlė įvairias veiklas vaikams, su kuriomis jie galėjo praleisti daugiau laiko. Pavyzdžiui, papildomi produktai vaikų rinkiniuose buvo stalo žaidimai, šokdynės, rankdarbių rinkiniai ir kt.

Pasak I. Salmelos, vaikų rinkinių papildomų produktų populiarumas pastaraisiais metais sumažėjo – vis daugiau klientų pasirenka neimti papildomų produktų arba vietoje jų pasirenka mini ledus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atsargos bus visiškai išparduotos

Visos sutartos kampanijos bus vykdomos iki 2025 m. pabaigos, o visi sandėlyje esantys papildomi produktai bus išparduoti iki galo.

Minėtas greitojo aptarnavimo restoranų tinklas tęsia paslaugas šeimoms, pavyzdžiui, restoranuose yra įrengtos žaidimų aikštelės vaikams.

Mėsainis, kuris buvo vaikų rinkinio dalis kartu su patiekalo pasirinkimu, ir toliau išliks produktų asortimente, be papildomų produktų pasirinkimo.